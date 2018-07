Giải mã độc chiêu sống sót thần kỳ nơi "địa ngục"

Chiến dịch giải cứu 13 thành viên đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang đã thành công tốt đẹp khi toàn bộ được đưa ra ngoài an toàn vào ngày hôm qua (10/7). Theo đó, vụ mắc kẹt này trở thành một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng trong những ngày vừa qua. Trước khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy, toàn bộ thành viên đội bóng Thái Lan đã sống sót thần kỳ trong 10 ngày trong tình trạng thiếu đồ ăn, nước uống trong nhiều ngày. Để đảm bảo sinh tồn, 13 thành viên đội bóng đã nằm yên, hạn chế chuyển động và uống nước nhỏ xuống từ nhũ đá. Ngoài vụ giải cứu mới đây ở Thái Lan, vào năm 2010, dư luận thế giới từng "mất ăn mất ngủ" khi dõi theo chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt trong hầm mỏ suốt 69 ngày. Trong 17 ngày đầu mất tích sau khi bị mắc kẹt dưới lòng đất, để sinh tồn, các thợ mỏ đã chia khẩu phần thức ăn dự trữ chỉ đủ trong 2 ngày. Cứ mỗi 48 giờ, mỗi người ăn 2 thìa cá ngừ, nửa miếng bánh và uống nửa ly sữa. 33 thợ mỏ uống nước, tắm giặt nhờ một “thác nước” nhỏ chảy từ trên xuống. Do thiếu thức ăn và nước uống nên sức khỏe 33 thợ mỏ đều trong tình trạng xấu. Đến ngày thứ 18, lực lượng cứu hộ phát hiện vị trí của 33 thợ mỏ. Khi ấy, nhiều thợ mỏ có hệ tiêu hóa gần như ngừng trệ, mô cơ bắp bắt đầu bị phá hủy do đói và do ngủ trên đá nóng. May mắn được phát hiện kịp thời nên các thợ mỏ bị mắc kẹt sớm nhận được sự chăm sóc y tế của bác sĩ và được cung cấp thức ăn, thuốc men... để đảm bảo sự sống. Sau 69 ngày mắc kẹt, 33 thợ mỏ được đưa lên mặt đất an toàn trong niềm vui vỡ òa của mọi người. Vào năm 2012, thợ mỏ Tư Lợi, 39 tuổi, bị mắc kẹt 17 ngày bên dưới mỏ than Tuấn Nguyên số 2 ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc khi nơi này bị nước tràn vào. Để sống sót trong khoảng thời gian dài như vậy, người thợ mỏ Tư Lợi đã ăn những túi rơm trong hầm mỏ. Mời quý độc giả xem video: Hình ảnh từ trong hang giải cứu 13 thành viên đội bóng Thái Lan (nguồn: VTC14)

