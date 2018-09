Ba con giáp hốt sạch tiền bạc của thiên hạ dịp Tết Trung thu 2018

Tuổi Tý: Thời gian gần đây do được cát tinh soi chiếu nên cuộc sống của người tuổi Tý thuận lợi, suôn sẻ. Vận may này còn kéo dài đến Trung Thu và đến cuối năm. Dịp Trung Thu, không những gặp được vận may mà người tuổi Tý còn được quý nhân giúp đỡ, phù trợ. Công việc của con giáp này ngày một thăng tiến do quý nhân mang lại những cơ hội thuận lợi. Đặc biệt những người tuổi Tý kinh doanh buôn bán việc kinh doanh sẽ vô cùng hồng phát.. Tuổi Dậu: Thời gian Trung Thu, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt. Con giáp này sẽ nhận được tin vui về tài lộc như nhận được tiền thưởng hoặc quà tặng có giá trị. Sự nghiệp trong dịp Trung Thu của con giáp này cũng có những bước tiến lớn. Người tuổi Dậu dễ dàng thành công trong mọi việc, làm đâu thắng đó, luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Tuy sự nghiệp vượng, tài vận phát nhưng con giáp này cũng cần chú ý đến chuyện tình cảm. Tuổi Hợi: Đặc điểm nổi bật trong mệnh cách của người tuổi Hợi là “Giàu có vì có quý nhân giúp đỡ”. Thời gian từ tết Trung Thu, việc cầu tài của con giáp này hết sức thuận lợi. Nếu trước kia, việc kiếm tiền có phần khó khăn, trắc trở thì bắt đầu từ 15 tháng 8 âm lịch sẽ có sự đổi khác hoàn toàn. Do có quý nhân dẫn đường chỉ lối lại gặp vận “Kim Vượng Lưu Nguyệt” nên các khoản tiền lớn nhỏ liên tiếp chảy vào túi người tuổi Hợi. Ngoài ra, con giáp này còn có vận may về tiền bạc không những được tăng thưởng mà còn trúng giải thưởng khi chơi xổ sổ hoặc bốc thăm trúng thưởng. Trung Thu là thời kỳ “Vượng Tài” của người tuổi Hợi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp cuộc sống bỗng chốc nở hoa, người người ngưỡng mộ. Nguồn Phật pháp 365.

