Giải mã 12 loại đá quý của 12 tháng sinh tử vi phương Tây

1. Tháng 1: Garnet (Ngọc hồng lựu). Màu sắc: Đỏ đậm (nhưng có thể có nhiều màu khác). Ý nghĩa: Biểu tượng của tình bạn, niềm tin và sự bảo vệ. Garnet được cho là mang lại sức khỏe, tình yêu và sự bình an. Ảnh: Pinterest. 2. Tháng 2: Amethyst (Thạch anh tím). Màu sắc: Tím. Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự tỉnh táo, trí tuệ và sự cân bằng. Thạch anh tím được tin là giúp xua đuổi năng lượng tiêu cực và bảo vệ chủ nhân khỏi căng thẳng. Ảnh: Pinterest. 3. Tháng 3: Aquamarine (Ngọc xanh biển). Màu sắc: Xanh nhạt như nước biển. Ý nghĩa: Đại diện cho sự bình yên, can đảm và bảo vệ, đặc biệt đối với người đi biển. Ảnh: Pinterest. 4. Tháng 4: Diamond (Kim cương). Màu sắc: Trong suốt. Ý nghĩa: Tượng trưng cho sức mạnh, sự trong sáng và tình yêu vĩnh cửu. Kim cương cũng được xem là biểu tượng của sự giàu sang và quyền lực. Ảnh: Pinterest. 5. Tháng 5: Emerald (Ngọc lục bảo). Màu sắc: Xanh lục rực rỡ. Ý nghĩa: Biểu tượng của tình yêu, sự sinh sôi và lòng trung thành. Emerald cũng được liên kết với trí tuệ và sự bình an. Ảnh: Pinterest. 6. Tháng 6: Pearl (Ngọc trai) hoặc Alexandrite. Màu sắc: Trắng kem (ngọc trai) hoặc thay đổi màu sắc (alexandrite). Ý nghĩa: Ngọc trai đại diện cho sự tinh khiết, khiêm tốn và đức hạnh. Alexandrite mang lại sự cân bằng và sáng tạo. Ảnh: Pinterest. 7. Tháng 7: Ruby (Hồng ngọc). Màu sắc: Đỏ rực rỡ. Ý nghĩa: Tượng trưng cho niềm đam mê, sức mạnh và sự bảo vệ. Ruby được cho là mang lại năng lượng và cảm xúc mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. 8. Tháng 8: Peridot (Ngọc lục bảo chiều tà). Màu sắc: Xanh lá cây phớt vàng. Ý nghĩa: Đại diện cho sự tươi trẻ, thịnh vượng và sự bình yên. Peridot còn được cho là có khả năng xua đuổi ác mộng. Ảnh: Pinterest. 9. Tháng 9: Sapphire (Ngọc bích). Màu sắc: Xanh lam (nhưng có thể có nhiều màu khác). Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự trung thành, trí tuệ và bảo vệ. Sapphire cũng được coi là đá của hoàng gia. Ảnh: Pinterest. 10. Tháng 10: Opal (Đá mắt mèo) hoặc Tourmaline. Màu sắc: Đa sắc (opal) hoặc nhiều màu (tourmaline). Ý nghĩa: Opal đại diện cho sự sáng tạo, hy vọng và độc đáo. Tourmaline mang lại năng lượng tích cực và bảo vệ. Ảnh: Pinterest. 11. Tháng 11: Topaz (Hoàng ngọc) hoặc Citrine (Thạch anh vàng). Màu sắc: Vàng cam (topaz) hoặc vàng nhạt (citrine). Ý nghĩa: Topaz tượng trưng cho tình bạn và sự bảo vệ. Citrine mang lại sự lạc quan và thành công. Ảnh: Pinterest. 12. Tháng 12: Turquoise (Ngọc lam), Tanzanite hoặc Zircon. Màu sắc: Xanh lam nhạt (ngọc lam), xanh tím (tanzanite), hoặc xanh da trời (zircon). Ý nghĩa: Turquoise đại diện cho sức khỏe và hạnh phúc. Tanzanite và zircon mang lại sự bình yên và sáng suốt. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

