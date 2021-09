Chiêm ngưỡng loạt nhà thờ Gothic trăm tuổi tráng lệ nhất Việt Nam

1. Tọa tọa lạc tại số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, nhà thờ Lớn (tên chính thức là Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse) được xây từ năm 1884-1888 trên nền chùa Báo Thiên cũ, là nhà thờ có quy mô lớn và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Về kiến trúc, nhà thờ Lớn Hà Nội được thiết kế theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris, mang phong cách Gothic Trung cổ châu Âu, rất thịnh hành trong thế kỷ 12 và thời Phục Hưng ở châu Âu. Nhà thờ có chiều dài 64,5 mét, chiều rộng 20,5 mét và hai tháp chuông cao 31,5 mét với những trụ đá to nặng bốn góc. Vật liệu xây dựng chính của nhà thờ là gạch đất nung, tường trát bằng giấy bổi. Tương phản với vẻ trầm mặc cổ kính bên ngoài, không gian bên trong nhà thờ Gothic này gây choáng ngợp với vẻ nguy nga tráng lệ. Với sức chứa lên đến cả nghìn người, vào các dịp lễ lớn như lễ Giáng sinh, nơi đây thu hút đông đảo giáo dân và du khách đến hành lễ và tham quan. 2. Nằm ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng từ năm 1892-1907, là một trong những nhà thờ cổ đẹp nhất Việt Nam. Công trình được xây dựng trong một khuôn viên rộng hơn 5.000 m2 có nhiều cây xanh, theo kiến trúc Gothic. Mặt tiền nhà thờ gây ấn tượng với vẻ bề thế, hai bên là hai lầu chuông, chính giữa là thập tự giá. Các họa tiết kiến trúc được thể hiện tinh tế. Sự cầu kỳ trong trang trí mỹ thuật của nhà thờ Mằng Lăng là yếu tố ít nhà thờ nào khác sánh bằng. Nhà thờ Mằng Lăng là một điểm hành hương quan trọng của đồng bào Công giáo ở Việt Nam. 3. Tọa lạc tại số 1 đường Tôn Thất Tùng, quận 1, TP. HCM, nhà thờ Huyện Sỹ là một nhà thờ bề thế do ông Lê Phát Ðạt, tức Huyện Sỹ - người giàu có nhất trong Tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa - hiến đất và xuất 1/7 gia tài để xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Công trình được khởi công xây dựng năm 1902 trên khu đất cao nằm ở góc đường Frère Louis và Frère Guilleraut (nay là góc Nguyễn Trãi - Tôn Thất Tùng) theo thiết kế của linh mục Bouttier, đến năm 1905 thì được khánh thành. Nhà thờ được xây theo phong cách kiến trúc Gothic với mặt tiền và các cột chính ốp đá hoa cương Biên Hòa. Chính điện nhà thờ có vòm chịu lực dạng cung nhọn. Được coi là một trong những nhà thờ đẹp nhất TP. HCM, nhà thờ Huyện Sỹ là một điểm tham quan nổi tiếng dành cho du khách ở khu vực trung tâm thành phố lớn nhất Việt Nam. 4. Nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhà thờ chính tòa Đà Nẵng là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu nhất của thành phố biển miền Trung. Nhà thờ cũng mang tên gọi khác là nhà thờ Con Gà do trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà màu xám làm bằng hợp kim. Nhà thờ được khởi công từ tháng 2/1923 trên khoảng đất trống đường Rue du Musée (nay là đường Trần Phú), do linh mục Vallet thiết kế và làm chủ thầu xây dựng. Đây là nhà thờ Công giáo duy nhất được xây dựng tại Đà Nẵng thời Pháp thuộc. Về tổng quan, nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic với những ngọn tháp cao vút, vòm cửa quả trám thanh thoát. Ngày nay, nhà thờ Con Gà là địa điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến thành phố Đà Nẵng. 5. Tọa lạc ở trung tâm thành phố Nha Trang, nhà thờ Núi (tên chính thức là nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua) là một nhà thờ cổ rất nổi tiếng với kiến trúc đẹp và còn nguyên bản. Nhà thờ mang tên gọi nhà thờ Núi vì được xây trên một quả núi nhỏ. Nhà thờ Núi được xây dựng từ năm 1928-1941. Tổng thể công trình thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic với các cửa vòm đỉnh nhọn, bố cục chắc khỏe với những khối lập thể nhỏ dần, vươn cao, thể hiện vẻ đẹp lãng mạn rất cuốn hút. Không gian thánh đường mang hình thập giá, tạo thành 3 gian chính: gian hành lang, gian giáo dân và gian cung thánh. Khi đứng bên trong thánh đường, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp khi ánh sáng tự nhiên tràn qua hệ thống cửa sổ kính rộng có trang trí hoa văn màu sắc rực rỡ, tạo hiệu ứng rất ấn tượng. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc/VTV24.

