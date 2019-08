Chuyện về vị võ tướng mà Gia Cát Lượng cũng phải dè chừng

Hình Đạo Vinh trong "Tam Quốc diễn nghĩa" chỉ xuất hiện trong hai đoạn nhỏ, đánh 2 trận, nói được hơn 100 từ, sau đó bị Triệu Vân giết chết nhưng lại là người dám mắng Gia Cát Lượng, thách thức Trương Phi, liều mình với Triệu Vân, được xem là mãnh tướng "văn võ song toàn" số một thời cuối Đông Hán.

Ảnh minh họa ( Nguồn: Internet)

Hình Đạo Vinh là nhân vật có sức mạnh vô địch, một mình có thể đối kháng với Trương Phi, Triệu Vân, đồng thời còn là một người "miệng độc như rắn", khiêu khích Gia Cát Lượng. "Tam Quốc diễn nghĩa" ghi chép lại rằng Hình Đạo Vinh khi đối diện với Gia Cát Lượng, trước nghiêm nghị, sau lạnh lùng cao giọng: "Phản tặc an cảm xâm ngộ cảnh giới!" (Phản tặc kia lại dám đến xâm lược biên giới nước ta!), sau đó vỗ ngực cười lớn nói: "Xích Bích ngao binh, nãi chu lang chi mưu dã, can nhữ hà sự, cảm lai khoa ngữ!" (Trận Xích Bích đều là công của Chu Du, liên can gì tới nhà người (Gia Cát Lượng) mà dám tới đây lớn tiếng).