Cạy nắp quan tài Từ Hi, trộm mộ “sợ xanh mặt” vì điều này...

Là người nắm quyền lực của nhà Thanh trong gần 50 năm, Từ Hi Thái hậu trở thành một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà nổi tiếng với lối sống xa hoa, phung phí. Ngay cả lúc chết, tang lễ của Từ Hi Thái hậu cũng cực kỳ tốn kém. Theo các chuyên gia, Từ Hi Thái hậu qua đời năm 1908. Chi phí tổ chức tang lễ cho bà lên tới hàng triệu vạn lượng bạc. Không những vậy, bà được chôn cất cùng với hàng ngàn đồ tùy táng giá trị trong Thanh Đông Lăng ở Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 125 km về phía Đông. Kho báu tùy táng khủng trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu đã trở thành mục tiêu nhòm ngó của những kẻ trộm mộ. Vào năm 1928, Tôn Điện Anh đã lấy cớ "diễn tập quân sự" để đột nhập Thanh Đông Lăng, cướp bóc cổ vật trong lăng mộ. Nơi an nghỉ ngàn thu của Từ Hi Thái hậu bị nhóm người Tôn Điện Anh xâm phạm để trộm đồ tùy táng. Sau khi mất nhiều công sức để phá cánh cửa dẫn vào bên trong lăng mộ, những tên trộm mộ nhanh chóng vơ vét vàng bạc, châu báu, tranh chữ... Sau đó, Tôn Điện Anh và đồng bọn tiến đến cỗ quan tài của Từ Hi Thái hậu. Chúng dùng các "đồ nghề" để cạy nắp quan tài vì cho rằng bên trong có nhiều kỳ trân dị bảo quý hiếm. Quả thật, sau khi mở nắp quan tài, nhóm của Tôn Điện Anh kinh ngạc thấy thi hài của Từ Hi Thái hậu còn gần như nguyên vẹn. Bà được đặt nằm trên một chiếc nệm gấm dệt bằng sợi tơ vàng, khảm hàng nghìn viên ngọc trai. Trên đầu của Từ Hi Thái hậu có đội chiếc mũ đính viên trân châu to bằng quả trứng và xung quanh có vô số vàng bạc châu báu. Những kẻ trộm mộ đã lấy hết những món đồ quý giá này. Đặc biệt, nhóm người Tôn Điện Anh còn hung hãn, táo tợn đến mức mạnh tay cạy miệng của Từ Hi Thái hậu để lấy viên dạ minh châu lớn. Thế nhưng, ngay sau khi lấy được viên dạ minh châu, những kẻ trộm mộ "sợ xanh mặt" khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn là thi hài Từ Hi Thái hậu đột nhiên phân hủy, hốc mắt sụp xuống, gò má nhô lên cao, làn da căng mịn, mềm mại và có màu vàng đỏ đột nhiên chuyển sang màu đen sì. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thi hài Từ Hi Thái hậu khô quắt lại và đôi mắt mở to khiến những kẻ trộm mộ hoảng sợ, vội vã bỏ chạy cùng với những món đồ đã lấy được. Mời độc giả xem video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400 tuổi gây tranh cãi.

