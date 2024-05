Sự thật choáng váng về trùm phát xít Hitler ít người biết

Trước khi trở thành người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, trùm phát xít Hitler ôm giấc mơ trở thành họa sĩ. Theo đó, y 2 lần xin vào học tại Viện Nghệ thuật Vienna nước Áo (lần lượt vào năm 1907 và 1908). Thế nhưng, Hitler bị từ chối cả 2 lần. Dù vậy, Hitler vẫn không từ bỏ giấc mơ làm họa sĩ. Y sống ở Vienna trong 4 năm và kiếm sống bằng công việc bán bưu thiếp. Trong số này, một số bưu thiếp do y vẽ. Thế nhưng, những bức tranh do Hitler vẽ không được đánh giá cao. Vậy nên, gã không kiếm được mấy đồng từ đam mê vẽ tranh nên sống như một kẻ vô gia cư. Sau vài năm theo đuổi giấc mơ họa sĩ nhưng không có kết quả, nhà độc tài Hitler từ bỏ. Y quyết định nhập ngũ sau khi Thế chiến 1 nổ ra. Năm 1914, Hitler nộp đơn xin nhập ngũ và được biên chế về trung đoàn Dự bị Bavaria của vương quốc Bayern - một phần của Đế chế Đức. Trong thời gian tham chiến trong Thế chiến 1, Hitler được thưởng 2 huân chương Chữ Thập Sắt vì lòng “can đảm”. Khi tham gia một trận chiến tại Bỉ vào năm 1918, Hitler, khi ấy là một hạ sĩ, gục ngã vì tiếp xúc với khí mù tạt của đối phương. Điều này khiến y bị mù tạm thời trong khi một số đồng đội tử vong. Hồ sơ y tế cho thấy Hitler bị mất thị lực tạm thời do chứng nhược thị. Sau khi Chiến tranh thế giới 1 kết thúc, Hitler bị ám ảnh bởi khí mù tạt nên cấm quân đội Đức quốc xã sử dụng loại khí nguy hiểm này trong Thế chiến 2. Không nhiều người có thể ngờ Hitler có tính cách hung bạo, tàn ác nhưng lại thích ăn chay. Gã thường ăn bột yến mạch với dầu hạt lanh, súp lơ, phô mai tách kem, táo hấp, măng tây, atiso và nước xốt trắng... Dù ăn chay nhưng sức khỏe của Hitler vẫn không tốt. Y mắc chứng táo bón mãn tính và đầy hơi. Do mắc chứng đầy hơi mãn tính nên Hitler phải uống 28 loại thuốc mỗi ngày. Người truyền cảm hứng cho Hitler để ria mép huyền thoại được cho là danh hài Charlie Chaplin. Vào năm 1923, thư ký báo chí của trùm phát xít là Sedgwick khuyên Hitler bỏ kiểu ria mép này. Trùm phát xít tự hào về ria mép của mình và nói: “Nếu bây giờ đó chưa phải là mốt thì sau này sẽ là mốt vì tôi để ria như vậy!”. Một sự thật gây sốc là Hitler từng được đề cử nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 1939. Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

