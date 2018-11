Điều 12 con giáp nên và không nên làm trong năm Kỷ Hợi 2019

Cùng xem 12 con giáp nên và không nên làm gì trong năm 2019 để mang lại tài lộc, may mắn cho mình nhé!

1. Những điều 12 con giáp nên và không nên làm trong năm 2019

Tuổi Tý: Nên đầu tư

Có thể nói, người tuổi Tý trong năm Kỷ Hợi có tài vận cực kì lý tưởng, có nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng. Chính vì thế mà theo tử vi 2019, nếu có ý định đầu tư thì bản mệnh nên nhanh chóng tiến hành để không lỡ mất thời cơ.

Đừng lo lắng đầu tư tổn thất, năm nay con giáp này được Thần Tài che chở, làm gì cũng dễ dàng, mưu sự dễ thành, vận trình ổn định, tài lộc ùn ùn kéo về nhà.

Ảnh minh họa. Tuổi Sửu: Nên yêu đương, tìm hiểu



Bước sang năm Hợi, tuổi Sửu muốn làm gì cũng đừng quên chuyện yêu đương nhé. Tử vi phương Đông cho thấy năm nay bản mệnh có đào hoa cực vượng, dù là độc thân lâu năm thì cũng có thể gặp được người mình thích.

Nếu có cảm tình với ai thì hãy chủ động theo đuổi, đừng ngồi 1 chỗ chờ đợi tình yêu nữa. Sự chủ động sẽ mang về cho bạn niềm hạnh phúc lớn lao khi có được 1 người hợp duyên hợp ý, cùng nhau chung sống đến khi đầu bạc răng long.

Tuổi Dần: Không nên xuất hành

Năm Kỷ Hợi có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến người tuổi Dần, đó là những tai họa bất ngờ xảy ra, đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của con giáp này.

Chính vì thế, trong năm nếu không có việc gì cần thiết thì nên hạn chế xuất hành xa. Nếu không thể tránh được thì nên mang theo mình những vật phẩm phong thủy phòng thân, đồng thời tự nhắc nhở bản thân không đi đến những nơi xa vắng 1 mình, luôn đặt an toàn lên hàng đầu.

Tuổi Mão: Nên mua, đầu tư bất động sản

Vận trình của người tuổi Mão trong năm 2019 cực kì thuận lợi. Nếu con giáp này đang có sẵn tiền bạc dư dôi, lại cũng có những dự án nhà đất theo dõi đã lâu nhưng chưa thể xuống tay quyết định thì năm nay hãy mạnh dạn tiến hành việc mua bán đi nhé.

Mua bán nhà đất sẽ có lợi cho tuổi Mão trong khoảng thời gian này, khi mà cát khí lên cao. Ngoài ra, con giáp này còn thích hợp tiến hành những dự án đầu tư mang tính chất bí mật, không được nhiều người biết đến.

Tuổi Thìn: Nên tập trung làm việc

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn trong năm nay có những biến động rất lớn, thiên về tích cực hay tiêu cực thì phải xem biểu hiện của chính con giáp này.

Bản mệnh nên tận dụng thời cơ để thể hiện năng lực của mình, khiến cho cấp trên ấn tượng, biết đâu đó sẽ là cơ hội cho bạn đổi đời. Là 1 người có nhiều tham vọng, tuổi Thìn năm 2019 sẽ đối mặt với nhiều thử thách cùng cơ hội chuyển mình, cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

Tuổi Tị: Không nên yêu đương

Con đường tình yêu của tuổi Tị trong năm Hợi gặp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại. Tử vi 2019 cho thấy năm nay tuổi Tị buồn vì tình nhiều hơn là vui, gặp phải những chuyện “cẩu huyết” khó có thể tin được lại xảy ra ngoài đời thực.

Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, các cặp đôi không ngừng nảy sinh mâu thuẫn. Người độc thân dù cố gắng rất nhiều cũng khó có được tình yêu như mình mong muốn mà chỉ hết lần này đến lần khác tự làm mình tổn thương mà thôi.

Tuổi Ngọ: Không nên đầu tư

Xem tử vi trọn đời, người tuổi Ngọ năm 2019 không hợp để tiến hành các hạng mục đầu tư, bởi con giáp này có thể gặp phải nhiều tai họa bất ngờ, dễ dẫn đến phá tài, phá sản.

Bản mệnh nên đề phòng người bên cạnh kẻo dễ bị tiểu nhân hãm hại, gây ra bao phiền phức. Đứng trước cơ hội làm ăn dù có lớn đến thế nào cũng nên thận trọng, đừng tùy tiện quyết định chỉ bằng trực giác của mình.

Nếu tình hình khó khăn, hãy phân tích rõ mọi yếu tố, đồng thời xin sự trợ giúp của những người đáng tin cậy. Tuổi Ngọ tuyệt đối không được đem tất cả tiền bạc của mình đi đầu tư, càng không được vay nợ để lấy tiền đầu tư, nếu không gặp chuyện thì sẽ chẳng còn đường lui đâu.

Tuổi Mùi: Không nên đi du lịch

Sức khỏe của tuổi Mùi trong năm 2019 không được tốt cho lắm, dễ gặp phải nhiều vấn đề, không thích hợp cho việc đi du lịch hay đi công tác xa nhà quá lâu.

Nếu bản mệnh có kế hoạch du lịch thì nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao để sức khỏe tốt hơn, cũng cần phải chú ý hơn đến chuyện ăn uống để bổ sung chất dinh dưỡng cho phù hợp.

Nhưng xin nhắc lại 1 lần nữa rằng tuổi Mùi đi du lịch năm 2019 rất dễ gặp phải những chuyện bất trắc như tai nạn xe cộ, đuối nước hay những chuyện không mong muốn khác. Bản mệnh làm gì, đi đâu cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, đừng lơ là cảnh giác.

Tuổi Thân: Nên khởi nghiệp

Trong năm Kỷ Hợi, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân có nhiều điềm báo khởi sắc. Tử vi 2019 cho thấy con giáp này có thể sẽ gặp được thời cơ làm ăn hiếm có, ngàn năm có một.

Không phải ai cũng may mắn gặp được thời cơ đáng quý như vậy, tuổi Thân chớ nên do dự, chần chừ, khi cần xuống tay thì phải xuống tay ngay lập tức, nếu không sẽ bị kẻ khác nẫng tay trên. Trong năm nay bản mệnh rất thích hợp tiến hành khởi nghiệp hay đầu tư tài chính, sẽ thu được nhiều thắng lợi.

Tuổi Dậu: Nên kết hôn

Theo dõi tử vi 2019 của tuổi Dậu, điềm báo tin vui rất rõ ràng, cho thấy con giáp này trong năm Kỷ Hợi dễ gặp được người tâm đầu ý hợp mà nên duyên đôi lứa.

Có thể mối quan hệ giữa bạn và người ấy bắt đầu chưa lâu, bạn lo sợ rằng thời gian tìm hiểu chưa đủ dài, chưa đủ để cả 2 hiểu rõ về nhau, bản thân bạn cũng có nhiều điều chưa thực sự hài lòng, nhưng hãy cân nhắc cho kĩ.

Chẳng ai là hoàn hảo, thời điểm đến thì nên làm chuyện mình nên làm, chớ để lâu ngày mà tình cảm nhạt phai. Đã nhận ra ai là “chân mệnh thiên tử” của mình rồi thì còn chờ gì nữa mà không dắt tay nhau đến lâu dài hạnh phúc.

Tuổi Tuất: Nên đầu tư

Trong năm Hợi này, tuổi Tuất có tài vận hanh thông, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết. Nếu có tiền bạc dư dôi thì nên mang đi đầu tư. Năm nay bản mệnh được Thần Tài chỉ lối dẫn đường nên khả năng thành công là rất lớn.

Chẳng những phát tài do làm ăn, kinh doanh mà con giáp này còn có thể có được những khoản tiền do may mắn từ trên trời rơi xuống. Nhân lúc cát khí đang vượng hãy mạnh dạn làm những việc mình đã lên kế hoạch từ lâu mà chưa dám tiến hành, sẽ không có khó khăn, trở ngại gì quá lớn đâu.

Tuổi Hợi: Không nên kết hôn

Năm 2019 là năm tuổi của người tuổi Hợi, bản mệnh phạm Thái Tuế nên dễ gặp phải những chuyện xui xẻo, làm đâu hỏng đấy, may mắn mãi chẳng thấy đâu. 2019 người tuổi Hợi gặp HẠN NĂM TUỔI phải kiêng kị điều gì?

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi năm nay chắc chắn cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng không được tốt cho lắm. Những chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra, khiến cho tình cảm đôi bên phai nhạt.

Nếu có kế hoạch kết hôn năm nay thì người tuổi Hợi cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với những khó khăn thử thách. Chỉ cần tình yêu đủ lớn, đủ chân thành thì vẫn có thể vượt qua sóng gió để ở bên nhau hạnh phúc.

2. Quý nhân phù hộ của 12 con giáp trong năm 2019

Quý nhân phù trợ của người tuổi Tý

Xét mối quan hệ Tam hợp Thân Tý Thìn cộng thêm mối quan hệ Lục hợp của Tý và Sửu. Tam hợp là gì, Lục hợp là gì, nên hiểu sao cho đúng?

Bởi thế, quý nhân phù trợ của người tuổi Tý sẽ là người tuổi Thìn, Thân và Sửu.

Đặc biệt, tuổi Tý và Sửu sẽ là cặp đôi tuyệt vời nếu quyết định nên duyên với nhau. Giữa họ luôn có sự cảm thông và thấu hiểu dành cho nhau, đời sống hôn nhân viên mãn.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Sửu

Tị Dậu Sửu vốn nằm trong mối quan hệ Tam hợp, xét thêm mối quan hệ Lục hợp với Sửu là Tý. Theo đó, quý nhân phù trợ của Sửu là Tị, Dậu và Tý.

Trong đó, tuổi Sửu và tuổi Tị là cặp vợ chồng khá ăn ý khi có thể hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp và cuộc sống, đời sống hôn nhân hạnh phúc, sung sướng.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Nam, Tây, Bắc.

Tuổi Sửu có biết: Vì sao mẹ dặn con "đừng bao giờ" yêu người tuổi Sửu?

Quý nhân phù trợ của người tuổi Dần

Theo tử vi học, người tuổi Dần luôn chứa mang trong mình sức mạnh như chính con giáp mà họ cầm tinh – chúa sơn lâm.

Quý nhân phù trợ của tuổi Dần là tuổi Ngọ, Tuất và Hợi.

Trong đó, cặp đôi Dần và Hợi được xem là sẽ ăn ý nhất khi kết hợp cùng nhau, cả ở phương diện công việc và tình cảm gia đình.

Hướng quý nhân phù trợ là: Nam, Tây Bắc.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Mão

Với người tuổi Mão, nếu như gặp được người tuổi Mùi, đó chính là sự may mắn. Bởi đó sẽ là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo trong công việc cũng như trong hôn nhân.

Ngoài ra, tuổi Hợi và Tuất cũng là tuổi quý nhân phù trợ của người tuổi Mão.

Hướng quý nhân phù trợ: Tây Nam, Tây Bắc.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Thìn

Xét về mối quan hệ Tam hợp có Thân Tý Thìn, quan hệ Lục hợp là Thìn Dậu. Bởi vậy, quý nhân phù trợ của người tuổi Thìn là tuổi Tý, Thân, Dậu.

Đặc biệt, nếu trong làm ăn bạn có thể thiết lập được mối quan hệ với tuổi Tý và Thân, nhất định công việc sẽ trôi trảy một cách bất ngờ.

Sự thông minh, nhanh nhẹn khéo léo của tuổi Tý cộng sự lanh lợi của tuổi Thân sẽ giúp bộ đôi này làm nên nghiệp lớn.

Hướng quý nhân phù trợ: Bắc, Tây Nam, Tây.

Bạn có biết: Vị Phật độ mệnh cho người tuổi Thìn là ai không?

Quý nhân phù trợ của người tuổi Tị

Tị Dậu Sửu Tam hợp, Tị Thân Lục hợp. Vì thế, các tuổi Sửu, Dậu và Thân chính là quý nhân phù trợ của người tuổi Tị.

Trong đó, sự kết hợp giữa cặp đôi Tị và Thân mang tới nhiều giá trị về cả vật chất và tinh thần. Bất kể khi hợp tác làm gì, họ đều có được thành công mỹ mãn.

Bạn có biết: Những cặp đôi con giáp lấy nhau là VẬN ĐỎ NHƯ SON, quý nhân phù trợ

Hướng quý nhân phù trợ bao gồm: Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Ngọ

Tam hợp của tuổi Ngọ chính là Dần Ngọ Tuất. Còn lục hợp là Ngọ Mùi.

Vì thế, quý nhân phù trợ của người tuổi Ngọ sẽ là tuổi Dần, Mùi và Tuất.

Trong đó, nếu kết hợp được hai tuổi Ngọ và Tuất nên duyên, cặp vợ chồng này sẽ có phúc lớn vì khả năng tương trợ lẫn nhau tốt. Gia đình luôn được phúc khí bao bọc.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Mùi

Nói về quý nhân phù trợ của 12 con giáp, sự cần mẫn, chậm mà chắc của tuổi Mùi nếu kết hợp được với sự thông minh nhanh nhẹn của tuổi Mão sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Mùi hợp với tuổi Mão, Ngọ, Hợi bất kể là trong kinh doanh làm ăn hay hôn nhân gia đình. Theo đó, quý nhân phù trợ của tuổi Mùi chính là Mão, Hợi và Ngọ.

Hướng quý nhân phù trợ: Đông, Nam, Tây Nam.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Thân

Tuổi Thân Tam hợp với Tý, Thìn và Lục hợp với tuổi Tị. Tuổi Thân khi làm ăn với người cùng tuổi cũng khá tốt, song công việc sẽ tuyệt vời nhất khi bản mệnh kết hợp cùng người tuổi Tý và Thìn.

Hướng quý nhân phù trợ gồm: Bắc, Đông Nam.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu luôn được biết đến là con giáp cần mần chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Nếu nhận được sự giúp đỡ của những người tuổi Sửu, Thìn, Tị, làm việc gì cũng sẽ hanh thông hơn, vận trình sáng lên khá nhiều.

Hướng quý nhân phù trợ gồm: Hướng Đông Bắc, Đông Nam.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Tuất

Dần Ngọ Tuất nằm trong mối quan hệ Tam hợp, nếu kết hợp thêm được với tuổi Mão sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và phúc khí.

Hướng quý nhân phù trợ: Nam, Đông, Đông Bắc.

Quý nhân phù trợ của người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính cách thân thiện, hòa đồng luôn là người đem lại sự vui vẻ, không khí làm việc tốt cho mọi người xung quanh.

Chính vì lẽ đó, tuổi Hợi rất dễ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Song tuổi Mão, Mùi, Dần là ba tuổi hỗ trợ tốt nhất, là quý nhân phù trợ cho con giáp này.

Hướng quý nhân phù trợ: Tây Nam, Đông Bắc, Đông.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.