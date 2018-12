Giải mã thú vị các địa danh được in trên tiền Việt Nam

Tiền tệ của mỗi quốc gia không đơn thuần là đơn vị thanh toán mà còn thể hiện văn hóa của quốc gia đó. Ví dụ như đồng đô-la Mỹ in hình ảnh của các vị tổng thống như Washington, Jefferson hay Lincohn,… còn tiền yên Nhật hầu hết in chân dung những nhân vật nổi tiếng như nhà vi trùng học Noguchi Hideyo, nhà tư tưởng Fuku-zawa Yukichi hay nhà văn Higuchi Ichiyo. Tại Việt Nam, những đồng tiền giấy lại được in hình những địa danh nổi tiếng của đất nước. Hình ảnh trên tờ 100 đồng là tháp tại chùa Phổ Minh (thôn Tức Mặc, Nam Định). Ngôi chùa này từng sở hữu chiếc vạc lớn – 1 trong 4 báu vật của Việt Nam (An Nam tứ đại khí). Trên tờ 200 đồng là hình ảnh người nông dân đang lao động trên cánh đồng tại làng quê Việt Nam. Tờ 500 đồng là hình ảnh cảng Hải Phòng. Đây là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ 2 ở Việt Nam và lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam. Tờ 1000 đồng là hình ảnh người lao động cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Tờ 2000 đồng là hình ảnh các cô công nhân đang làm việc tại Nhà máy dệt Nam Định. Đây từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương. Tờ 5000 đồng là Nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai. Nhà máy được hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Tờ 10.000 đồng là mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long. Mỏ nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km. Đây là mỏ cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Việt Nam hiện nay. Bất cứ ai đến Hội An đều không thể không ghé qua Chùa Cầu (hay còn gọi là cầu Nhật Bản bởi trước đây cây cầu này do thương nhân Nhật góp tiền xây dựng từ thế kỷ XVII). Chùa Cầu được in trên tờ polyme mệnh giá 20.000 đồng. Tờ 50.000 đồng có in hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu, hai công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông Hương (Thừa Thiên - Huế) để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam được in trên tờ tiền 100.000 đồng. Công trình Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được chọn là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Trên tờ 200.000 đồng là hòn Đỉnh Hương thuộc Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Phiến đá có hình một lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như một vật thiêng cúng tế trời đất. Tờ 500.000 đồng là hình ảnh ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiền tệ của mỗi quốc gia không đơn thuần là đơn vị thanh toán mà còn thể hiện văn hóa của quốc gia đó. Ví dụ như đồng đô-la Mỹ in hình ảnh của các vị tổng thống như Washington, Jefferson hay Lincohn,… còn tiền yên Nhật hầu hết in chân dung những nhân vật nổi tiếng như nhà vi trùng học Noguchi Hideyo, nhà tư tưởng Fuku-zawa Yukichi hay nhà văn Higuchi Ichiyo. Tại Việt Nam, những đồng tiền giấy lại được in hình những địa danh nổi tiếng của đất nước. Hình ảnh trên tờ 100 đồng là tháp tại chùa Phổ Minh (thôn Tức Mặc, Nam Định). Ngôi chùa này từng sở hữu chiếc vạc lớn – 1 trong 4 báu vật của Việt Nam (An Nam tứ đại khí). Trên tờ 200 đồng là hình ảnh người nông dân đang lao động trên cánh đồng tại làng quê Việt Nam. Tờ 500 đồng là hình ảnh cảng Hải Phòng. Đây là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, lớn thứ 2 ở Việt Nam và lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam. Tờ 1000 đồng là hình ảnh người lao động cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Tờ 2000 đồng là hình ảnh các cô công nhân đang làm việc tại Nhà máy dệt Nam Định. Đây từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương. Tờ 5000 đồng là Nhà máy thủy điện Trị An, được xây dựng trên sông Đồng Nai. Nhà máy được hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Tờ 10.000 đồng là mỏ dầu Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long. Mỏ nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km. Đây là mỏ cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Việt Nam hiện nay. Bất cứ ai đến Hội An đều không thể không ghé qua Chùa Cầu (hay còn gọi là cầu Nhật Bản bởi trước đây cây cầu này do thương nhân Nhật góp tiền xây dựng từ thế kỷ XVII). Chùa Cầu được in trên tờ polyme mệnh giá 20.000 đồng. Tờ 50.000 đồng có in hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu, hai công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông Hương (Thừa Thiên - Huế) để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam được in trên tờ tiền 100.000 đồng. Công trình Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được chọn là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Trên tờ 200.000 đồng là hòn Đỉnh Hương thuộc Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Phiến đá có hình một lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như một vật thiêng cúng tế trời đất. Tờ 500.000 đồng là hình ảnh ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.