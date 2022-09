Chi tiết rùng mình trong những nghĩa trang kỳ lạ nhất thế giới

1. Nghĩa trang Highgate ở London, Anh là nơi chôn cất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có nhà triết học Karl Marx. Nơi đây còn được báo cáo một số trường hợp xuất hiện của ma cà rồng hút máu người ghê rợn. 2. Nghĩa trang Saint Louis số 1 là một trong 3 nghĩa trang lâu đời nhất ở New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Theo một truyền thuyết, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của phù thủy Marie Laveau. Khách đến nghĩa trang này thường để lại nhiều đồ cúng lễ để tránh bị những lời nguyền đeo bám. 3. Nghĩa trang Greyfriars Kirkyard ở Edinburgh được xây dựng vào những năm 1560 và được cho là nơi ma ám nhất ở Scotland. Nơi đây nổi tiếng với những báo cáo về hồn ma của "Bluidy" George Mackenzie - người đã được chôn cất ở đây vào năm 1691 và Mackenzie Poltergeist. Theo lời đồn, bất cứ ai tiếp xúc với hồn ma Poltergeist sẽ bị thâm tím hay có những vết cắn trên cơ thể. 4. Nghĩa trang Howard Street, Salem, Massachusetts là một trong những địa danh ma ám nổi tiếng ở Mỹ. Đây là nơi an nghỉ của một người đàn ông tên là Giles Corey sau cái chết rất bi thảm. Những người dân nơi đây tin rằng, mỗi khi thành phố xảy ra biến cố, họ thường nhìn thấy bóng dáng của hồn ma Giles xuất hiện quanh nghĩa trang như một lời cảnh báo. 5. Nghĩa trang người Do Thái: Giữa thủ đô Prague phồn hoa của Cộng hòa Séc, có một nghĩa trang kỳ lạ là nơi yên nghỉ của những người Do Thái. Số lượng các ngôi mộ ở đây là không xác định nhưng ước tính có khoảng 12.000 ngôi mộ đá có thể nhìn thấy và khoảng 100.000 người từng được chôn ở đây. Nhiều người kể lại rằng họ đã trông thấy các hiện tượng thần bí với những linh hồn di chuyển qua các ngôi mộ xếp chồng lên nhau. 6. Hầm mộ ở Paris, Pháp: Bên dưới thủ đô Paris xinh đẹp của nước Pháp có một hầm mộ là nơi yên nghỉ của 6 triệu người. Những nét kiến trúc kỳ quái trong hầm mộ cũng như các câu chuyện bí ẩn ở đây khiến nhiều người thấy lạnh gáy và chắc chắn không muốn ở nơi này khi chỉ có một mình. 7. Thung lũng các vị Vua ở Cairo, Ai Cập là nơi có hầm mộ của pharaoh Tutankhamun và người ta cho rằng nơi đây có một lời nguyền kỳ bí. Hầu hết những người tham gia mở hầm mộ này đều chết một cách bí ẩn vài năm sau đó. Dù có một vài giải thích khoa học nhưng một số người vẫn tin là lời nguyền của người Ai Cập cổ khiến những kẻ quấy rối nơi yên nghỉ của người chết phải chịu hậu quả. 8. Hầm mộ Capuchin ở Rome, Italy là một trong những nghĩa trang kỳ lạ nhất thế giới , gồm nhiều xác ướp chen chúc nhau trong một căn phòng. Hàng nghìn xác ướp ở đây được người thân của họ trả tiền cho việc bảo quản và sắp xếp vị trí. 9. Nghĩa trang Bachelor’s Grove: Được biết tới là một trong những địa điểm ma ám rùng rợn nhất nước Mỹ, nghĩa trang Bachelor’s Grove mở cửa năm 1844 với nhiều vụ biến mất bí ẩn nếu người nào đó hoặc con vật nào đó không may lạc vào. 10. Nghĩa trang Stull ở Kansas, Mỹ còn có tên gọi là "cánh cổng tới địa ngục" và người ta truyền nhau một câu chuyện rằng nếu ai đó gõ lên những tảng đá ở đây, Quỷ dữ sẽ xuất hiện và trả lời họ. 11. Nhà nguyện bằng xương ở Bồ Đào Nha là một địa điểm khiến bạn thấy lạnh sống lưng. Đặc biệt, lối vào của nhà nguyện này còn có một dòng miêu tả đầy rùng rợn là "Chúng tôi, những bộ xương này, đang nằm đây chờ các bạn". 12. Nghĩa trang La Noria, Mexico từng là một thị trấn mỏ bị bỏ hoang với một lịch sử đen tối liên quan đến tình trạng bóc lột lao động và nô lệ. Có rất nhiều câu chuyện kỳ quái ở đây về những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện và những âm thanh lạ lùng phát ra. 13. Nghĩa trang Gladiator Graveyard nằm ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ là nơi an nghỉ của 67 người, hầu hết đều chưa đầy 30 tuổi. Họ là những đấu sĩ chuyên nghiệp thời La Mã cổ đại. Dù không có câu chuyện ma quái nào được kể ở đây nhưng tưởng tượng đến cảnh những người đã chết ở đây trong những cuộc chiến sinh tử máu me bê bết khiến người đến đây không khỏi rùng mình.

