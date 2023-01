Chấn động 2 vụ "đụng độ" UFO nổi tiếng nhất mọi thời đại

Sự kiện đầu tiên là một trong những cuộc chạm trán UFO được công bố rộng rãi đầu tiên có sự tham gia của một người đàn ông tên là Kenneth Arnold, một phi công tư nhân ở Boise, Idaho, Mỹ, và công việc làm thêm là tìm kiếm cứu nạn hàng không. Ngày 24/6/1947, Arnold báo cáo nhìn thấy 9 vật thể bay kỳ lạ xếp thành một chuỗi gần núi Rainier, Washington khi ông ta đang tìm kiếm một máy bay quân sự mất tích. Ông miêu tả các vật thể gần như sáng lờ mờ khi chúng phản xạ ánh sáng Mặt Trời, phi đội của họ thật là bất thường và bay với "vận tốc kinh khủng" Câu chuyện của Arnold đã được phổ biến rộng rãi và được công nhận như một đại diện tiêu biểu, thú vị cho chủ đề UFO hiện đại. Nhiều năm sau, Arnold xác nhận là ông ta đã nói với các nhà báo rằng "chúng bay với một kiểu bất thường, giống như một cái đĩa nhảy vọt lên khỏi mặt nước" và từ đó, thuật ngữ "đĩa bay" ra đời. Trong tiếng Anh, một thuật ngữ thông dụng khác được sử dụng để miêu tả các vật thể xuất hiện như Arnold đã từng thấy là "flying disks" (hay "discs") bên cạnh "flying saucer".Arnold cảm thấy rằng ông ta đã trích dẫn nhầm. Trong một tuyên bố gửi lực lượng không quân ngày 12 tháng 7, Arnold đã nhiều lần ám chỉ các vật thể "giống dạng đĩa" và ở cuối báo cáo ông ta vẽ một bức tranh, có ghi chú:" chúng có vẻ dài hơn là rộng, bề dày của nó khoảng 1/20 bề rộng". Câu chuyện trở nên phức tạp thêm khi một tháng sau sự kiện, trong cuộc gặp với hai sĩ quan AFF, Arnold cho biết một trong chín vật thể có sự khác biệt, to hơn và càng giống dạng lưỡi liềm, vát thành một điểm ở đằng sau.(Xem hình bên phải). Dù thế, trong các tuần sau, hàng nghìn báo cáo tương tự tới tấp được gửi tới từ Mỹ và khắp nơi trên thế giới - hầu hết miêu tả các dạng đĩa. Một báo cáo của phi hành đoàn United Airlines: chín vật thể dạng đĩa trên bầu trời Idaho ngày 4 tháng 7 có lẽ thu hút báo chí hơn cả sự kiện Arnold và mở đường cho hàng loạt bài phóng sự sau đó.Sự kiện UFO thứ hai xảy ra vài tuần sau sau "cơn sốt" UFO của Kenneth Arnold, công chúng Mỹ được dịp chứng kiến sự kiện UFO nổi tiếng nhất mọi thời đại tại thị trấn Roswell, bang New Mexico năm 1947. Mọi chuyện bắt đầu khi chủ trang trại William “Mac” Brazel phát hiện những mảnh vỡ mà ông ta tin rằng đó là do UFO gặp nạn và rơi xuống. Báo chí thi nhau đưa những tin giật gân khiến chính phủ Mỹ phải điều tra và đưa ra một sự thừa nhận rằng: Đó là bóng thám không của quân đội, một phần trong nỗ lực bí mật của chính phủ Mỹ nhằm truy tìm các vụ thử hạt nhân của Liên Xô. Điều đó cũng không thể làm giảm nhiệt của "cơn sốt ngoài hành tinh" ở Mỹ những năm cuối thập kỷ 1940. Sau sự kiện ở Roswell, chính phủ Mỹ bắt đầu thực hiện các báo cáo về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh nghiêm túc hơn. Họ đã thành lập một số lực lượng đặc nhiệm điều tra UFO và vào năm 1952, Dự án Blue Book huyền thoại ra đời. Trong nhiều năm, Blue Book đã điều tra 12.618 báo cáo liên quan đến hoạt động của UFO. Khoảng 94% đối tượng mà nó điều tra cuối cùng đã được xác định và giải thích. Blue Book đã bị ngừng hoạt động vào năm 1969 do không có nhiều báo cáo đáng chú ý về UFO. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

Sự kiện đầu tiên là một trong những cuộc chạm trán UFO được công bố rộng rãi đầu tiên có sự tham gia của một người đàn ông tên là Kenneth Arnold, một phi công tư nhân ở Boise, Idaho, Mỹ, và công việc làm thêm là tìm kiếm cứu nạn hàng không. Ngày 24/6/1947, Arnold báo cáo nhìn thấy 9 vật thể bay kỳ lạ xếp thành một chuỗi gần núi Rainier, Washington khi ông ta đang tìm kiếm một máy bay quân sự mất tích. Ông miêu tả các vật thể gần như sáng lờ mờ khi chúng phản xạ ánh sáng Mặt Trời, phi đội của họ thật là bất thường và bay với "vận tốc kinh khủng" Câu chuyện của Arnold đã được phổ biến rộng rãi và được công nhận như một đại diện tiêu biểu, thú vị cho chủ đề UFO hiện đại. Nhiều năm sau, Arnold xác nhận là ông ta đã nói với các nhà báo rằng "chúng bay với một kiểu bất thường, giống như một cái đĩa nhảy vọt lên khỏi mặt nước" và từ đó, thuật ngữ "đĩa bay" ra đời. Trong tiếng Anh, một thuật ngữ thông dụng khác được sử dụng để miêu tả các vật thể xuất hiện như Arnold đã từng thấy là "flying disks" (hay "discs") bên cạnh "flying saucer".Arnold cảm thấy rằng ông ta đã trích dẫn nhầm. Trong một tuyên bố gửi lực lượng không quân ngày 12 tháng 7, Arnold đã nhiều lần ám chỉ các vật thể "giống dạng đĩa" và ở cuối báo cáo ông ta vẽ một bức tranh, có ghi chú:" chúng có vẻ dài hơn là rộng, bề dày của nó khoảng 1/20 bề rộng". Câu chuyện trở nên phức tạp thêm khi một tháng sau sự kiện, trong cuộc gặp với hai sĩ quan AFF, Arnold cho biết một trong chín vật thể có sự khác biệt, to hơn và càng giống dạng lưỡi liềm, vát thành một điểm ở đằng sau.(Xem hình bên phải). Dù thế, trong các tuần sau, hàng nghìn báo cáo tương tự tới tấp được gửi tới từ Mỹ và khắp nơi trên thế giới - hầu hết miêu tả các dạng đĩa. Một báo cáo của phi hành đoàn United Airlines: chín vật thể dạng đĩa trên bầu trời Idaho ngày 4 tháng 7 có lẽ thu hút báo chí hơn cả sự kiện Arnold và mở đường cho hàng loạt bài phóng sự sau đó. Sự kiện UFO thứ hai xảy ra vài tuần sau sau "cơn sốt" UFO của Kenneth Arnold, công chúng Mỹ được dịp chứng kiến sự kiện UFO nổi tiếng nhất mọi thời đại tại thị trấn Roswell, bang New Mexico năm 1947. Mọi chuyện bắt đầu khi chủ trang trại William “Mac” Brazel phát hiện những mảnh vỡ mà ông ta tin rằng đó là do UFO gặp nạn và rơi xuống. Báo chí thi nhau đưa những tin giật gân khiến chính phủ Mỹ phải điều tra và đưa ra một sự thừa nhận rằng: Đó là bóng thám không của quân đội, một phần trong nỗ lực bí mật của chính phủ Mỹ nhằm truy tìm các vụ thử hạt nhân của Liên Xô. Điều đó cũng không thể làm giảm nhiệt của "cơn sốt ngoài hành tinh" ở Mỹ những năm cuối thập kỷ 1940. Sau sự kiện ở Roswell, chính phủ Mỹ bắt đầu thực hiện các báo cáo về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh nghiêm túc hơn. Họ đã thành lập một số lực lượng đặc nhiệm điều tra UFO và vào năm 1952, Dự án Blue Book huyền thoại ra đời. Trong nhiều năm, Blue Book đã điều tra 12.618 báo cáo liên quan đến hoạt động của UFO. Khoảng 94% đối tượng mà nó điều tra cuối cùng đã được xác định và giải thích. Blue Book đã bị ngừng hoạt động vào năm 1969 do không có nhiều báo cáo đáng chú ý về UFO. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).