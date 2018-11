Đáng sợ thanh bảo kiếm "khát máu" mang lời nguyền nghiệt ngã

Muramasa Sengo là một thợ rèn kiếm nổi tiếng của Nhật Bản sống vào thời kỳ Muromachi (vào khoảng thế kỷ 14 - 16). Ông chính là người tạo ra thanh bảo kiếm Muramasa nổi tiếng thế giới. Muramasa Sengo là học trò xuất sắc của nghệ nhân rèn kiếm danh tiếng Nhật Bản Masamune Gorō. Theo các tài liệu lịch sử, Muramasa có tính cách bạo lực, điên cuồng. Muramasa từng công khai thách thức người thầy Masamune xem ai mới là thợ rèn kiếm giỏi nhất nước. Theo đó, mỗi người rèn ra một thanh kiếm mà bản thân tâm đắc. Khi ấy, Muramasa rèn ra thanh kiếm vô cùng sắc bén, có thể chém đứt mọi thứ một cách dễ dàng. Nó được đặt theo tên của Muramasa. Tương truyền, do rèn kiếm với tâm tính bạo lực, điên cuồng nên thanh kiếm do Muramasa rèn ra vô cùng sắc bén và được cho là vướng vào lời nguyền nghiệt ngã. Cụ thể, người ta truyền tai nhau lời đồn rằng, thanh kiếm Muramasa có thể mang đến cho người sử dụng nó sức mạnh siêu việt để giành chiến thắng. Để tạo ra thanh kiếm có khả năng siêu việt, Muramasa được cho là đã thỏa thuận với ma quỷ. Khi rèn kiếm, ông luôn thì thầm lời cầu nguyện vũ khí mà ông tạo ra sẽ trở thành vũ khí nguy hiểm có khả năng sát thương cao. Do vậy, thanh kiếm của Muramasa mang theo lời nguyền chết chóc. Nếu như không nhìn thấy máu của đối phương một khi đã sử dụng thì thanh kiếm Muramasa sẽ trút cơn thịnh nộ lên người sở hữu nó. Lời nguyền này sẽ khiến chủ nhân thanh kiếm bị chi phối. Họ sẽ trở nên điên loạn, dễ kích động hơn, thậm chí là tự tìm đến cái chết để giải thoát. Xuất phát từ những giai thoại về lời nguyền chết chóc của thanh kiếm Muramasa, nhiều gia tộc lớn ở Nhật Bản thời xưa quyết định không sử dụng hoặc tiêu hủy những vũ khí do Muramasa làm ra. Mời độc giả xem video: Bắt sới bầu cua liều lĩnh ‘thủ sẵn’ kiếm Nhật (nguồn: VTC1)

