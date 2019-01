Đàn bà nhìn tâm biết mệnh thấy rõ một đời phú quý hay hèn mọn

Nhìn tướng biết tâm

Nhân tướng học chia tướng mạo khuôn mặt con người làm 4 nhóm: tướng Hỏa, tướng Thổ, tướng Kim, tướng Mộc. Mỗi nhóm sẽ tương ứng với những đặc điểm khác biệt nhau.

Tướng Hỏa: Người tướng Hỏa thường có khuôn mặt tròn trịa, bàn tay, bàn chân cũng đầy đặn, da dẻ hồng hào, trông rất tươi sáng. Người này có tính cách hoạt bát, nồng nhiệt, hòa đồng và thích giúp đỡ người khác. Nhược điểm của họ là có đôi lúc hơi nóng nảy, hành động, làm việc theo cảm xúc nhiều hơn lý trí.

Tướng Thổ: Nhóm người này thường có mặt vuông, các nét rõ ràng, có khí chất riêng, trầm tính và là người đáng tin cậy. Người này luôn biết suy nghĩ chín chắn trước khi làm việc, tốt tính. Nhược điểm của họ là hơi tự tin thái quá đôi khi khiến người khác khó chịu vì sự nghiêm túc, độc đoán, hay ra lệnh của mình.

Ảnh minh họa.

Tướng Kim: Họ thường có khuôn mặt dài, các đường nét nhọn, cứng, mặt góc cạnh, các đặc điểm như gò má, quai hàm… lộ rõ, sắc nét. Nhóm người này có sắc tố da hơi tối, tính tình thì nhạy bén, mạnh mẽ. Ngoài ra họ cũng rất chỉn chu, có trách nhiệm trong công việc, luôn hành xử theo khuôn phép. Nhược điểm của họ là quá khắt khe, cặn kẽ trong mọi vấn đề, khó tiếp xúc, hay phán xét sai lầm của người khác.

Tướng Mộc: Nhóm người này có khuôn mặt ngắn, sắc tố da sáng, các đường nét nhẹ nhàng, mềm mại. Họ có tính cách ôn hòa, giàu tình cảm, nhân hậu, chân thành, biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Tuy nhiên họ lại hơi thiếu lập trường, hay tự ti và quá để tâm vào lời nhận xét của người khác về mình mà thường xuyên ủ rũ, buồn phiền.

Nhìn tâm biết mệnh

Nhờ tướng mạo và tâm tính, người ta có thể thấy rõ vận mệnh cuộc đời của mỗi người có sung sướng, giàu sang hay nghèo đói, vất vả.

Nhóm Hỏa: Đây là nhóm người mang mệnh “thống trị”. Từ những đặc điểm về năng lực, sức mạnh, khả năng làm việc, có tính cạnh tranh thì sớm muộn cũng sẽ đạt được thành công nhất định. Người này tới trung niên là có dư thừa của cải tuy nhiên nếu không thay đổi thói quen làm việc theo cảm xúc thì có thể bị kẻ xấu hãm hại mà thất bại trong công việc.

Nhóm Thổ: Người thuộc nhóm Thổ có khả năng thuyết phục, giao tiếp, quan hệ rộng, có nhiều mối quan hệ xã hội nên sớm thành công, có vị trí ổn định. Tuy nhiên vì tính cách độc đoán nên hay bị đồng nghiệp nói xấu, không ưa mà dính phải chuyện thị phi. Trong gia đình thì là trụ cột, có tiếng nói, nắm giữ nguồn tài chính. Vợ chồng có đôi lúc bất hòa nhưng chỉ cần hạ cái tôi xuống thì sẽ sống hạnh phúc lâu dài.

Nhóm Kim: Đây là nhóm người “kiên định”, cuộc sống chỉ no đủ chứ không dư thừa. Với những đức tính tốt đẹp của mình, họ được nhiều người yêu quý, có nhiều bạn bè và thường gặp may mắn, được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vợ chồng con cái đuề huề, sống giản dị, an yên.

Nhóm Mộc: Nhóm người này vì quá nhút nhát, thiếu tự tin mà không làm nên sự nghiệp, mãi chỉ là nhân viên bình thường, thậm chí là khốn khó, lương lậu ít ỏi, không đủ tiêu. Cũng chính vì những khuyết điểm đó mà họ tự chuốc lấy đau khổ, thường xuyên bị lừa dối trong chuyện tình cảm, ngay cả sau khi kết hôn cũng liên tục xảy ra bất đồng, cãi vã. Nhìn chung cuộc sống của người này vô cùng mệt mỏi.

25 tướng tâm tốt của một người phú quý, phúc hậu

1. Biết rõ làm quan sẽ vất vả nhưng vẫn muốn làm công bộc cho dân, phục vụ nhân dân.

2. Làm việc cương nhu kết hợp hài hòa.

3. Yêu thích, mến mộ việc hành thiện, thường gần người quân tử, không gần kẻ tiểu nhân.

4. Có đồ ăn ngon biết chia cho người khác.

5. Thường tích âm đức, tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, không làm việc ác, không thích sát sinh.

6. Từ nhỏ đã biết giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà.

7. Không dè bỉu, ghét bỏ những người ăn mày nghèo khổ. Thấu hiểu sự đói khát, vất vả của người khác và thường quan tâm, đồng cảm với họ.

8. Kiềm chế bản thân, làm lợi cho người khác.

9. Khi gặp chuyện bất ngờ tâm không hoảng loạn.

10. Những việc đã hứa hẹn với người khác thì không thất tín.

11. Không dễ dàng thay đổi những thói quen tu dưỡng và tiết tháo của bản thân.

12. Trước khi ngủ tĩnh tâm suy ngẫm về những thiếu sót của mình.

13. Dũng cảm tiến về phía trước, không quá lo lắng về tương lai, cũng không đắc ý về những thành tựu đã qua.

14. Không khiến người khác sinh tâm oán hận.

15. Không che giấu lỗi lầm, khuyết điểm của mình.

16. Làm việc bao dung, hành xử với tấm lòng rộng rãi và chu đáo với người khác.

17. Không quên công ơn và sự giúp đỡ của người khác.

18. Không ức hiếp người lành, sợ hãi kẻ ác, không tiếp tay giúp đỡ kẻ mạnh ức hiếp, nhục mạ người yếu.

19. Thương xót, giúp đỡ cô nhi quả phụ và những người gặp nạn, thường làm những việc thiện có ích cho mọi người. Nghe thấy lời thiện, việc thiện làm không biết mệt.

20. Không quên tình bạn cũ. Bạn cũ gặp nạn, dốc lòng cứu giúp.

21. Không nói nhiều, không nói những lời giả dối. Nói năng rõ ràng có đầu có cuối, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, không ngắt lời khi người khác đang nói, lại thường nói về việc thiện và ưu điểm của người khác.

22. Khi nhận quà của người khác tâm thường thấy ngại ngùng.

23. Không chê quần áo thô mộc, cơm canh đạm bạc.

24. Ứng xử biết vuông biết tròn một cách thích hợp mọi lúc mọi nơi.

25. Không nhớ tới những cái ác xấu và sai sót trong quá khứ.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!