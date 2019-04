Thần chết trong thần thoại Nhật Bản đáng sợ ra sao?

Giống như nhiều nền văn minh cổ xưa, Nhật Bản có những truyền thuyết, thần thoại về thần chết vô cùng ly kỳ và bí ẩn. Tên gọi Shinigami được ghép từ hai từ tiếng Nhật khác nhau gồm: "shi" (cái chết) và "kami" (thần). Do vậy, Shinigami có nghĩa là vị thần của cái chết. Trong thần thoại Nhật Bản, mọi vật trên đời đều có linh hồn hay "kami" trú ngụ. Điều này có nghĩa trên thế giới có: kami của bầu trời, kami của các con sông, kami của sự may mắn và kami của cái chết. Đây chính là Shinigami. Nhiệm vụ của Shinigami là mời gọi người phàm đến với sự chết chóc. Nhiều người dân Nhật Bản tin rằng, Shinigami nhiều lúc còn được gọi là Izanami. Nguyên do là vì Izanami là vị thần đầu tiên đem cái chết đến cho con người. Diện mạo của Shinigami là điều được nhiều người chú ý. Quan niệm dân gian cho rằng, Shinigami thường vô hình trong mắt người thường. Chỉ có người sắp chết hoặc đã tử vong mới nhìn thấy thần chết Shinigami. Ngay cả khi người ta nhìn thấy Shinigami thì mỗi lần vị thần này xuất hiện với hình dáng khác nhau. Do vậy, không ai có thể dễ dàng nhận ra vị thần chết này khi Shinigami thay đổi hình dáng mỗi lần xuất hiện. Video: Khoảnh khắc dựng tóc gáy của nam thanh niên khi "thần chết ngủ quên" (nguồn: Daily Mail)

