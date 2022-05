Giải mã những điềm báo lạ lùng về sự sụp đổ của nhà Thanh

Giống như nhiều triều đại trước, trước khi diệt vong, nhà Thanh cũng xảy ra một số việc kỳ lạ, thậm chí là kỳ quái khó lý giải. Chúng được cho là điềm báo cho sự sụp đổ của một triều đại. Các nhà nghiên cứu lịch sử chỉ ra 5 điềm báo báo trước về sự sụp đổ của nhà Thanh. Điềm báo đầu tiên là 200 người trông như vô hồn khi biểu diễn hí kịch ở Lữ Thuận (thành phố Đại Liên) vào tháng 11/1984. Theo sử sách, từ ngày 21 - 26/11/1894, một cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra ở Lữ Thuận khi xảy ra chiến loạn khiến nhiều người thương vong. Trong khi nhiều người gào khóc vì người thân qua đời thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát kinh kịch truyền ra từ rạp hát tại quán trà Tập Tiên. Tương truyền, khi vào rạp hát tại quán trà Tập Tiên để kiểm tra, mọi người giật mình thấy bên trong có hơn 200 người thuộc đủ mọi lứa tuổi. Họ đều là những người biểu diễn nhưng ở trong trạng thái vô hồn. Trong rạp không có khán giả nào xem biểu diễn. Sau khi điều tra, người ta biết được những người vô hồn trên là thành viên gánh hát được quan viên Lữ Thuận mời đến từ Bắc Kinh, Thiên Tân. Khi thành trì này thất thủ, quan lại bỏ trốn, 17 người trong gánh hát ra ngoài kiểm tra tình hình thì bị giết chết. Quá sợ hãi, những thành viên còn lại trong gánh hát ở lại quán trà Tập Tiên và tự biểu diễn mà không có khán giả để giảm bớt sự lo lắng, bất an của bản thân. Điểm báo tiếp theo về sự diệt vong của nhà Thanh đó là việc nhiều quan viên nhà Thanh không hề biết đến đất nước mới xảy ra cuộc chiến tranh Giáp Ngọ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, nhà ngoại giao Nhật Bản có tên Horiguchi Shashi đi đến Sa Thị, Hồ Bắc để chọn vị trí để chuẩn bị mở lãnh sự quán. Khi đến nơi, Shashi giật mình khi quan viên địa phương không ai biết ông đến đây làm gì. Điều này cho thấy họ không để tâm đến tình hình của đất nước dù triều đình thường phát hành tờ báo dành riêng cho quan lại để các cấp chính quyền biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra. Từ đây, quá trình sụp đổ của nhà Thanh càng đến gần hơn khi quan lại làm việc ngày càng thất trách. Một điềm báo khác là sự việc xảy ra vào 3 năm cuối cùng của triều đại nhà Thanh trước khi diệt vong. Khi ấy, Đức chiếm hải cảng Giao Châu Loan. Sau đó, Đức phái 120 binh sĩ đi bằng 4 thuyền chiến nhỏ tiến vào bờ biển ở Nhật Chiếu - Sơn Đông. Khi thấy lính Đức ở trên thuyền, một quan viên nhà Thanh lớn tiếng nói rằng người dân nào xuống nước cõng người Đức lên bờ thì sẽ được thưởng tiền. Theo đó, một số người đã làm theo vì muốn nhận chút tiền thưởng mà không hay biết đã "cõng rắn cắn gà nhà". Bởi lẽ, ngay trong tối hôm đó, quân đội Đức tấn công và đánh chiếm huyện thành Nhật Chiếu một cách thuận lợi. Một điềm báo khác là việc Từ Hi Thái hậu ký kết với các nước Đế quốc nhiều Hiệp ước ghi nhận sự mất chủ quyền dân tộc của Trung Quốc. Trong số này, nổi tiếng là "Hiệp ước Mã Quan" mà nhà Thanh ký với Nhật Bản dẫn tới việc mất Đài Loan, Liêu Đông, Bành Hồ, chiến phí bằng thu nhập của triều đình Mãn Thanh trong ba năm. Thêm nữa, Từ Hi Thái hậu dùng tiền trong quốc khố cho những thói quen xa xỉ như ăn uống linh đình, trang phục, trang sức... dẫn đến nhà Thanh ngày càng suy yếu. Những việc làm của bà góp phần khiến nhà Thanh bị diệt vong. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

Giống như nhiều triều đại trước, trước khi diệt vong, nhà Thanh cũng xảy ra một số việc kỳ lạ, thậm chí là kỳ quái khó lý giải. Chúng được cho là điềm báo cho sự sụp đổ của một triều đại. Các nhà nghiên cứu lịch sử chỉ ra 5 điềm báo báo trước về sự sụp đổ của nhà Thanh. Điềm báo đầu tiên là 200 người trông như vô hồn khi biểu diễn hí kịch ở Lữ Thuận (thành phố Đại Liên) vào tháng 11/1984. Theo sử sách, từ ngày 21 - 26/11/1894, một cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra ở Lữ Thuận khi xảy ra chiến loạn khiến nhiều người thương vong. Trong khi nhiều người gào khóc vì người thân qua đời thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát kinh kịch truyền ra từ rạp hát tại quán trà Tập Tiên. Tương truyền, khi vào rạp hát tại quán trà Tập Tiên để kiểm tra, mọi người giật mình thấy bên trong có hơn 200 người thuộc đủ mọi lứa tuổi. Họ đều là những người biểu diễn nhưng ở trong trạng thái vô hồn. Trong rạp không có khán giả nào xem biểu diễn. Sau khi điều tra, người ta biết được những người vô hồn trên là thành viên gánh hát được quan viên Lữ Thuận mời đến từ Bắc Kinh, Thiên Tân. Khi thành trì này thất thủ, quan lại bỏ trốn, 17 người trong gánh hát ra ngoài kiểm tra tình hình thì bị giết chết. Quá sợ hãi, những thành viên còn lại trong gánh hát ở lại quán trà Tập Tiên và tự biểu diễn mà không có khán giả để giảm bớt sự lo lắng, bất an của bản thân. Điểm báo tiếp theo về sự diệt vong của nhà Thanh đó là việc nhiều quan viên nhà Thanh không hề biết đến đất nước mới xảy ra cuộc chiến tranh Giáp Ngọ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, nhà ngoại giao Nhật Bản có tên Horiguchi Shashi đi đến Sa Thị, Hồ Bắc để chọn vị trí để chuẩn bị mở lãnh sự quán. Khi đến nơi, Shashi giật mình khi quan viên địa phương không ai biết ông đến đây làm gì. Điều này cho thấy họ không để tâm đến tình hình của đất nước dù triều đình thường phát hành tờ báo dành riêng cho quan lại để các cấp chính quyền biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra. Từ đây, quá trình sụp đổ của nhà Thanh càng đến gần hơn khi quan lại làm việc ngày càng thất trách. Một điềm báo khác là sự việc xảy ra vào 3 năm cuối cùng của triều đại nhà Thanh trước khi diệt vong. Khi ấy, Đức chiếm hải cảng Giao Châu Loan. Sau đó, Đức phái 120 binh sĩ đi bằng 4 thuyền chiến nhỏ tiến vào bờ biển ở Nhật Chiếu - Sơn Đông. Khi thấy lính Đức ở trên thuyền, một quan viên nhà Thanh lớn tiếng nói rằng người dân nào xuống nước cõng người Đức lên bờ thì sẽ được thưởng tiền. Theo đó, một số người đã làm theo vì muốn nhận chút tiền thưởng mà không hay biết đã "cõng rắn cắn gà nhà". Bởi lẽ, ngay trong tối hôm đó, quân đội Đức tấn công và đánh chiếm huyện thành Nhật Chiếu một cách thuận lợi. Một điềm báo khác là việc Từ Hi Thái hậu ký kết với các nước Đế quốc nhiều Hiệp ước ghi nhận sự mất chủ quyền dân tộc của Trung Quốc. Trong số này, nổi tiếng là "Hiệp ước Mã Quan" mà nhà Thanh ký với Nhật Bản dẫn tới việc mất Đài Loan, Liêu Đông, Bành Hồ, chiến phí bằng thu nhập của triều đình Mãn Thanh trong ba năm. Thêm nữa, Từ Hi Thái hậu dùng tiền trong quốc khố cho những thói quen xa xỉ như ăn uống linh đình, trang phục, trang sức... dẫn đến nhà Thanh ngày càng suy yếu. Những việc làm của bà góp phần khiến nhà Thanh bị diệt vong. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.