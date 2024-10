3 loại trái cây Trung Quốc đang “làm mưa làm gió” thị trường Việt

Vài năm gần đây, hồng táo Trung Quốc tràn sang chợ Việt với số lượng lớn. Đáng chú ý, dù được ví như vị thuốc “thần dược”, hồng táo hiện có giá rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước đến nay. Ảnh: Facebook Trên chợ mạng, hồng táo tươi hiện có giá từ 30.000-70.000 đồng/kg, giá sỉ chỉ từ 160.000 - 230.000 đồng/thùng 5kg. Ảnh: Facebook Theo các tiểu thương, hồng táo vào chính vụ quả ăn ngọt đậm, giòn tan, giá lại rẻ hơn nhiều so với trước nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Facebook Đây cũng là lý do khiến không ít các đầu mối hoa quả bán hàng trăm thùng hồng táo mỗi ngày cho khách sỉ và khách lẻ. Ảnh: Facebook Gần đây, nho sữa “quý tộc” xuất xứ Trung Quốc cũng phủ sóng các chợ online, tràn ra vỉa hè, bày bán la liệt trên các sạp hàng rong. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, những chùm nho sữa to, quả màu xanh căng bóng bẩy từng chỉ phục vụ giới nhà giàu nay trở thành hàng bình dân giá chỉ từ 25.000 - 40.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Mỗi chùm nho nặng từ 1-1,5kg, quả to, căng bóng và ngọt thơm. Tuy nhiên, loại nho sữa này chị không bán tách lẻ theo cân mà bán nguyên rành 4,5 đến 10kg. Ảnh: Facebook Nếu như trước kia đắt, khách chỉ mua 1 - 2kg nhưng nay nho sữa rẻ nên khách mua cả thùng rất nhiều. Ảnh: Facebook Không có hình thức bắt mắt song táo đá Trung Quốc lại có ưu điểm giòn tan, ngọt, giá rẻ nên cứ vào mùa là hút khách Việt. Ảnh: Facebook Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, táo đá có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg. Khách mua cả thùng 6 - 7kg, giá chỉ từ 140.000 đồng. Ảnh: Facebook Do hút khách nên nhiều tiểu thương một ngày cả đổ sỉ và bán lẻ, tiêu thụ hết khoảng trên dưới 200 thùng táo đá. Ảnh: Facebook

