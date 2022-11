Chiến công oanh liệt ở Hòn Đá Bạc trứ danh Cà Mau

Nằm ở ven bờ biển của xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Hòn Đá Bạc là tên gọi một cụm đảo có tổng diện tích 6,43 ha, được biết đến như thắng cảnh nổi tiếng của mảnh đất cực Nam đất nước. Đây cũng là nơi ghi dấu một chiến công oanh liệt của lượng an ninh Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối. Theo đó, đầu năm 1981, thế lực thù địch lưu vong ở nước ngoài, đứng đầu là các tên Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh đã tổ chức những toán biệt kích xâm nhập bằng đường biển vào Hòn Đá Bạc, với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Để ngăn chặn âm mưu này, chuyên án CM12 đã được lập. Sau 3 năm kiên trì, mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam đã đập tan âm mưu của địch, kết thúc thắng lợi chuyên án. Kết quả, lực lượng an ninh Việt Nam đã tiêu diệt hàng trăm tên biệt kích xâm nhập, trong đó có tên cầm đầu Mai Văn Hạnh, tịch thu gần 100 tấn vũ khí, tiền giả và các trang thiết bị khác. Chiến thắng này đã mở ra một chương mới trong cuộc đấu tranh chống thế lực thù địch của lực lượng an ninh Việt Nam, đem lại sự ổn định về an ninh, chính trị cho khu vực Nam Bộ, đồng thời có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ. Với chiến công ở Hòn Đá Bạc, nhiều chiến sĩ, sĩ quan an ninh được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến ngày 22/6/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận di tích Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 (09/9/1981- 09/9/1984) là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Bộ Công an và chính quyền tỉnh Cà Mau đã xây dựng Tượng đài chiến thắng CM12, Nhà truyền thống, đền thờ Bác Hồ tại khu di tích nổi tiếng này để tôn vinh truyền thống đấu tranh của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Cùng với các công trình trên, Hòn Đá Bạc cũng được đầu tư cơ sở hạ tầng để trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử... Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

