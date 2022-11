Chạm vào quan tài bé gái, chuyên gia "lạnh người" thấy lời nguyền đáng sợ

Vào năm 1957, một ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc được khai quật, chủ nhân của ngôi mộ là một bé gái 9 tuổi. Một bé gái mới 9 tuổi được xây hẳn một lăng mộ, bên trong có nhiều đồ tùy táng giá trị, quan tài được chạm khắc tinh xảo chứng tỏ thân phận của bé gái rất cao quý. Nhưng điều đáng chú ý là lời nguyền khắc trên quan tài khiến đoàn khảo cổ toát mồ hôi ngay sau khi nhìn thấy nó. Sau khi khảo cứu, các nhà khảo cổ học đã xác định được rằng, chủ nhân của ngôi mộ này là Lý Tĩnh Huấn, cháu gái của công chúa Lạc Bình của triều đại nhà Tùy. Công chúa Lạc Bình tên là Dương Lệ Hoa, vốn là hoàng hậu của Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân. Tuy nhiên, về sau, cha của Dương Lệ Hoa là Dương Kiên đã soán ngôi của Bắc Chu đế, lập nên triều đại nhà Tùy vào năm 581. Sau đó, Dương Lệ Hoa được cha sắc phong làm Lạc Bình công chúa. Sinh thời, Lạc Bình công chúa vô cùng yêu thương người cháu gái tên là Lý Tĩnh Huấn. Nhưng cô bé lại không may yểu mệnh mất sớm. Cháu gái cưng mất đi khiến Lạc Bình công chúa vô cùng đau buồn. Để an ủi cháu gái, bà đã cho xây dựng lăng mộ của Lý Tĩnh Huấn vô cùng nguy nga, đẹp đẽ, bên trong lăng mộ cũng đưa vào rất nhiều báu vật, với niềm tin, dù sang thế giới bên kia, cháu gái bà vẫn được hưởng vinh hoa phú quý. Chiếc quách hay còn gọi là chiếc hòm được làm bằng đá bảo quản thi thể của Lý Tịnh Huấn được Hoàng hậu thuê một tay nghề nổi tiếng lúc bấy giờ chế tạo một cách khéo léo, mang phong cách cung điện. Mái vòm của chiếc quách cũng được chạm khắc tỉ mỉ. Khi các nhà khảo cổ phát hiện, họ nói rằng giá trị của chiếc quách này không thể ước tính được. Để lăng mộ của cháu gái không bị trộm mộ quấy rầy, Lạc Bình công chúa đã cho khắc lên quan tài dòng chữ được xem như là một lời nguyền vô cùng đáng sợ: Người nào mở quan tài này sẽ chết! Trên trang Zhihu, nhiều người đã để lại bình luận về 4 chữ bí ẩn này. Một số người cho rằng, đây được xem là lời nguyền khủng khiếp đối với những kẻ có ý định trộm ngôi mộ. Nhưng bên cạnh đó, một số tin rằng khi Lý Tịnh Huấn qua đời, người đau khổ nhất chính là người bà Dương Lệ Hoa. Nhiều giả thuyết cho rằng, bà cố tình khắc lên 4 chữ này để muốn bảo vệ cháu gái yêu quý của mình ngay khi chúng không còn trên cõi đời này. >>>Xem thêm video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (Nguồn: VTV4).

