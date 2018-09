Ba con giáp "đời lên hương", tiền vàng chất như núi trong tháng 10/2018

Tuổi Dần: Người tuổi Dần luôn dồi dào sức sống, lại là người cầu tiến, dám làm dám chịu nên khi gặp khó khăn thường không dễ dàng đầu hàng, buông bỏ. Tháng 10/2018, vận thế của con giáp này có sự đột phá mạnh mẽ so với các tháng trước đây. May mắn liên tiếp đến với con giáp này. Không những dễ dàng trong việc kiếm tiền, mà công việc của con giáp này cũng trở nên thuận lợi, dường như người tuổi Dần không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn do được cát tinh “Lộc Huân” phù trợ nên mọi điều xui xẻo, khúc mắc trong công việc, tài vận, sự nghiệp, tình cảm đều được giải quyết ổn thỏa trong tháng 10/2018. Cát tinh phù hộ nên tài vận của người tuổi Thìn khởi sắc bừng bừng, việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng với con giáp này như trong tháng 10. Ngoài ra, công việc cũng có bước tiến lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai. Tuổi Thân: Thời gian trước đây do bị hung tinh “Kình Dương” khắc chế nên vận thế bất ổn, tình cảm trắc trở, tài vận khó khăn, công việc đi xuống. Nhưng bước vào tháng 10/2018, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Hóa Ất” nên tài vận vô cùng vượng phát. Con giáp này liên tiếp đón nhận những cơ hội phát tài mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ khiến người khác phải ghen tị. Ngoài ra sự nghiệp, tình cảm của người tuổi Thân cũng vô cùng thuận lợi, con giáp này sẽ có cơ hội thoát kiếp “độc thân” nếu còn đang cô đơn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo,cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

