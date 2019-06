Theo dự đoán ngày mới 22/06/2019 cho 12 con giáp được đăng tải trên trang SMXS (Trung Quốc), người tuổi Tý được cấp trên khen ngợi do thái độ làm việc nghiêm túc. Tài vận: tạo được ấn tượng tốt với cấp trên nên có khả năng được tăng lương. Tình cảm: vận đào hoa sáng. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu vì quá tự tin mà gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tài vận: không nên quá nóng vội trong vấn đề tài chính. Tình cảm: nên mềm mỏng hơn trong chuyện tình cảm. Tuổi Dần: Công việc: con giáp này không nên quá bảo thủ trong công việc, nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận: có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Tuổi Mão: Công việc: ngày thích hợp cho việc hợp tác đàm phán kinh doanh. Tài vận: dù có thêm cơ hội kiếm tiền nhưng vẫn nên có một kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Tình cảm: chuyện tình cảm nồng thắm, suôn sẻ. Tuổi Thìn: Công việc: không nên can dự vào chuyện của người khác. Tài vận: hao tổn tiền bạc. Tình cảm: nên biết suy nghĩ cho nửa kia. Tuổi Tỵ: Công việc: không nên tham gia vào việc đầu tư bất động sản. Tài vận: nguồn thu tăng. Tình cảm: người đã kết hôn cần chú ý đến các mối quan hệ khác giới Tuổi Ngọ: Công việc: ngày thích hợp cho việc đàm phán, hợp tác làm ăn. Tài vận: nên có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Tình cảm: chuyện tình cảm nồng thắm, ngọt ngào. Tuổi Mùi: Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đừng can dự quá sâu vào chuyện người khác. Tài vận: nhận được tin tốt và tin xấu về tài chính. Tình cảm: nên biết nhẫn nhịn trong tình cảm. Tuổi Thân: Công việc: nên ghi chép lại những việc cần làm. Tài vận: nên biết tận dụng những cơ hội kiếm tiền. Tình cảm: nên quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia. Tuổi Dậu: Công việc: công việc suôn sẻ. Tài vận: có thêm cơ hội đầu tư kiếm lời. Tình cảm: cơ bản ổn định, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tuổi Tuất: Công việc: ngày thích hợp cho việc hợp tác làm ăn. Tài vận: tài vận đi xuống, chi nhiều hơn thu. Tình cảm: chuyện tình cảm không biến động. Tuổi Hợi: Công việc: được cấp trên đánh giá cao vì năng lực làm việc tốt. Tài vận: có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng. Tình cảm: nên mời nửa kia đi ăn tối để hâm nóng tình cảm. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

