Cuối năm, xem vận may của 12 con giáp, con giáp nào tốt nhất

Gần tháng 12, thầy tướng số đã phân tích tài vận tháng 12 của các con giáp, trong đó con giáp tuổi Dần không chỉ được quý nhân đỡ đầu trong sự nghiệp mà còn có những khoản phụ bất ngờ.



Tý:

Trong tháng 12, vận trình của con giáp tuổi Tý bắt đầu khởi sắc, đặc biệt là về tài lộc, có cơ hội nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, hay đầu tư sinh lời tốt, nếu vui vui tràn trề thì nên chia sẻ. Với người mình yêu không chỉ mừng cho bạn mà cả hai sẽ càng ngưỡng mộ và trân trọng hơn, khiến tình cảm của nhau càng nồng nhiệt hơn.

Về sức khỏe, cần chú ý nhiều hơn đến việc bảo dưỡng dạ dày và đường ruột, hệ tiêu hóa dễ xảy ra vấn đề, tránh ăn quá no, nếu ra ngoài ăn tối cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc uống rượu phải có kiểm soát, không được quá mức, nếu không sau khi uống rượu rất dễ mất bình tĩnh, kéo dài phức tạp.

Con số may mắn: 35. Hướng tốt: Đông Bắc

Sửu:

Tuổi Sửu vào tháng 12, sự nổi tiếng tốt đến mức người thân và bạn bè sẽ rất vui khi được gần gũi và lắng nghe ý kiến đóng góp của bạn, đây là lúc thể hiện khả năng lãnh đạo và kiểm soát, bạn có thể có được sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là công việc, đồng nghiệp luôn sẵn sàng hết mình, nếu là cấp trên thì cấp dưới sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo và sẵn sàng thảo luận các vấn đề trong công việc.

Cũng sẽ có nhiều cuộc họp công việc và gặp gỡ riêng tư, tuy nhiên có thể xảy ra mâu thuẫn về thời gian khiến bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải lựa chọn như thế nào, khuyên bạn nên có sự lựa chọn sáng suốt và tập trung về gia đình và tình bạn. Đối với giải trí tại nơi làm việc, tiền đề là nó không ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình.

Số hên: 17. Hướng tốt: Nam

Dần

Trong tháng 12, con giáp tuổi Dần vẫn có vận may dồi dào, có tầm nhìn xa trông rộng, có ý tưởng tiên phong, trong công việc hay xử lý sự việc có thể có những ý tưởng hoàn toàn khác, đồng thời có thể được quý nhân giúp đỡ trong tháng này. Chà, hãy để con hổ thành kế hoạch mà bạn muốn. Ngoài ra, cũng có một chút may mắn, bạn có thể nhận được lợi ích thông qua kinh doanh và đầu tư trực tuyến, hoặc tìm thấy những sản phẩm đáng đồng tiền khi mua sắm trực tuyến, để bạn tiết kiệm số tiền lớn.

Nhưng điều đáng tiếc là con giáp hổ này quá coi trọng đồng tiền, có khi sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ, điều này sẽ gây ra phiền toái và tăng thêm tâm trạng không vui, phần này của bản thân bạn nên điều chỉnh nhiều hơn, và đừng tự biến mình thành kẻ keo kiệt.

Số hên: 31. Hướng tốt: Chính Nam

Mão



Trong tháng 12, con giáp tuổi Mão dễ rơi vào mối tình tay ba, hay xen vào tình cảm của người khác và trở thành kẻ thứ 3. Dù chỉ là sự bốc đồng mất kiểm soát, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc cũng muốn chia tay bước về phía trước, tận hưởng cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, trong tình yêu thì cố gắng duy trì, nhưng đáng tiếc mối quan hệ này không thể giấu được, sẽ sớm bị đá ra, phơi nắng cho thiên hạ soi mói, cuối cùng bạn sẽ thay vào đó nhận được gì ngoài những lời mắng mỏ. Trong cuộc khủng hoảng tình cảm, bạn phải kiềm chế hành vi của mình hơn để vượt qua nó một cách an toàn.

Về vận trình công việc không tệ nhưng bản thân hơi mệt mỏi và chưa đủ chăm chỉ, nếu thay đổi được tâm tính và năng nổ hơn thì cuối năm sẽ có cơ hội được cấp trên khen ngợi và đánh giá cao.

Con số may mắn: 12. Hướng tốt: Tây Nam

Thìn

Nhâm Thìn tháng 12, bất luận là đã kết hôn hay chưa kết hôn, chỉ cần có người yêu thì đều có thể xảy ra rạn nứt, vì vậy, từ bây giờ phải nỗ lực gấp đôi để quan tâm lẫn nhau, hãy để bên kia từng chút một cảm nhận được sự ấm áp, bằng cách này, mối quan hệ giữa nhau sẽ có cơ hội từ từ sửa chữa và vượt qua khủng hoảng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng 2 tờ giấy đỏ lần lượt viết tên và ngày sinh của mình và đối phương, dùng chỉ đỏ quấn lại, cho vào phong bao lì xì, đặt ở hướng Nam của nhà, sẽ giúp cho tình cảm được hòa hợp, hết tháng này rồi hãy đốt đi, vì trong quan hệ có điều trắc trở nên hãy giữ tròn bổn phận, đừng xen vào tình cảm của người khác, không để xảy ra những hậu quả khó kiểm soát.

Con số may mắn: 9. Hướng tốt lành: Bắc

Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ dễ bị mất ngủ và căng thẳng trong tháng 12, chủ yếu là do suy nghĩ quá nhiều, gây áp lực không đáng có cho bản thân, vì vậy hãy để bản thân thư giãn hơn, có thể nghe nhạc nhiều hơn, làm một số công việc nhẹ nhàng, tập thể dục thường xuyên để xoa dịu cảm xúc, trường năng lượng của bạn yếu, không thích hợp ra ngoài vào ban đêm và sáng sớm, dễ bị tà khí ám hại.

Vận may tài lộc không tệ, và bạn có thể cảm thấy khá hài lòng nếu có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng ngoài lương, nhưng xin đừng tiêu tiền bừa bãi, bởi rất có thể khoản chi của con giáp này sẽ lớn hơn thu nhập, sẽ trở thành một tình huống tài chính, và tiết kiệm tiền tốt sẽ là sự sắp xếp tốt nhất cho tháng này.

Con số hên: 5. Hướng tốt: Tây

Sửu

Con giáp tháng 12, trong công việc sẽ nảy sinh mong muốn tạm biệt những khói bụi, hay những thói quen trong quá khứ để có thể đứng lên một lần nữa với cuộc sống mới. dựa dẫm vào sếp, được sự giúp đỡ của những người lớn tuổi, họ không ngừng khuyên nhủ và hướng dẫn, nhưng bây giờ, đã đến lúc bạn bắt đầu học cách tự lập và thể hiện uy tín của mình.

Có ý kiến cho rằng ngay từ đầu, bạn nên biết cách được dạy với tâm hồn cởi mở và không quá tự cao tự đại, nếu không sẽ dễ tạo ra khoảng cách giữa bạn và người khác, và sẽ khó đạt được trạng thái bình yên hợp tác. Chỉ có giao tiếp tốt với nhau mới có thể mang lại sự giàu có ổn định.

Về sức khỏe, bạn nên kiềm chế dục vọng nhiều hơn, không nên quá lạm dụng tình dục và cố gắng đi ngủ sớm để tinh khí luôn tràn đầy.

Số hên: 16. Hướng tốt: Chính Nam

Mùi

Trong tháng 12, có thể nói những con giáp tuổi Mùi được sống an nhàn, có quý nhân giúp đỡ, như cá gặp nước, vô cùng vui vẻ, công việc cũng như nhân sự đều suôn sẻ, hanh thông, nhưng thực tế lại có phần lận đận, nguy cơ còn ẩn giấu trong bóng tối, có người âm thầm oán hận ghen ghét, loại nhân vật phản diện này thoạt nhìn rất nhiệt tình, có vẻ nhiệt tình tiếp cận, kỳ thực chủ yếu là muốn thăm dò nhược điểm cùng bí mật, may mắn vận may rất mạnh, và không dễ bị vu khống, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng bạn không nên tỏ ra quá đanh đá, hãy khiêm tốn và bớt tự cao hơn, để tránh bị kẻ xấu đâm sau lưng.

Tài vận tháng này tính toán suôn sẻ, không có quá nhiều sóng gió, chủ yếu là bằng phẳng, về đầu tư thì nên thận trọng.

Con số may mắn: 16 Hướng tốt lành: Bắc

Thân

Trong tháng 12, con giáp tuổi Thân duy trì được vận may tài lộc khá cao, thu nhiều hơn xuất, tiền tài đầy ắp khiến bản thân vô cùng mãn nguyện, hãy lắng nghe những lời đàm tiếu hay tin đồn đầu tư không rõ nguồn gốc kẻo lao đao, thu nhập kiếm được sẽ bị lãng phí, và đừng cho người khác vay tiền, đừng nghĩ rằng bên kia sẽ trả lại tiền, cuối cùng bạn sẽ mất tiền vô ích và bị tổn thương. Để hướng thiện, bạn có thể đến chùa để thực hiện các nghi lễ liên quan để tránh thất thoát về tài chính và cầu xin sự phù hộ của thần và Phật.

Về vận trình tình cảm, bạn nữ nên đề phòng kẻ gian xuất hiện, anh ta tiếp cận bạn chỉ muốn tiền chứ không màng đến tình cảm của bạn, hãy chú ý điều này kẻo bị tình yêu làm cho lóa mắt.

Số hên: 25. Hướng tốt: Đông

Dậu

Trong tháng 12, con giáp cuối cùng cũng có thể dang rộng đôi cánh và biến thành phượng hoàng bay, về vận trình công việc có thể có thành tích vô cùng xuất sắc, không những có cơ hội được cấp trên đánh giá cao mà còn được khen ngợi nhiều hơn, có khả năng được thăng chức hoặc được gửi đi đào tạo nâng cao.

Lúc này nên tôn trọng và khiêm tốn hơn, không nên phóng đại bản thân quá mức, bởi vì thực ra xung quanh có rất nhiều kẻ xấu ẩn nấp, chúng thích xì xào sau lưng, không ngừng vu khốn, vì vậy về mặt quan hệ giữa các cá nhân, chú ý nhiều hơn. Chỉ bằng cách làm một số công việc và tử tế với người khác với thái độ khiêm tốn và tự nhiên, chúng ta mới có thể tránh được những rắc rối của những kẻ xấu.

Nếu bạn không độc thân trong tháng này, mối quan hệ của bạn sẽ rất ổn định và bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ đối tác của mình về mọi mặt.

Số hên: 61. Hướng tốt: Chính Nam

Tuất

Tháng 12, vận đào hoa của con giáp này bắt đầu nở rộ, bạn có cơ hội gặp được đối tượng tốt, có người hơn người nhưng lại là người kén chọn, suy nghĩ nhiều, luôn nhìn ra khuyết điểm của đối phương, nhưng không tìm thấy ưu điểm nên đến muộn. Từ từ không muốn tiếp nhận mối quan hệ mới, vẫn tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ tiếp theo, hy vọng mối quan hệ tiếp theo sẽ tốt hơn, tức là có tư tưởng theo đuổi sự hoàn hảo, hoa đào lần lượt bay đi, cuối cùng chẳng được gì, phí hoài vô ích.

Bạn nên hạ mắt xuống một chút và cố gắng hòa thuận với đối phương, và bạn sẽ thấy rằng, trên thực tế, bạn thực sự lo lắng quá nhiều, và bên kia tốt hơn bạn tưởng tượng.

Trong công việc, bạn dễ cảm thấy nhàm chán và nếu bạn muốn chuyển hướng để tìm kiếm một vị trí mới, thì nên bắt đầu tìm kiếm cơ hội tìm được một công việc tốt.

Số hên: 20. Hướng lành: Nam

Hợi

Kỷ Hợi đang ở tháng 12, tháng cuối cùng của năm dương lịch, tài lộc sẽ có một đợt cao trào khác, nhất là về ý tưởng sáng tạo hay hoạch định hướng đi trong tương lai, bạn có thể có những ý tưởng độc đáo và có tư duy đủ rõ ràng, bạn nhé, có thể tìm thấy nguồn cảm hứng mới trong những suy nghĩ thầm lặng, nếu bạn có thể sử dụng nguồn cảm hứng này trong công việc hoặc các mối quan hệ, bạn có thể đạt được kết quả đáng kể.

Về đầu tư và quản lý tài chính cũng có những cơ hội nắm bắt và thu được lợi ích, vì vậy hãy tận dụng nhiều hơn vận may trong tháng này để tạo ra một cao trào khác cho chính mình.

Về sức khỏe, hãy chú ý nhiều hơn đến tình trạng của vai, khi có thời gian có thể giơ hai tay qua đầu, đả thông kinh lạc hoặc duỗi eo để thả lỏng cơ và xương, tránh được các vấn đề, phòng chống tuổi tác và các bệnh liên quan khác.

Số hên: 24. Hướng tốt: Tây

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm).