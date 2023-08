Cảnh quan mê hoặc của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

Nằm tại tỉnh địa đầu Cao Bằng, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2018, trở thành Công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam, sau Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang. Ảnh: Những dãy núi trùng điệp tại huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Về tổng quan, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.390 km², bao gồm các huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hòa và một phần diện tích của các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Cảnh núi non ở huyện Trùng Khánh. Tại nơi đây, các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá và đề xuất xếp hạng trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi phong phú, đa dạng, như các tháp đá, nón, thung lũng, hang động, hệ thống sông hồ, hang ngầm. Ảnh: Một bãi đá ở huyện Trùng Khánh. Thêm vào đó là rất nhiều kiểu loại di sản địa chất khác như các hóa thạch cổ sinh, ranh giới giữa các phân vị địa chất, đứt gãy, các loại hình khoáng sản hình thành trong khu vực... Ảnh: Bên trong động Ngườm Ngao, huyện Trùng Khánh. Tất cả cùng minh chứng cho một chu kỳ tiến hóa karst hoàn chỉnh ở vùng nhiệt đới phía Bắc Việt Nam cùng lịch sử phát triển địa chất phức tạp, kéo dài đến hơn 500 triệu năm của vỏ Trái đất khu vực này. Ảnh: Một hang động đá vôi ở huyện Trùng Khánh. Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng cũng nổi tiếng với các giá trị đa dạng sinh học, thể hiện qua sự phong phú của các hệ sinh thái, là nơi bảo tồn nhiều loài động thực vật đặc hữu. Ảnh: Một con suối ở huyện Quảng Hòa. Trong phạm vi Công viên địa chất có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng Cao Bằng. Có thể kể đến như Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, quần thể hồ Thang Hen, khu du lịch sinh thái Phia Oắc, Phia Đén... Ảnh: Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh. Đây cũng được coi là một trong những khu vực ở Việt Nam được người tiền sử chiếm cư từ rất sớm, là nơi đóng đô của vương triều Mạc và đặc biệt là cái nôi của cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Hang đá tự nhiên nằm trên tỉnh lộ 207, huyện Hạ Lang. Là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử, khu vực này đã có hơn 215 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 Di tích quốc gia đặc biệt là Rừng Trần Hưng Đạo, Khu di tích Pác Bó và Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950. Ảnh: Suối Lê Nin ở huyện Hà Quảng. Có thể nói Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng là một miền đất hiếm có, nơi du khách vừa có thể tìm hiểu lịch sử của Trái Đất, vừa là nơi lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Ảnh: Thung lũng nằm giữa các dãy núi kỳ vĩ ở huyện Thạch An, Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

Nằm tại tỉnh địa đầu Cao Bằng, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2018, trở thành Công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam, sau Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang. Ảnh: Những dãy núi trùng điệp tại huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Về tổng quan, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.390 km², bao gồm các huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hòa và một phần diện tích của các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Cảnh núi non ở huyện Trùng Khánh. Tại nơi đây, các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá và đề xuất xếp hạng trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi phong phú, đa dạng, như các tháp đá, nón, thung lũng, hang động, hệ thống sông hồ, hang ngầm. Ảnh: Một bãi đá ở huyện Trùng Khánh. Thêm vào đó là rất nhiều kiểu loại di sản địa chất khác như các hóa thạch cổ sinh, ranh giới giữa các phân vị địa chất, đứt gãy, các loại hình khoáng sản hình thành trong khu vực... Ảnh: Bên trong động Ngườm Ngao, huyện Trùng Khánh. Tất cả cùng minh chứng cho một chu kỳ tiến hóa karst hoàn chỉnh ở vùng nhiệt đới phía Bắc Việt Nam cùng lịch sử phát triển địa chất phức tạp, kéo dài đến hơn 500 triệu năm của vỏ Trái đất khu vực này. Ảnh: Một hang động đá vôi ở huyện Trùng Khánh. Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng cũng nổi tiếng với các giá trị đa dạng sinh học, thể hiện qua sự phong phú của các hệ sinh thái, là nơi bảo tồn nhiều loài động thực vật đặc hữu. Ảnh: Một con suối ở huyện Quảng Hòa. Trong phạm vi Công viên địa chất có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng Cao Bằng. Có thể kể đến như Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, quần thể hồ Thang Hen, khu du lịch sinh thái Phia Oắc, Phia Đén... Ảnh: Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh. Đây cũng được coi là một trong những khu vực ở Việt Nam được người tiền sử chiếm cư từ rất sớm, là nơi đóng đô của vương triều Mạc và đặc biệt là cái nôi của cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Hang đá tự nhiên nằm trên tỉnh lộ 207, huyện Hạ Lang. Là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử, khu vực này đã có hơn 215 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 Di tích quốc gia đặc biệt là Rừng Trần Hưng Đạo, Khu di tích Pác Bó và Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950. Ảnh: Suối Lê Nin ở huyện Hà Quảng. Có thể nói Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng là một miền đất hiếm có, nơi du khách vừa có thể tìm hiểu lịch sử của Trái Đất, vừa là nơi lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Ảnh: Thung lũng nằm giữa các dãy núi kỳ vĩ ở huyện Thạch An, Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.