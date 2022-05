Điều thú vị về nước cộng hòa tự trị lớn nhất Liên bang Nga

Chiếm khoảng một nửa vùng Viễn Đông của Nga, Cộng hòa Sakha (Республика Саха) có diện tích 3.083.523 km2, là chủ thể lớn nhất trong 85 chủ thể liên bang của Nga - quốc gia rộng nhất thế giới. Ảnh: 4-pda.ru. Với diện tích đáng nể của mình, Cộng hòa Sakha còn là vùng phân cấp hành chính lớn nhất thế giới hiện tại và là lãnh thổ lớn thứ tám thế giới. Dù vậy, dân số cộng hòa này chỉ là 958.528 người, theo điều tra năm 2010. Ảnh: РИА Новости. So sánh một cách tương đối, Cộng hòa Sakha có diện tích lớn gấp gần 10 lần Việt Nam, nhưng dân số còn thấp hơn thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Красивые фото животных. Do diện tích quá lớn, Cộng hòa Sakha là chủ thể liên bang duy nhất của Nga sử dụng tới ba múi giờ. Tất cả các chủ thể còn lại của Liên bang Nga chỉ dùng một múi giờ. Ảnh: Goodfon.ru. Trong thành phần dân tộc của nước Cộng hòa Sakha, người Yakut hay người Sakha là nhóm sắc tộc chính, chiếm khoảng 50% dân số. Họ thuộc nhóm sắc tộc Turk, từ khu vực xung quanh hồ Baikal di cư đến bên dòng sông Lena - dòng sông chính của nước cộng hòa này - từ nhiều thế kỷ trước. Ảnh: Туры на Дальний Восток. Mối quan hệ giữa vùng đất Sakha với nước Nga bắt đầu vào thế kỷ 17, khi Tygyn Darkhan, một vị thủ lĩnh của người Sakha trao lãnh thổ của mình cho người Nga để đổi lấy sự bảo vệ quân sự của Sa hoàng trước mối đe dọa từ các tộc người khác trong khu vực. Ảnh: Википедия. Theo dòng thời gian, vùng đất này trở thành tỉnh Irkutsk, rồi tỉnh Yakutsk của đế chế Nga, và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Tự trị Yakut thời Liên bang Xô-viêt. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cộng hòa Sakha trực thuộc Liên bang Nga được thành lập năm 1992. Ảnh: Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Do mật độ dân cư rất thấp, phần lớn diện tích Cộng hòa Sakha là những khu vực hoang sơ ít sự hiện diện của con người. Cảnh quan chủ đạo ở vùng đất này là lãnh nguyên ở phía Bắc và rừng taiga ở phía Nam. Các sinh cảnh trên được điểm xuyết bởi rất nhiều sông hồ và những dãy núi hùng vĩ. Ảnh: Krot.info. Do nằm ở phía Bắc Siberia và không tiếp giáp Thái Bình Dương, Cộng hòa Sakha có khí hậu mùa đông rất khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình mùa đông ở một vài nơi, kể cả các đô thị, thường xuyên thấp dưới −35 °C. Tuy vậy, mùa hè tại đây lại rất ấm áp. Ảnh: Ведомости. Thủ phủ của Cộng hòa Sakha, Yakutsk, là một trong những thành phố lớn của vùng Siberia, có dân số hơn 280.000 người. Với nhiệt độ trung bình năm là −8,8 °C, đây là thành phố lạnh thứ hai trên thế với quy mô hơn 100.000 cư dân. Ảnh: Аргументы и факты в Якутии. Hoạt động kinh tế chủ đạo ở Cộng hòa Sakha là công nghiệp khai thác khoáng sản, gồm kim cương, vàng, thiếc, uranium. Đây là nơi có mỏ kim cương lớn nhất thế giới, mỏ Jubilee, được sở hữu và điều hành bởi một bộ phận của công ty kim cương quốc doanh của Nga Alrosa. Ảnh: YakutiaMedia. Trên bản đồ du lịch, Cộng hòa Sakha là một điểm đến lý thú dẫn dành cho những người muốn khám phá vùng đất Siberia. Để đến với vùng đất này, du khách có thể dùng một trong hai phương tiện là máy bay và tàu hỏa. Đường bộ là lựa chọn mạo hiểm do những vấn đề về khí hậu và dịch vụ hậu cần. Ảnh: Yakutia Daily.ru. Những điểm cuốn hút du khách ở Cộng hòa Sakha là thành phố Yakutsk, Di sản thiên nhiên thế giới Cột đá Lena và đời sống hoang sơ của các cộng đồng thiểu số tồn tại bằng nghề chăn tuần lộc... Ảnh: Krot.info. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga | VTV TSTC.

