Giải mã chuyện liêu trai bí ẩn trên đèo Bảo Lộc

Nằm ở địa phận tỉnh Lâm Đồng, nối thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai với thành phố Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc còn có tên gọi là Đèo B'Lao, là con đèo được coi là nguy hiểm nhất Tây Nguyên với một bên là đồi núi và vách đá dựng đứng còn một nơi là vực thẳm. Lịch sử đèo Bảo Lộc gắn với con đường dẫn đến khu nghỉ dưỡng Đà Lạt đầu thế kỷ 20. Trong quá trình mở đường đèo, nhiều dân phu đã bỏ mạng vì bệnh tật, tai nạn hoặc bị thú dữ ăn thịt, xác của họ bị vùi lấp ở dọc đường thành những nấm đất hoang tàn không mộ chí. Đèo Bảo Lộc còn có tên gọi khác là đèo Ba Cô. Cái tên này gắn liền với miếu Ba Cô nằm bên một một khúc cua giữa đèo. Chuyện về ngôi miếu này bắt đầu từ một vụ tai nạn thảm khốc trên đèo. Chuyện kể rằng, có ba cô gái tên là Loan, Hòa, Thảo là người Bảo Lộc và cả ba cô đều là sinh viên đang học tại Sài Gòn. Vào kỳ nghỉ hè, khi ba cô trên chuyến xe về quê, chạy tới khúc cua này do tài xế chạy nhanh nên bị lật xe và lao xuống vực tử nạn. Không lâu sau đó có một đoàn xe du lịch lên Đà Lạt chạy tới khúc cua này cũng bị lật xe và lao xuống vực. Trong đoàn có bốn người sống sót gồm một chàng trai và ba cô gái. Dù rất yếu sau vụ tai nạn nhưng cả bốn người đều cố động viên lẫn nhau để cùng leo lên tới mặt đường. Do chàng trai bị thương nặng hơn nên thường xuyên được ba cô gái dìu dắt, kéo lên. Khi lên tới mặt đường, do đuối sức, chàng trai đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chàng trai thấy mình nằm trong bệnh viện nhưng không thấy ba cô gái kia đâu. Chàng trai hỏi mọi người thì biết rằng người ta chỉ thấy có mỗi mình chàng nằm bên đường mà không hề thấy có thêm ai cả, và toàn bộ số người còn lại trong đoàn xe đã thiệt mạng, trong đó không có cô gái nào như chàng trai miêu tả. Điều đặt biệt các cô gái được miêu tả rất giống với ba cô gái bị tử nạn lúc trước. Người ta cho rằng vì chết quá trẻ và còn trong trắng nên oan hồn của ba cô gái vất vưởng trên đèo và khi gặp trường hợp tai nạn tương tự đã hiển linh giúp đỡ chàng trai trẻ trở thành người duy nhất thoát chết. Sau đó người dân lập một miếu nhỏ để cầu siêu cho linh hồn của những người chết oan vì tai nạn xe cộ và nhất là oan hồn của ba cô gái trẻ, và cầu an cho người qua đèo. Từ đó tai nạn xe cộ tại khúc cua giảm hẳn, và người ta không còn thấy ba cô hiện ra nữa. Tuy nhiên, theo thông tin chính thức của người trông miếu Ba Cô thì ngôi miếu này do là ông Đặng Hà và bà Nguyễn Thị Biện lập dưới thời Pháp thuộc, sau khi hai ông bà từ Bình Định lên đây tìm miền đất mới và trốn lính. Khi tới đèo Bảo Lộc, thấy có nhiều vụ tai nạn thương tâm do địa hình hiểm trở nên ông Hà đã dựng miếu để thờ cúng. Lúc đầu miếu Ba Cô chỉ là một ngôi miếu nhỏ nhưng sau đó người dân đã đóng góp nên mới xây ngôi miếu khang trang như bây giờ. Về ba cô gái tử nạn, thì đây là câu chuyện có thật. Tuy nhiên, ba cô là người Sài Gòn chứ không phải quê Bảo Lộc. Trước đây mộ ba cô được chôn sát ven đường nhưng sau này được người thân bốc đưa về Sài Gòn. Còn câu chuyện ba cô hiện hồn là chỉ là hư cấu của cánh tài xế... Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.

