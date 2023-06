Câu cá vớt được rùa lạ, chuyên gia phán: "Đáng giá ngàn tỷ"

Năm 2003, một người đàn ông Trung Quốc trong lúc câu cá bên bờ sông An Dương ở thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam đã vô tình câu được một " khối đồng" rỉ sét trông giống như con ba ba. Trên mai con vật cắm 4 mũi tên ngắn. Ông quyết đinh mang "khối đồng" rỉ sét này đến Cục Di sản Văn hóa để các chuyên gia thẩm định. Sau khi kiểm định kỹ càng, các chuyên gia đã xác định "khối đồng" rỉ sét là món đồ bằng đồng cổ. Tuổi đời của nó ít nhất là 3.000 năm tuổi, có giá hơn 6.000 tỷ đồng. Thực chất vật thể này không phải là con ba ba và là con giải. Nó cũng là loại bò sát thuộc chi rùa mai mềm, có vẻ ngoài giống với ba ba nên thường bị nhầm lẫn. Con giải có thân to như cái nong cái nia hoặc manh chiếu, nặng cả tạ, có khi đến nửa tấn. Trên mai tượng đồng con giải này có khắc chữ thời nhà Thương (năm 1766 TCN tới khoảng năm 1122 TCN). Nội dung những dòng chữ trên mai con giải này kể về việc Trụ Vương thời xưa thường hay lui tới khu vực gần sông An Dương đi săn con giải. Một hôm, phải mất 4 mũi tên ông mới bắt được một con giải khó săn này. Để ăn mừng chiến tích, Trụ Vương đã cho người làm một bức tượng đồng tình con giải, đồng thời yêu cầu khắc chữ kể về chiến tích của mình lên mai con giải. Khi biết được thông tin này, người đàn ông đã bàn giao bức tượng cho Cục Di sản Văn hóa. Các chuyên gia nói người đàn ông đã vớ được báu vật 1.8 tỷ NDT (hơn 6.120 tỷ đồng) bằng chiếc cần câu. Hiện bức tượng hình con giải với 4 mũi tên cắm trên mai đang được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Giải thuộc bộ rùa (Testudines), là loài nguy cấp quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghị định số 06/2019/NĐ-CP; có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Việt Nam hiện còn rất ít cá thể giải có kích thước, trọng lượng lớn như vậy. Ngày trước, loài giải (cùng loài với rùa ở Hồ Gươm) ở sông ngòi miền Bắc không hiếm, trong đó có con có kích thước rất lớn, sống ở sông sâu và ao đầm rộng. >>>Xem thêm video: Bí ẩn kho báu “vượt thời gian” 3.300 năm ở Ai Cập.

