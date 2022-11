Chi tiết bất ngờ số tuổi thật của “Tứ đại mỹ nhân” Trung Quốc

1. Dương Quý Phi: Theo ghi chép của sử sách Trung Quốc, Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, sinh ngày 1/6/719, mất năm 756, tức là Dương Quý Phi sống được 37 tuổi. Theo sử sách ghi chép lại vào ngày 22 tháng 7 năm Khai Nguyên, con gái của Đường Huyền Tông là Công chúa Thái Bình tổ chức hôn lễ ở Lạc Dương, và Dương Ngọc Hoàn cũng được mời tham dự. Em trai của Công chúa Thái Bình là Vương Lý Thành đã yêu Dương Ngọc Hoàn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường Huyền Tông đã hạ lệnh cho cô làm vợ lẽ của Thọ Vương theo yêu cầu của Vương phi Ngô Huệ. Năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm (737), Vương phi Ngô Huệ qua đời. Huyền Tông chán nản, không vui. Có người cho rằng Dương Ngọc Hoàn “có gia thế tốt, hợp với triều đình” nên Đường Huyền Tông đã triệu Dương Ngọc Hoàn vào hậu cung. Năm 745, Dương Ngọc Hoàn được phong làm phi tần. Huyền Tông chưa từng lập hoàng hậu kể từ khi lên ngôi, vì vậy Dương Ngọc Hoàn tương đương với hoàng hậu. Năm 775 sau Công nguyên, Dương Quốc Trung (anh em họ hàng của nàng) bị giết do An Lộc Sơn dấy binh làm loạn với danh nghĩa diệt trừ. Sau khi bị giết, Dương Quý Phi cũng bị treo cổ. 2. Tây Thi: Mặc dù Tây Thi là cái tên rất nổi bật trong lịch sử Trung Quốc nhưng về ngày sinh và ngày mất của cô rất mơ hồ, khiến cho việc có được câu trả lời chính xác rất là khó khăn. Vì vậy chỉ có thể dựa trên phán đoán có căn cứ. Chúng ta biết rằng, Tây Thi là người thực hiện “mỹ nhân kế”, sau khi nước Việt bị nước Ngô đánh bại, Việt vương đã dâng Tây Thi cho vua Ngô, nếu đã là “ mỹ nhân”, vậy thì chúng ta có thể giả định năm đó tuổi tác của Tây Thi sẽ không quá 20 tuổi. Theo sử sách ghi chép, thời gian Phù Sai tại vị là từ năm 495 đến năm 473 trước công nguyên, tổng cộng là khoảng 22 năm. Rõ ràng, lúc nước Việt dâng Tây Thi cho Phù Sai, chắc chắn là lúc Phù Sai tại vị, nói cách khác, năm Phù Sai mất, tuổi tác của Tây Thi sẽ không quá 20 tuổi cộng thêm 22 tuổi, tức là 42 tuổi. Vì vậy, độ tuổi có khả năng nhất của Tây Thi là 42 tuổi. 3. Vương Chiêu Quân: Vương Chiêu Quân là một thành viên trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, sinh ra đã xinh đẹp, thông minh, biết chơi đàn, cờ vua, thư pháp. Tài năng và ngoại hình vô song của Chiêu Quân đã lan dọc theo sông Tương Tây đến kinh thành. Chiêu Quân đi vào lịch sử như một người đẹp có nhiều cống hiến cho hòa bình giữa người Hán và người Hung Nô. Sắc đẹp của cô được ví như là “trầm ngư lạc nhạn”. Theo các lịch sử ghi chép có liên quan, năm sinh của Vương Chiêu Quân khoảng năm 52 trước công nguyên, mất năm 19 trước công nguyên, điều này cũng có nghĩa là Vương Chiêu Quân mất khi chỉ mới 33 tuổi. 4. Điêu Thuyền (không rõ năm sinh, năm mất) là một mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Nhân vật này được biết đến rộng rãi bắt nguồn từ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa do La Quán Trung hư cấu dựa trên những truyền thuyết dân gian. Với sắc đẹp được ví như Bế nguyệt (khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây), nàng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa trong văn hóa Trung Quốc thời kỳ đương đại. Dù được cho là nhân vật hư cấu từ tiểu thuyết dã sử, nhưng hình tượng Điêu Thuyền vẫn được văn hóa dân gian trân trọng và lưu giữ, được đúc kết tái hiện lại trong các câu chuyện liên quan đến Đổng Trác và Lã Bố trong văn hóa Trung Hoa. Về việc Điêu Thuyền sống được bao nhiêu năm, thực ra những cuộc bàn luận căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì Điêu Thuyền không phải là một nhân vật lịch sử có thật mà là nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. >>>Xem thêm video: Nhan sắc 5 mỹ nhân gốc Việt tại Hollywood. (Nguồn Vietnamnet)

