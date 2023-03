Giải mã hàng trăm tài liệu mật về UFO CIA bất ngờ công khai

Từ năm 2016, CIA thường xuyên công bố các tài liệu mật mang tính chất nội bộ liên quan đến UFO vật thể bay không xác định. Tuy nhiên, ít nhất 20% số nghiên cứu này không có giải thích về mặt khoa học. Số tài liệu mật nàу từ lâu đã thu hút nhiều sự quan tâm củɑ những người theo thuyết âm mưu. Động thái công bố tài liệu của CIA là kết quả sau nhiều nỗ lực kiện tụng kéo dài củɑ các nhà vận động ủng hộ tự do thông tin đòi cơ quan này công bố các thông tin mật. Lần phát hành công khai số tài liệu khổng lồ này được CIA cho biết là kho lưu trữ toàn bộ tài liệu về Vật thể bay không xác định hay còn được gọi là "Hiện tượng trên không không xác định" (UAP), bao gồm hàng trăm hồ sơ tuyệt mật có từ hơn nửa thế kỷ trước. Việc tiết lộ kho dữ liệu chưa từng có này là nhờ nỗ lực lâu dài của trang web tình báo The Black Vault, trang web đã tìm kiếm và chia sẻ tài liệu giải mật của chính phủ về UFO (trong số nhiều thứ khác) kể từ giữa những năm 1990. Theo người sáng lập trang web, John Greenewald Jr., The Black Vault đã đấu tranh từ năm 1996 để phát hành các hồ sơ UFO này, bắt đầu nổi lên trong những năm 1980 sau các thủ tục pháp lý liên quan đến Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) yêu cầu. Mặc dù một số tài liệu đã được hé lộ trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên kho lưu trữ được cho là hoàn chỉnh về hồ sơ UFO của CIA được công bố công khai và được thực hiện sau khi The Black Vault mua được một đĩa CD-ROM từ CIA chứa những gì Cơ quan tình báo này tuyên bố là toàn bộ hồ sơ UFO của họ, bao gồm nhiều thông tin chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, như Greenewald đã chỉ ra, không có cách nào dễ dàng để xác minh thực tế liệu đây có phải là toàn bộ kho lưu trữ của CIA, như cơ quan này tuyên bố hay liệu chính phủ Mỹ vẫn đang nắm giữ các hồ sơ mật về UFO / UAP mà chúng ta chưa biết. Bộ sưu tập dài đến 2.780 trang hiện có trên trang web The Black Vault thể hiện một chiến thắng quan trọng cho quyền tự do thông tin liên quan đến chủ đề UFO. Tuy nhiên, không phải tất cả thông tin đều có thể dễ dàng đọc được. Nhiều chi tiết trong tài liệu được biên tập lại và chất lượng tổng thể của bản quét hay các bản sao chụp bị thiếu sót. Một số bản ghi khá khó đọc, trong khi những bản khác rõ ràng hơn. UFO hay UAP là một chủ đề thực sự nghiêm túc, bí ẩn, phản ánh trong các tài liệu về các sự cố liên quan đến các vật thể hoặc hiện tượng không thể dễ dàng xác định hoặc giải thích được, ngay cả bởi các chuyên gia. Mới đây, một chuyên gia hình ảnh thần kinh pháp y của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tiết lộ thông tin về UFO khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Theo giáo sư Christopher Green, vào năm 2010, ông tham gia vào chương trình quốc phòng bí mật trị giá 22 triệu USD của chính phủ Mỹ, tổng hợp báo cáo về các vụ tiếp xúc gần với UFO của quân nhân Mỹ. Trước đó, giáo sư Christopher Green làm chuyên gia hình ảnh thần kinh pháp y cho CIA từ những năm 1960. Trong thời gian này, ông tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân là quân nhân Mỹ có tiếp xúc gần với UFO. Những triệu chứng phổ biến mà những bệnh nhân này gặp phải là: ỏng da, tổn thương não, rụng tóc, sốt, chảy máu mũi, tim đập nhanh, nhức đầu, mất trí nhớ, gặp ác mộng... >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh.

