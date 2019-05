Dự đoán cực chuẩn tài vận trọn đời cho 12 con giáp

Tuổi Tý: Người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, nhanh nhẹn, thích khám phá, cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu theo con đường quan chức, ắt sẽ có chức vụ cao, còn nếu là người bình thường thì sẽ rất giàu có, không bao giờ phải lo thiếu tiền. Con giáp này chỉ cần khắc phục tính cách vội vàng ắt “tiền bạc” sẽ luôn như ý. Người tuổi Tý mà gặp năm Sửu, tài vận đặc biệt vượng phát, thu nhập vô cùng dồi dào bởi Tý Sửu là một trong những cặp đôi “Lục Hợp”. Vào ngày Sửu, tháng Sửu năm Sửu vận trình của người tuổi Tý sẽ may mắn cực độ, cho dù là mở rộng sự nghiệp hay cầu tài, kiếm lời cũng đều thuận buồn xuôi gió, như ý cát tường. Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu chân thành, chăm chỉ, cần cù, bẩm sinh đã mang “Tụ Tài Khí” nhưng vận thế khi còn trẻ không ổn định nên thường phát đạt vào tuổi trung niên, do đó con giáp này cần biết lắng nghe lời khuyên của mọi người và suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động thì mới có thể tạo nên đại nghiệp. Năm Tý chính là năm đại vận của con giáp này bởi đây là thời điểm vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, tiền bạc dồi dào của người tuổi Sửu. Tuổi Dần: Người tuổi Dần bẩm sinh đã mang khí chất “quyền quý” được nhiều người coi trọng, nên luôn là tâm điểm giữa đám đông. Con giáp này thông thường sẽ thành công, giàu có sau tuổi 30. Năm Hợi chính là năm may mắn của người tuổi Dần. Vào năm Hợi, cuộc sống của con giáp này vô cùng suôn sẻ, tài lộc dồi dào, tài lộ rộng mở, nên trong năm đại cát đại lợi, người tuổi Dần nên nắm bắt mọi cơ hội có lợi cho mình. Tuổi Mão: Người tuổi Mão lương thiện, được mọi người yêu mến. Dù có học thức, tài năng nhưng do thiếu nghị lực nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội phát tài do không kiên trì, do đó khi trẻ tài vận của con giáp này không tốt. Điều may mắn, tài vận ở hậu vận của con giáp này lại rất thuận lợi giúp cho người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn khi về già. Thường vào năm Tuất, tài vận, sự nghiệp của con giáp này sẽ bùng phát mạnh mẽ. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn có trí tuệ, có tố chất lãnh đạo, bẩm sinh đã mang vận quý nhân may mắn, có thể tạo dựng được sự nghiệp lớn. Nhưng bên cạnh đó, con giáp này lại có nhược điểm là hay nóng vội. Điều này không có lợi cho sự nghiệp cũng như tài vận. Năm Dậu sẽ là năm vạn sự như ý, tiền vào như nước của người tuổi Thìn. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ là con giáp dễ gặp phải thị phi, phiền phức nên tài vận không ổn định, nếu có thể tu tâm dưỡng tính, thì có thể "tay trắng tạo nên nghiệp lớn". Vào năm Thân, tài vận vượng phát, con giáp này có thể bỏ tiền ra đầu tư kiếm lời. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, luôn hết lòng vì công việc nhưng con giáp này thường gặp khó khăn về tài chính khi còn trẻ và trung vận. Thông thường, vận may đến với con giáp này vào hậu vận, khi đó, vật chất dồi dào, gia đình hạnh phúc. Người tuổi Ngọ thường gặp may mắn về tiền bạc vào năm Mùi. Tuổi Mùi: Khi còn trẻ, tài lộc của người tuổi Mùi không ổn định, lúc lên, lúc xuống, thậm chí còn rơi vào cảnh "trắng tay". Năm Ngọ chính là thời điểm may mắn để người tuổi Mùi tìm kiếm các cơ hội phát tài. Tuổi Thân: Người tuổi Thân nhanh nhẹn, tháo vát, và rất giỏi trong việc tích lũy tiền bạc, của cải nhưng con giáp này lại thiếu tính kiên nhẫn nên đôi khi sẽ mất đi không ít cơ hội kiếm tiền. Năm Tỵ sẽ thường là năm phát về tiền bạc của con giáp này. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu thông minh, ham học hỏi, trắng đen rõ ràng, số mệnh có tài lộc dồi dào và thường không phải lo lắng về tiền bạc. Năm Thìn là năm sự nghiệp, tài vận, tình cảm của con giáp này vô cùng hanh thông. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất cởi mở, rất dễ kết bạn. Con giáp này thường có tài vận trắc trở khi còn trẻ, phải khi bước vào trung vận, tiền bạc mới hanh thông và có sự đổi đời, đổi vận. Vào năm Mão, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội có lợi cho sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi hiền lành, lương thiện, cả đời không phải lo đến cái ăn cái mặc do tài vận vượng, lại luôn có quý nhân đỡ. Năm Dần chính là thời điểm "tiền vào như nước' của con giáp này. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Yotube.

