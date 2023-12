Địa điểm bí ẩn nơi con người có thể tự gọi được mưa

Hồ có chiều rộng nhất 150 m và hẹp nhất 60 m, cao khoảng 3.540 m so với mực nước biển Mê nhân hồ quanh năm nước dồi dào, được hình thành bởi nước mưa và tuyết tan, mặt nước bốn mùa yên ả, ngay cả khi có gió lớn cũng không hề lay động Vì hồ nằm ở trên cao nên nhiệt độ nước rất thấp, chất lượng nước vô cùng tinh khiết, trong trẻo Theo truyền thuyết, người ở nơi đây chỉ cần hét to nhiều lần, lập tức mây đen, cuồng phong thay nhau kéo đến, rồi mưa ào ào trút xuống Do đó, hồ mới có các cái tên như Mê nhân hồ, hồ Nghe lệnh, hồ Thính Mệnh… Để kiểm chứng, các nhà khoa học đã phát hiện ra phía trên hồ nước có nhiều sương mù dày đặc chứa đầy hơi ẩm, một khi gặp sóng âm lớn sẽ biến thành mưa hoặc mưa đá Mặc dù các chuyên gia đã tìm ra nguyên nhân gây mưa ở hồ nhưng vẫn có rất nhiều người tò mò và muốn được tham quan, thắng cảnh tìm tới đây Ngoài ra, có rất nhiều loài động vật hoang dã, động vật quý hiếm sinh sống trong khu rừng gần hồ cũng giúp nơi này trở thành điểm du lịch tuyệt vời Khu vực này không có đường, toàn rừng núi, nhiều du khách phải đi bộ hơn 10 tiếng mới tới được hồ

