Dự đoán cực chuẩn tử vi tháng 1/2019 cho 12 con giáp

Theo dự đoán tử vi tháng 1/2019 cho 12 con giáp trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế của người tuổi Tý: 87 điểm. Tình cảm: hài lòng với chuyện tình cảm. Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ, nhận được nhiều tin vui. Tài vận: tình hình tài chính ổn định. Sức khỏe: lưu ý bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: hướng Tây. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu được 92 điểm. Tình cảm: có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm lứa đôi. Sự nghiệp: cơ bản ổn định. Tài vận: có thêm khoản thu. Sức khỏe: chú ý đến các khớp tay, chân. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Dần: Vận thế chung: 83 điểm. Tình cảm: cơ bản ổn định. Sự nghiệp: con giáp này đề phòng tiểu nhân phá rối. Tài vận: thu nhập giảm sụt. Sức khỏe: nên chú ý đến việc dưỡng da. Hướng may mắn: hướng Nam. Tuổi Mão: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Sự nghiệp: có quý nhân trợ giúp trong công việc. Tài vận: nguồn thu chính và phụ đều có thêm khoản thu. Sức khỏe: chú ý hệ hô hấp. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 88 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp: làm một thu hai, sự nghiệp thành công. Tài vận: cẩn thận trong quản lý nguồn thu phụ. Sức khỏe: giữ gìn hệ tiết niệu. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 89 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm mặn nồng. Sự nghiệp: thuận buồm xuôi gió, làm một thu hai. Tài vận: Tình hình tài chính khá. Sức khỏe: chú ý đến hệ hô hấp. Sức khỏe: lưu ý hệ hô hấp. Hướng may mắn: hướng Đông. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân phá hoại. Tài vận: thu nhập giảm sút, phải chi tiêu nhiều. Sức khỏe: chú ý an toàn giao thông. Hướng may mắn: Hướng Đông. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm hôn nhân khởi sắc. Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự thuận lợi. Tài vận: vượng phát, có thêm nhiều khoản thu lớn. Sức khỏe: chú ý bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Thân: Vận thế chung: 84 điểm. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: nguồn thu chính giảm sụt. Sức khỏe: chú ý hệ hô hấp. Tình cảm: chuyện tình cảm nồng thắm, hạnh phúc. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 88 điểm. Tình cảm: cơ bản ổn định. Sự nghiệp: có nhiều tin vui trong công việc, làm một thu ba thu bốn. Tài vận: có thêm khoản thu. Sức khỏe: chú ý an toàn giao thông. Hướng may mắn: hướng Bắc. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: cơ bản suôn sẻ. Tài vận: nguồn thu chính ổn định. Sức khỏe: nên lưu ý đến cổ họng. Sự nghiệp: công việc thuận lợi, không gặp trở ngại gì. Hướng may mắn: hướng Nam. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 78 điểm. Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sự nghiệp: nên có sự điều chỉnh. Tài vận: tiếp tục hao hụt tiền nong. Sức khỏe: lưu ý các tính huồng bất ngờ. Hướng may mắn:hướng Bắc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

