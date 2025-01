Sao Việt trang trí cơ ngơi “khủng” đón Tết Nguyên đán 2025

Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ loạt ảnh biệt thự của anh được trang trí ngập tràn sắc xuân để đón Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng. "Đã xong phần ngoài vườn! Mai sẽ xong phần trong nhà. Vừa mới kết thúc phần trang trí bên ngoài nhà là có 1 nhóm nam thanh nữ tú tấp vô ngỏ lời muốn chụp hình với tiểu cảnh này. Các bé này là khách chụp "mở hàng" đó. Mọi người cứ vui vẻ thoải mái ghé chụp nhé! Có sẵn xe, thỏi vàng và đồng tiền vàng cho mọi người cầm lên làm đạo cụ tạo dáng luôn", Mr Đàm cho biết. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng. Trong biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng trồng rất nhiều hoa đến đón năm mới. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng. Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình cũng bắt đầu trang hoàng biệt thự. Ảnh: FB Phương Oanh. Phương Oanh đi mua hoa, phụ kiện trang trí nhà đón Tết. Ảnh: FB Phương Oanh. Xuống phố sắm Tết, nữ diễn viên diện áo dài, sử dụng túi hiệu. Ảnh: FB Phương Oanh. Nữ diễn viên lựa chọn đồ trang trí Tết trên phố Hàng Mã. Phương Oanh cho biết, cô đã mua hai chú lợn đất để hai con đựng tiền tiết kiệm. Ảnh: FB Phương Oanh. Phương Oanh tự cắm hoa rồi bày biện hoa tươi trên bàn thờ. Ảnh: FB Phương Oanh. Á hậu Huyền My cũng vừa khoe biệt thự rực rỡ đón Tết. Ảnh: FB Huyền My. Huyền My mua đào, hoa cúc để trang hoàng nhà cửa. Ảnh: FB Huyền My. Biệt thự của Huyền My mang tông màu trắng, có 3 tầng, nội thất sang trọng. Ảnh: FB Huyền My. Xem video: "Phương Oanh nhí nhảnh nhảy múa sau khi nấu ăn". Nguồn TikTok Phương Oanh

