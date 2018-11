5 nét phúc tướng trên mặt khiến phụ nữ giàu sang vô đối

1. Thành công trước 20 tuổi

Trong sách tướng có nói, chủ nhân của đôi tai dày dặn và hai tai áp sát vào đầu thường được sinh ra trong gia đình có điều kiện, hưởng phú quý, sống giàu sang từ nhỏ. Ngoài ra người sở hữu nét quý tướng này được học hành tới nơi tới chốn, mang phong thái vương giả nên sẽ dễ dàng, nhanh chóng thành công trong sự nghiệp. Tiền tài đủ dư thừa để sống sung sướng một đời.

2. Thành công trước tuổi 30

Phụ nữ có vầng tráng cao, rộng và đầy đặn là biểu hiện của người học rộng, tài cao. Tuy thời đi học có khó khăn nhưng vì bản tính thông minh và cần củ, người này sớm đạt thành tính cao, nhanh chóng kiếm được việc làm và phát triển bản thân. Do đó, họ luôn đạt được thành công trong sự nghiệp, được cấp trên tin dụng mà sớm thăng chức, chẳng mấy mà thành “sếp”. Chồng con cũng được hưởng vận khí tốt theo nên gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

3. Thành công tuổi 30-40

Xem tướng phụ nữ nhận định, người có vầng trán cao và rộng thường là người nữ rất tâm lý và chu toàn, làm việc cẩn thận, vượng vận quý nhân và dễ có trí tuệ hơn người, tài năng xuất chúng.Xếp hạng họ có “tướng hoàng hậu” là bởi lẽ họ rất có phúc phần, may mắn hanh thông trong sự nghiệp, nhiều khả năng làm nữ cường nhân khi tuổi đời ngoài 35.

Điểm cộng ở chốn công sở là họ có mạng lưới xã giao rộng khắp, nên dù không quá giỏi giao tiếp nhưng họ luôn nói chuyện thành khẩn và hành xử chân tình nên được lộc tiền tài khá nhanh.

Nếu gặp được cấp trên biết nhìn xa trông rộng, biết khống chế và làm chủ toàn cục, họ sẽ dễ nắm giữ những vị trí quan trọng, vừa là cánh tay phải của người cầm đầu, vừa khéo léo điều hành cấp dưới làm việc hiệu quả.

4. Tuổi từ 40-50

Bất luận nữ giới hay nam giới, nếu may mắn sở hữu đặc điểm khuôn cằm tròn đầy, trong nhân tướng học nhận định là vô cùng may mắn. Người này sẽ có vận trình biến động thời tuổi trẻ nhưng nếu nỗ lực hết mình thì vãn niên may mắn, trung niên khởi vận dồi dào.

Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, chắc chắn họ sẽ sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp khi ngoài 40 tuổi. Đồng thời nên hiểu rằng, bản thân họ cũng nên tích cực làm việc thiện, năng nổ, hoạt bát và dành thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn mới có thể giữ vững tài lộc rộn ràng, may mắn liên miên.

Nếu khéo léo mở rộng các mối quan hệ ngoại giao, tính cách hòa nhã, hướng ngoại, ngoài 38 tuổi họ sẽ được lộc trời cho về đường đất đai, điền sản, từ đó sớm làm nên chuyện lớn trong vài ba năm sau đó. Nói không chừng, ngoài 45 tuổi, họ sẽ “phất” lên như diều gặp gió, gây dựng được sự nghiệp và cơ đồ khởi sắc tuyệt vời.

5. Độ tuổi sau 50

Đây là độ tuổi khá muộn để sự giàu có “gõ cửa nhà”. Người có mệnh phát tài ở tuổi sau 50 là người có miệng rộng, cằm và môi đầy đặn. Đừng vội buồn vì lộc tới muộn mà hãy mừng vì bạn là người có sức khỏe dồi dào, cuộc sống an nhàn, không còn vất vả. Lúc này hãy tập trung tận hưởng thành quả sau những năm tháng lao động khổ cực. Của cải dư thừa đủ để dành cho con cháu sau này.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!