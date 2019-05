Giải mã cực bất ngờ về Diêm Vương thời Inca cổ đại

Diêm Vương Supay của nền văn minh Inca được mô tả là vị thần quyền năng, cai quản cõi âm - nơi các linh hồn đến sau khi qua đời. Theo giai thoại của người Inca, cõi âm của Thần Chết Supay được gọi là Uca Pacha (hay còn gọi Ukhu Pacha, Urin Pacha). Theo giai thoại của người Inca, cõi âm của Thần Chết Supay được gọi là Uca Pacha (hay còn gọi Ukhu Pacha, Urin Pacha). Trước khi đi xuống các hầm mỏ làm việc, nhiều thợ mỏ cầu nguyện trước tượng thần Supay để cầu mong vị thần này sẽ bảo vệ họ bình an. Cõi âm của thần Supay gắn liền với sự chết chóc, đau đớn và khổ cực. Một giai thoại kể rằng, Diêm Vương Supay cần rất nhiều trẻ em để xây dựng nên thế giới cõi âm. Chính vì vậy, vị thần này yêu cầu người dân phải hiến tế trẻ em để đổi lấy cuộc sống bình an, hạnh phúc. Do vậy, người dân Inca mỗi năm hiến tế hàng trăm trẻ em để dâng lên thần Supay. Video: Phát hiện địa điểm hiến tế con người 1.000 năm tuổi ở Peru (nguồn: Vietnamnet)

