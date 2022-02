Chân dung tướng cướp làm náo loạn nước Mỹ thế kỷ 18

Từng là nỗi kinh hoàng của cư dân vùng ngoại ô New York cuối thế kỷ 18, Claudius Smith (1746-1799) được coi là một trong những tướng cướp nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ. Theo các tư liệu, Smith được sinh ra ở Brookhaven, New York, sau đó cùng gia đình chuyển đến Hạt Orange, New York. Từ khi còn rất trẻ, anh ta đã trở thành một giang hồ cộm cán của vùng. Smith được cho là đã đối đầu với thủ lĩnh người bản địa Mohawk là Joseph Brandt với tư cách là người bảo vệ cho Hoàng gia Anh trong chiến dịch New York năm 1777. Smith đã được gọi với biệt danh “Cao bồi vùng Ramapo” vì chiến thuật du kích anh ta dùng để chống lại phe Ái quốc - gồm những người ủng hộ sự độc lập của nước Mỹ. Từ đại bản doanh là hang động ở hạt Orange, trong nhiều năm Smith và lực lượng của mình đã thực hiện vô số vụ ăn trộm gia súc và cướp bóc du khách trên đường Orange Turnpike nối giữa Canada và New York. Bất chấp những hành vi khét tiếng của mình, Smith nổi tiếng là một “Robin Hood” vì anh ta chỉ nhắm vào người giàu và được cho là hào phóng với người nghèo. Khi băng đảng của Smith sát hại Thiếu tá phe Ái quốc là Nathaniel Strong trong một vụ cướp, một lệnh truy nã đặc biệt đã được ban bố, với phần thưởng 1.200 USD cho ai bắt được gã tướng cướp vùng New York. Bị các dân quân tự phát bắt tại đảo Long vào tháng 10/1779, Smith cùng đồng bọn đã được đưa đến lãnh thổ phe Ái quốc và bị treo cổ gần sào huyệt của mình ở Goshen. Hai trong số ba người con trai của Smith cũng thuộc băng đảng này, một người bị treo cổ cùng Smith, người còn lại tiếp quản băng đảng của người cha quá cố. Một truyền thuyết đô thị New York kể rằng hộp sọ của Claudius Smith đã được đổ đầy vữa và dùng để xây dựng tòa nhà trụ sở Tòa án Goshen. Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

