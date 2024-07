Chấn động sự thật về căn bệnh “thầm kín” của trùm phát xít Hitler

Sau khi tìm ra cuốn nhật ký của Theodor Gilbert Morell - bác sĩ riêng của trùm phát xít Hitler (1889 - 1945), các chuyên gia, nhà nghiên cứu phát hiện nhà độc tài Đức quốc xã đã mắc bệnh giang mai - căn bệnh khó nói khi 19 tuổi. Theo các nhà nghiên cứu, Hitler có một cuộc tình ngắn ngủi với gái bán hoa vào năm 1908. Dù chỉ yêu đương trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Hitler đã vô tình mắc bệnh giang mai từ người tình. Việc mắc căn bệnh khó nói trên khi 19 tuổi khiến Hitler bị mặc cảm cũng như ảnh hưởng lớn đến thể chất và tinh thần. Theo Tiến sỹ Bassem Habeeb làm việc tại bệnh viện Hollins Park Hospital, Warrington, Anh, nếu như Hitler thực sự mắc bệnh giang mai khi 19 tuổi thì nhà độc tài tương lai của Đức quốc xã sẽ sống trong mặc cảm là người ngoài cuộc. Ông Habeeb cho biết thêm, căn bệnh giang mai có thể khiến nhà độc tài Hitler thay đổi tâm lý, trở nên độc đoán, tức giận, tâm trạng thay đổi thất thường, thậm chí muốn trút giận lên những nhóm người yếu thế hơn. Căn bệnh giang mai còn khiến Hitler khốn khổ tới mức đề cập đến trong cuốn “Mein Kampf” (Cuộc đấu tranh của ta). Trong cuốn hồi ký này, trùm phát xít Đức quốc xã đã viết 13 trang về căn bệnh khó nói trên. “Nhiệm vụ của toàn thể dân tộc Đức là thắng giang mai, căn bệnh của người Do Thái”, Hitler viết trong cuốn “Mein Kampf”. Do mắc căn bệnh giang mai nên trùm phát xít Hitler đã tìm được đối tượng để trút giận là người Do Thái. "Sức khỏe của giống nòi sẽ chỉ có thể được phục hồi bằng cách giết sạch người Do Thái”, Hitler viết trong cuốn hồi ký “Mein Kampf”. Trong cuốn nhật ký của bác sĩ Morell, Hitler thường xuyên bị các cơn viêm dạ dày và các vấn đề ngoài da. Vị bác sĩ này còn mô tả sự hung hãn bất ngờ, chứng hoang tưởng tự đại của trùm phát xít. Từ những mô tả này, giới nghiên cứu cho rằng đó là các biểu hiện của bệnh giang mai để lâu ngày không chữa. Chính vì không chữa trị bệnh giang mai nên sức khỏe của Hitler ngày càng xấu đi. Điều này cũng khiến cho nhà độc tài Đức quốc xã càng trở nên độc đoán, cố chấp hơn trong việc muốn tàn sát người Do Thái để trút bỏ sự giận dữ. Để xác thực thông tin Hitler mắc bệnh giang mai, giới nghiên cứu sẽ cần tìm thêm nhiều bằng chứng khoa học hơn, bao gồm các hồ sơ y tế của trùm phát xít. Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

