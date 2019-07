Khủng khiếp thủy quái siêu to khổng lồ càn quét Thái Bình Dương

Vào năm 1926, nhà văn H.P. Lovecraft giới thiệu cuốn truyện ngắn có tựa đề "The Call of Cthulhu" (tạm dịch: Tiếng gọi Cthulhu). Theo đó, công chúng lần đầu biết đến thủy quái ở Thái Bình Dương có tên Cthulhu. Trong tác phẩm này, Lovecraft mô tả thủy quái Cthulhu là con vật có kích thước khổng lồ. Cthulhu có rất nhiều xúc tu giống như bạch tuộc. Đặc biệt, quái vật này phát ra âm thanh bí ẩn và rùng rợn. Thêm nữa, quái vật Cthulhu từng kiểm soát trái đất. Tác giả Lovecraft viết rằng, vào một ngày nào đó, Cthulhu sẽ nổi lên mặt nước và thống trị nhân loại một lần nữa. Thủy quái Cthulhu được mô tả bị giam giữ tại thành phố chìm dưới đáy biển R'lyeh. Kỳ lạ hơn, vị trí R'lyeh được các chuyên gia xác định rất gần với khu vực thu được âm thanh bí ẩn mang tên "The Bloop". Theo các chuyên gia, "The Bloop" là âm thanh lớn đến mức không thuộc về bất cứ loài động vật nào trên Trái đất từng được phát hiện từ trước cho đến này. Chính vì vậy, một số người suy đoán âm thanh "The Bloop" mà các nhà khoa học thu được ở Thái Bình Dương là do thủy quái Cthulhu gây ra. Đây chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra lời giải khoa học cho nguồn gốc âm thanh "The Bloop". Video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)

Vào năm 1926, nhà văn H.P. Lovecraft giới thiệu cuốn truyện ngắn có tựa đề "The Call of Cthulhu" (tạm dịch: Tiếng gọi Cthulhu). Theo đó, công chúng lần đầu biết đến thủy quái ở Thái Bình Dương có tên Cthulhu. Trong tác phẩm này, Lovecraft mô tả thủy quái Cthulhu là con vật có kích thước khổng lồ. Cthulhu có rất nhiều xúc tu giống như bạch tuộc. Đặc biệt, quái vật này phát ra âm thanh bí ẩn và rùng rợn. Thêm nữa, quái vật Cthulhu từng kiểm soát trái đất. Tác giả Lovecraft viết rằng, vào một ngày nào đó, Cthulhu sẽ nổi lên mặt nước và thống trị nhân loại một lần nữa. Thủy quái Cthulhu được mô tả bị giam giữ tại thành phố chìm dưới đáy biển R'lyeh. Kỳ lạ hơn, vị trí R'lyeh được các chuyên gia xác định rất gần với khu vực thu được âm thanh bí ẩn mang tên "The Bloop". Theo các chuyên gia, "The Bloop" là âm thanh lớn đến mức không thuộc về bất cứ loài động vật nào trên Trái đất từng được phát hiện từ trước cho đến này. Chính vì vậy, một số người suy đoán âm thanh "The Bloop" mà các nhà khoa học thu được ở Thái Bình Dương là do thủy quái Cthulhu gây ra. Đây chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra lời giải khoa học cho nguồn gốc âm thanh "The Bloop". Video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)