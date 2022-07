Chân dung những kẻ giết người hàng loạt gây sốc nhất lịch sử

Được mệnh danh là "sát thủ đẹp trai", Ted Bundy đã bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại 30 thiếu nữ ở 7 tiểu bang Mỹ từ năm 1974 đến năm 1978. Tuy nhiên, con số nạn nhân thực sự của sát thủ này có thể còn nhiều hơn nữa. Lợi dụng vẻ ngoài của mình để thu hút các nạn nhân, Bundy tiếp cận các nạn nhân là nữ và trẻ em rồi đưa họ đến các nơi hẻo lánh. Sau đó, hãm hiếp và giết họ sau khi thỏa mãn thú tính. Trước Ted Bundy gần 1 thế kỷ, Jack the Ripper (Jack đồ tể, hoặc Jack Kẻ chặt xác), được xem như là gã sát nhân hàng loạt đầu tiên gây chấn động dư luận. 1 loạt các vụ án kinh hoàng, với nạn nhân là những cô gái điếm bị giết hại, đã biến đường phố London xa hoa, lộng lẫy khi về đêm trở thành nơi đáng sợ nhất. Mặc dù ước tính mới chỉ có 5 nạn nhân, nhưng chính sự dã man, cũng như sự bất lực của cảnh sát đã khiến Jack the Ripper - cái tên mà cảnh sát dành cho thủ phạm, sau khi nhận được bức thư khiêu khích với chữ ký "Jack", trở thành cái tên vô cùng đáng sợ và nổi tiếng. Gary Ridgway là tên sát nhân hàng loạt dã man, độc ác, với tên gọi "Sát thủ sông Xanh". Cái tên này được đưa ra lần đầu bởi giới truyền thông, khi 5 nạn nhân lần lượt liên tiếp bị sát hại bên bờ sông Green thuộc bang Washington. Kể từ khi phát hiện nạn nhân đầu tiên, phải mất hơn 10 năm, cảnh sát mới có thể bắt được thủ phạm. Gary Ridgway bị bắt khi đang làm việc ở xưởng sản xuất xe tải, với tội danh giết hại 4 người. Dẫu vậy, trong quá trình tra thẩm, Gary Ridgway đã khai nhận và chỉ cho cảnh sát chỗ giấu xác của hàng chục người khác, nâng tổng số nạn nhân lên thành 49. Được mệnh danh là "Gã đao phủ", sự bệnh hoạn trong nhận thức của Henry Lee Lucas được hình thành qua những năm tháng lớn lên trong cay đắng, tủi nhục, bị suy dinh dưỡng và ít học cũng như không được giáo dục hay nhận được tình thương của cha mẹ. Nạn nhân đầu tiên của Lucas chính là mẹ mình, tuy nhiên hắn ta chỉ phải trả giá cho tội ác của mình bằng mười năm trong tù. Sau khi được phóng thích, con quỷ trong hắn chính thức trỗi dậy. Kể từ năm 1975, hắn đã đi khắp nước Mỹ và thực hiện những vụ giết người của mình. Không giống như những tên sát nhân khác, những nạn nhân của Lucas khá đa dạng. Từ bạn gái của hắn cho đến người phụ nữ lớn tuổi, kể cả người cưu mang hắn và bạn gái. Mặc dù tên sát nhân khai nhận từng thảm sát đến tận 100 người, nhưng người ta chỉ có thể đưa ra bằng chứng của 11 vụ việc. Cũng như Jack the Ripper, cảnh sát đã không tìm ra được hung thủ thật sự đằng sau cái tên Zodiac. Mọi chuyện bắt đầu khi có 2 nạn nhân bị bắn chết vào năm 1968 ở hồ Herman Road. Đúng lúc đó, thời báo Bay Area bất ngờ nhận được một lá thư nặc danh thú nhận đã giết 2 nạn nhân trên. Đặc biệt hơn, lá thư còn thách đố báo chí và cảnh sát giải được một đoạn mật mã sẽ tiết lộ nạn nhân tiếp theo. Bên dưới bức thư ký tên "Zodiac". Trong khi cảnh sát và báo chí còn chưa giải được mã thì nạn nhân tiếp theo bị sát hại. Sau này, giới nghiên cứu đã phân tích đoạn mật mã và xác nhận trùng khớp với các thông tin thời gian, địa điểm, tên nạn nhân mà Zodiac Killer hướng đến. Zodiac Killer tuyên bố mình đã giết 37 người. Alexander Pichushkin là kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng và đáng sợ nhất ở Nga. Hắn từng là tâm điểm của dư luận, với cái tên "Sát thủ bàn cờ" (The chessboard killer) bởi hắn lên kế hoạch sát hại 64 người theo 64 ô trên bàn cờ. Theo giới cảnh sát, họ ngăn chặn Pichushkin khi hắn mới giết người 48/64 người nhưng Pichushkin lại tự nhận mình đã giết được 60/64 người. Được biết đến với tên Killer Clown (Hề sát nhân), John Wayne Gacy là một trong những tội phạm tình dục đồng tính tàn độc nhất trong lịch sử thế giới. Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã hãm hiếp và giết chết 32 người đàn ông. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

