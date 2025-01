Mẹo ăn uống giúp phái đẹp “đánh bay” mỡ tự tin đón Tết

Việc tăng hay giảm cân sẽ phụ thuộc vào lượng calo in và calo out. Nếu cơ thể nạp quá nhiều calo thì năng lượng dư thừa sẽ được chuyển hoá thành chất béo. Ngược lại, nếu ăn ít calo hơn mức tiêu hao thì cơ thể sẽ huy động chất béo dự trữ để chuyển hóa thành năng lượng. Ảnh minh họa Do vậy, nguyên tắc giảm cân đón Tết an toàn, khoa học là đảm bảo lượng calo nạp vào thấp hơn calo tiêu hao. Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tính toán lượng calo phù hợp kết hợp với luyện tập đều đặn giúp bạn có thể giảm cân hiệu quả, an toàn cho sức khỏe. Ảnh minh họa Bữa ăn có tối thiểu 100g rau xanh: Rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất, ít chất béo giúp giảm cân hiệu quả. Rau xanh còn tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện táo bón. Chế biến rau thành các món đa dạng như salad, canh, súp, hấp, luộc... để ăn được nhiều và ngon miệng. Ảnh minh họa Tuyệt đối không nhịn ăn: Theo chuyên gia dinh dưỡng, quan điểm nhịn ăn làm giảm lượng calo nạp vào cơ thể, đẩy nhanh quá trình giảm cân là chưa đúng. Nhịn ăn, bỏ bữa, ăn uống không đúng giờ gây phản tác dụng vì tâm lý ăn bù sau đó. Nhiều người nhịn ăn để giảm cân nhưng vẫn không hiệu quả. Ảnh minh họa Lên thực đơn phù hợp: Tăng cường chất đạm (thịt bò, gà, heo nạc, cá, hải sản), rau xanh (cần tây, dưa leo, bắp cải, rau chân vịt), chất béo tốt (dầu ô liu, bơ) trong bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm giúp giảm cân tự nhiên như cam, quýt, bưởi, táo, trà xanh, dứa... cũng cần ưu tiên. Tránh ăn thực phẩm chứa nhiều tinh bột, món chế biến sẵn. Chia nhỏ bữa ăn, khoảng 6 bữa mỗi ngày để hạn chế cảm giác thèm ăn. Ảnh minh họa Hạn chế ăn vặt: Thói quen ăn vặt như trái cây ngọt sấy khô, chè, bột chiên, bò bía... cản trở quá trình giảm cân. Nếu giảm cảm giác đói, bạn nên chọn các món tốt cho vóc dáng như sữa chua, trái cây ít ngọt, các loại hạt. Ảnh minh họa Kiểm soát căng thẳng: Những người bị căng thẳng thường có nồng độ cortisol trong cơ thể cao. Đây là hormone được tiết ra để phản ứng với căng thẳng. Khi mức cortisol duy trì ở mức cao trong thời gian dài, có thể kích thích cảm giác thèm ăn, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân. Để kiểm soát căng thẳng và giảm cân hiệu quả, bạn có thể áp dụng các phương pháp thư giãn như đi bộ, tập thể dục, thiền, yoga, hoặc luyện tập thở sâu. Ảnh minh họa Uống đủ nước: Khi cảm giác thèm ăn vặt tăng cao, một ly nước được xem là cứu tinh lý tưởng giúp quên đi cơn thèm ăn và cải thiện sức khỏe làn da. Ảnh minh họa Ngủ đủ giấc: Khi mất ngủ sẽ làm tăng lượng hormone ghrelin và leptin - có tác dụng kích thích thèm ăn và làm tăng quá trình sản xuất chất béo, sẽ gây tăng cân. Trong các nghiên cứu, những người thiếu ngủ có nguy cơ béo phì cao hơn đến 55% so với những người ngủ đủ giấc. Ảnh minh họa Bên cạnh chế độ ăn uống, bạn hãy tăng cười tập các bài HIIT, Cadio,... giúp loại bỏ nhanh mỡ thừa tự tin đón Tết. Ảnh minh họa

Việc tăng hay giảm cân sẽ phụ thuộc vào lượng calo in và calo out. Nếu cơ thể nạp quá nhiều calo thì năng lượng dư thừa sẽ được chuyển hoá thành chất béo. Ngược lại, nếu ăn ít calo hơn mức tiêu hao thì cơ thể sẽ huy động chất béo dự trữ để chuyển hóa thành năng lượng. Ảnh minh họa Do vậy, nguyên tắc giảm cân đón Tết an toàn, khoa học là đảm bảo lượng calo nạp vào thấp hơn calo tiêu hao. Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tính toán lượng calo phù hợp kết hợp với luyện tập đều đặn giúp bạn có thể giảm cân hiệu quả, an toàn cho sức khỏe. Ảnh minh họa Bữa ăn có tối thiểu 100g rau xanh: Rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất, ít chất béo giúp giảm cân hiệu quả. Rau xanh còn tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện táo bón. Chế biến rau thành các món đa dạng như salad, canh, súp, hấp, luộc... để ăn được nhiều và ngon miệng. Ảnh minh họa Tuyệt đối không nhịn ăn: Theo chuyên gia dinh dưỡng, quan điểm nhịn ăn làm giảm lượng calo nạp vào cơ thể, đẩy nhanh quá trình giảm cân là chưa đúng. Nhịn ăn, bỏ bữa, ăn uống không đúng giờ gây phản tác dụng vì tâm lý ăn bù sau đó. Nhiều người nhịn ăn để giảm cân nhưng vẫn không hiệu quả. Ảnh minh họa Lên thực đơn phù hợp: Tăng cường chất đạm (thịt bò, gà, heo nạc, cá, hải sản), rau xanh (cần tây, dưa leo, bắp cải, rau chân vịt), chất béo tốt (dầu ô liu, bơ) trong bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm giúp giảm cân tự nhiên như cam, quýt, bưởi, táo, trà xanh, dứa... cũng cần ưu tiên. Tránh ăn thực phẩm chứa nhiều tinh bột, món chế biến sẵn. Chia nhỏ bữa ăn, khoảng 6 bữa mỗi ngày để hạn chế cảm giác thèm ăn. Ảnh minh họa Hạn chế ăn vặt: Thói quen ăn vặt như trái cây ngọt sấy khô, chè, bột chiên, bò bía... cản trở quá trình giảm cân. Nếu giảm cảm giác đói, bạn nên chọn các món tốt cho vóc dáng như sữa chua, trái cây ít ngọt, các loại hạt. Ảnh minh họa Kiểm soát căng thẳng: Những người bị căng thẳng thường có nồng độ cortisol trong cơ thể cao. Đây là hormone được tiết ra để phản ứng với căng thẳng. Khi mức cortisol duy trì ở mức cao trong thời gian dài, có thể kích thích cảm giác thèm ăn, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân. Để kiểm soát căng thẳng và giảm cân hiệu quả, bạn có thể áp dụng các phương pháp thư giãn như đi bộ, tập thể dục, thiền, yoga, hoặc luyện tập thở sâu. Ảnh minh họa Uống đủ nước: Khi cảm giác thèm ăn vặt tăng cao, một ly nước được xem là cứu tinh lý tưởng giúp quên đi cơn thèm ăn và cải thiện sức khỏe làn da. Ảnh minh họa Ngủ đủ giấc: Khi mất ngủ sẽ làm tăng lượng hormone ghrelin và leptin - có tác dụng kích thích thèm ăn và làm tăng quá trình sản xuất chất béo, sẽ gây tăng cân. Trong các nghiên cứu, những người thiếu ngủ có nguy cơ béo phì cao hơn đến 55% so với những người ngủ đủ giấc. Ảnh minh họa Bên cạnh chế độ ăn uống, bạn hãy tăng cười tập các bài HIIT, Cadio,... giúp loại bỏ nhanh mỡ thừa tự tin đón Tết. Ảnh minh họa