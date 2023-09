Cạy nắp quan tài Từ Hy, mộ tặc ngã quỵ trước cảnh tượng này

Từ Hy Thái hậu (1835 - 1908) là phi tần của hoàng đế Hàm Phong và là mẹ của vua Đồng Trị. Bà nổi tiếng lịch sử là thái hậu quyền lực, nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong gần 5 thập kỷ. Do đó, Từ Hy Thái hậu có cuộc sống xa hoa bậc nhất nhà Thanh. Trong cuộc sống hàng ngày, Từ Hy Thái hậu rất kỹ tính trong việc chăm sóc da mặt cũng như làn da của mình. Bà từng uống sữa người, tẩy da chết bằng hàng chục chiếc khăn tắm một lần, rửa mặt với bột ngọc trai quý giá. Khi qua đời, thi thể của Từ Hy Thái hậu được ướp bằng những nguyên liệu bí truyền và chôn cất cùng với nhiều châu báu. Năm 1928, một nhóm mộ tặc đã cố gắng đánh cắp thi thể của bà, nhưng họ bị sửng sốt khi mở nắp quan tài và thấy thi thể của Từ Hy Thái hậu vẫn còn nguyên vẹn, đặt trên một tấm nệm dệt gấm bằng sợi tơ vàng, khảm hàng nghìn viên ngọc trai. Từ Hy Thái hậu nổi tiếng không chỉ với sắc đẹp và quyền lực mà còn với thói quen sống xa xỉ và làm đẹp độc đáo của mình. Bà sử dụng chiếc gối ngủ đặc biệt được làm từ hoa cúc phơi khô và thảo dược quý hiếm. Chiếc gối này có lõi ruột cao cấp từ hoa cúc, mang mùi thơm dễ chịu, có tác dụng an thần và trị khó ngủ, lưu thông khí huyết. Bên trong chiếc gối này có tổng cộng 4 lớp: một lớp vải đỏ, một lớp vải vàng, một lớp giấy dầu và một lớp vải lụa. Từ Hy Thái hậu cũng thường sử dụng hương liệu để tạo môi trường ngủ dễ chịu và thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.

