Giải mã con mắt thần linh huyền bí của pharaoh Ai Cập

Horus được coi là một vị thần cổ đại quan trọng nhất trong văn minh Ai Cập cổ đại. Và con mắt Horus là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nền văn minh này. Theo thần thoại Ai Cập, Horus là vị thần cai quản bầu trời mình người đầu chim ưng, con trai của Osiris và Iris. Do đó, ông nhìn mọi thứ dưới đôi mắt tinh anh của loài chim ưng. Mắt phải của ông màu trắng, đại diện cho mặt trời và mắt trái của ông là màu đen, đại diện cho mặt trăng. Do đó, người Ai Cập đã đồng hóa mắt phải của Horus với thần mặt trời, thần Ra. Còn mắt trái của ông với thần mặt trăng, thần Thoth. Trong tạo hình của người Ai Cập cổ đại, con mắt của Horus trông giống như mắt của một con chim ưng, là tượng trưng cho sự uyên bác, trí tuệ và bảo vệ chống lại cái ác. Đây cũng là biểu tượng được công nhận rộng rãi như là sự bảo vệ, quyền lực hoàng gia và sức khỏe từ các vị thần. Con mắt này được chia ra làm 6 phần, xuất phát từ truyền thuyết Horus đánh nhau với Set và bị Set xé mắt ra làm 6 phần. Sau đó thần Thoth đã tái sinh con mắt bị xé này. Từ truyền thuyết trên, một ý nghĩa khác của con mắt Horus là sự tái sinh. Do vậy, biểu tượng này cũng thường xuất hiện trong các kim tự tháp, quan tài và xác ướp. Do có sức mạnh bảo vệ mạnh mẽ, những người còn sống cũng có thể sử dụng biểu tượng này như một loại bùa hộ mệnh. Trong các cuộc khai quật, rất nhiều con mắt Horus đã được tìm thấy với các chất liệu khác nhau như vàng, bạc, các loại đá quý, rất có thể đã được các cư dân Ai Cập cổ mang theo trên người. Xuất phát từ đức tin của người Ai Cập cổ, ngày nay con mắt Horus vẫn tiếp tục được nhiều người sử dụng như một biểu tượng cho sự bảo vệ. Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

Horus được coi là một vị thần cổ đại quan trọng nhất trong văn minh Ai Cập cổ đại. Và con mắt Horus là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nền văn minh này. Theo thần thoại Ai Cập, Horus là vị thần cai quản bầu trời mình người đầu chim ưng, con trai của Osiris và Iris. Do đó, ông nhìn mọi thứ dưới đôi mắt tinh anh của loài chim ưng. Mắt phải của ông màu trắng, đại diện cho mặt trời và mắt trái của ông là màu đen, đại diện cho mặt trăng. Do đó, người Ai Cập đã đồng hóa mắt phải của Horus với thần mặt trời, thần Ra. Còn mắt trái của ông với thần mặt trăng, thần Thoth. Trong tạo hình của người Ai Cập cổ đại, con mắt của Horus trông giống như mắt của một con chim ưng, là tượng trưng cho sự uyên bác, trí tuệ và bảo vệ chống lại cái ác. Đây cũng là biểu tượng được công nhận rộng rãi như là sự bảo vệ, quyền lực hoàng gia và sức khỏe từ các vị thần. Con mắt này được chia ra làm 6 phần, xuất phát từ truyền thuyết Horus đánh nhau với Set và bị Set xé mắt ra làm 6 phần. Sau đó thần Thoth đã tái sinh con mắt bị xé này. Từ truyền thuyết trên, một ý nghĩa khác của con mắt Horus là sự tái sinh. Do vậy, biểu tượng này cũng thường xuất hiện trong các kim tự tháp , quan tài và xác ướp. Do có sức mạnh bảo vệ mạnh mẽ, những người còn sống cũng có thể sử dụng biểu tượng này như một loại bùa hộ mệnh. Trong các cuộc khai quật, rất nhiều con mắt Horus đã được tìm thấy với các chất liệu khác nhau như vàng, bạc, các loại đá quý, rất có thể đã được các cư dân Ai Cập cổ mang theo trên người. Xuất phát từ đức tin của người Ai Cập cổ, ngày nay con mắt Horus vẫn tiếp tục được nhiều người sử dụng như một biểu tượng cho sự bảo vệ. Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.