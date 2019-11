Con phố có hàng loạt dinh thự quan lại Hà Nội xưa giờ ra sao?

Phố Hàng Bồ là con phố dài khoảng 270 mét, kéo dài từ ngã tư phố Hàng Đào - Hàng Ngang đến ngã tư phố Hàng Thiếc - Thuốc Bắc - Bát Đàn ở trung tâm khu phố cổ Hà Nội. Đây nguyên là đất thôn Xuân Yên, tổng Thuận Mỹ thuộc huyện huyện Thọ Xương cũ. Gọi là Hàng Bồ vì ở đoạn giữa phố, cho tới đầu thời Pháp thuộc là nơi tập trung những cửa hàng bán các thứ bồ đan bằng tre nứa. Còn đoạn đầu phố, chỗ tiếp giáp phố Hàng Đào, Hàng Ngang thời xưa có tên là phố Hàng Dép. Ở đây tập trung các cửa hàng bán guốc dép đủ loại. Thời Pháp thuộc, phố có tên tiếng Pháp là “rue des Paniers”, dịch trực tiếp từ tên gọi Hàng Bồ. Từ năm 1945, tên phố Hàng Bồ được chính thức hóa. Theo các sử liệu cũ, ở phố Hàng Bồ xưa còn có nhiều dinh cơ của các quan lại, đến mức đương thời đã gọi phố này là “Ô Y hạng” tức “Ngõ áo đen”. Cách gọi này xuất phát từ một điển tích là ở kinh đô nhà Tấn (Trung Hoa thế kỷ thứ 4) có một ngõ tập trung toàn dinh cơ các cơ quan lại quý tộc thuộc họ Vương, họ Tạ. Họ thường mặc áo đen nên dân chúng gọi ngõ ấy là Ô Y hạng. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, những dấu vết từ thời xa xưa của phố Hàng Bồ không còn nhiều. Di tích đáng kể nhất trên phố là đền Nhân Nội ở số nhà 84, thờ công chúa Lân Ngọc. Một vài tòa nhà vẫn giữ được nét kiến trúc phương Tây cổ điển thịnh hành ở phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ 20. Các loại bồ tre nứa - mặt hàng làm nên tên phố Hàng Bồ - đã biến mất hoàn toàn trên phố. Ngày nay Hàng Bồ là một địa chỉ đỏ của các "tín đồ" thời trang với sự hiện diện của rất nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh phụ kiện may mặc. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn những thứ phụ kiện mình cần từ vô số chủng loại cúc áo, khóa kéo, ruy băng, chỉ may... được bày bán tràn ngập bên vỉa hè. Một nghề đặc trưng của phố Hàng Bồ cũng liên quan đến ngành may mặc là dệt, in, thêu nhãn mác với nhiều hộ tham gia sản xuất. Với những người mê ẩm thực, phố Hàng Bồ còn là một địa điểm lý thú để khám phá các món ăn đường phố hấp dẫn ở khu phố cổ Hà Nội. Một số hình ảnh khác về phố Hàng Bồ. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

