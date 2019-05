Con giáp 3 năm nữa đổi đời ngoạn mục, muốn gì có đấy

1. Tuổi Thân



Khỉ được xem là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Những người tuổi Thân cũng như con giáp mà họ đại diện, không chỉ tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Họ là những người rất ham học hỏi, có kiến thức rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực. Họ thích cuộc sống tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ. Cuộc sống của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, không bao giờ nhàm chán.

Trong số 12 con giáp, Thân là con giáp đặc biệt may mắn sau 3 năm nữa. Bản mệnh vốn thông minh, có khả năng học hỏi nhanh nên chỉ cần gặp được thời, có cơ hội là sẽ tỏa sáng.

Ảnh minh họa. 3 năm tới sẽ là khoảng thời gian con giáp này đổi vận bất ngờ. Bản mệnh thông minh nhanh nhạy song tuổi trẻ khó tránh khỏi nông nổi, chưa có kinh nghiệm nên thành công chưa thể đến.

Đây là lúc con giáp này dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm, biết phát huy ưu thế hơn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, người tuổi Thân cũng sẽ cảm nhận được sự biến chuyển rõ rệt trong vận trình.

2. Tuổi Dậu

Gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và đầy kiêu hãnh. Người tuổi Dậu sống sôi nổi, lạc quan, tràn đầy năng lượng. Họ được nhiều người yêu quý bởi lòng tốt bụng và tính tình ngay thẳng.

Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn và thường là người khá có sức ảnh hưởng với đám đông. Tuy nhiên họ hay làm việc theo khuôn mẫu, ít có sự sáng tạo nên đôi khi khá lúng túng và thiếu quyết đoán trong tình huống bất ngờ.

3 năm tới sẽ là thời gian quan trọng với con giáp này. Bản mệnh nhận ra được sự thiết sót cần hoàn thiện của bản thân để tiến bước nhanh hơn tới sự thành công.

Tuổi Dậu sống có ước mơ và có niềm tin rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Thời gian sẽ giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy được phần chưa hoàn thiện của bản thân để nỗ lực sửa đổi.

Ngay trong năm Kỷ Hợi 2019 này thôi, tuổi Dậu cũng dần cảm thấy sự đổi vận khi được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió hơn thời gian trước.

3. Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu đa số có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ thường phải sống tự lập, trưởng thành sớm và sống có ước mơ, hoài bão.

Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc không kêu ca mệt mỏi. Luôn giữ vững lập trường trong mọi hoàn cảnh, tuổi Sửu có thể đạt được thành công song lại trở thành người bảo thủ trong mắt nhiều người.

Theo tử vi, năm Kỷ Hợi 2019 tuổi Sửu được thần tài chiếu cố, thời gian trước khổ cực thế nào tới năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Không chỉ vậy, trong 3 năm tới, tuổi Sửu là con giáp thành công rực rỡ trên con đường tìm kiếm tài lộc.

Người tuổi Sửu ít khi trông chờ vào vận may. Họ luôn quan niệm rằng cuộc sống của mình là do mình nỗ lực mà nên. Song vận may sẽ giúp con giáp này đổi vận bất ngờ.

3 năm nữa có thể nói con giáp này sẽ thuận cả đường công danh lẫn tài lộc, là tấm gương cho người khác nhìn vào.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.