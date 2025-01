Bên trong “bạch dinh” xa hoa của Á hậu Huyền My

Mới đây, một người bạn đăng tải đoạn video ghi lại không gian trong căn biệt thự bạc tỷ của Á hậu Huyền My. Ảnh Tiktok Rossoneri184 Để thuận tiện cho công việc, từ giữa năm 2024, Á hậu Huyền My đã chuyển đến sinh sống tại căn biệt thự xa hoa ở TP HCM. Ảnh: FBNV Qua một vài góc quay, có thể thấy biệt thự của Á hậu Huyền My trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo. Ảnh Tiktok Rossoneri184 Phòng khách tại tầng 1 gây ấn tượng với tủ rượu "khổng lồ". Ảnh: Tiktok Rossoneri184 Ảnh: Tiktok Rossoneri184 Phòng của Á hậu Huyền My rộng rãi, sử dụng gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Tiktok Rossoneri184 Căn phòng gây ấn tượng với 2 em gấu Bearbrick đắt đỏ được đặt ở ngay cửa ra vào. Ảnh: Tiktok Rossoneri184 Ban công phòng của Huyền My có diện tích rộng, sở hữu tầm view tuyệt đẹp. Ảnh: Tiktok Rossoneri184 Một góc khác trong biệt thự của Á hậu Huyền My. Ảnh: Tiktok Rossoneri184 Á hậu Huyền My từng chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự của gia đình. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

