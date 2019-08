Bói chuẩn tháng xui xẻo mạt vận, đại họa liên miên của 12 con giáp năm 2020

Theo dự đoán năm 2020 cho 12 con giáp, tháng 1 là tháng không thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi Tý. Con giáp này sẽ gặp vô số chuyện đen đủi, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, nên không thu được bất cứ kết quả công việc tốt nào, thậm chí còn rơi vào tình trạng bị sa thải. Tháng 5 sẽ là thời điểm không may mắn về tình cảm. Thời gian này, sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong chuyện tình cảm của người tuổi Tý, nếu không đủ yêu thương, cảm thông, thấu hiếu và bao dung rất dễ dẫn đến chuyện chia ly. Còn tháng 11/2020, con giáp này rất dễ gặp những biến cố bất ngờ, ngoài ý muốn cho nên cần chú ý đến an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra tháng 11 cũng là thời gian dễ tổn thất về tiền bạc, người tuổi Tý nên cẩn thận trong quản lý tài chính và bảo quản tài sản. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, tháng 2 là tháng người tuổi Sửu dễ gặp họa tiểu nhân. Con giáp này sẽ gặp rất nhiều thị phi trong công việc do đó cần tạo dựng các mối quan hệ tốt với moi người xung quanh.Tháng 6 là tháng tình cảm gặp nhiều lục đục của người tuổi Sửu. Con giáp này liên tiếp gặp những vấn đề xảy ra, không phải là người thứ ba, thì cũng là những tranh cãi xảy ra liên miên. Tháng 8 lại là tháng sức khỏe của con giáp này không ổn định, người tuổi Sửu rất nhiều khả năng sẽ mắc phải bệnh năng nên cần tăng cường rèn luyện sức khỏe. Tuổi Dần: Tháng 9 là tháng chuyện tình cảm của người tuổi Dần không suôn sẻ, dễ xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt. Tháng 3/2020, sự nghiệp của con giáp này xuống dốc không phanh, vận đen đeo bám, làm việc gì cũng không đạt được kết quả tốt. Còn tháng 10 là tháng tài chính biến động, chi phí tăng cao, con giáp này rất dễ rơi vào cảnh nợ nần. Tuổi Mão: Tháng 4/2020 là thời điểm khó khăn về tài chính, thu nhập giảm sụt, không có cơ hội hoặc bỏ lỡ cơ hội phát tài của người tuổi Mão. Tháng 4 lại là tháng xảy ra nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, nên khoan dung và biết lắng nghe nửa kia. Tháng 12/2020, sự nghiệp của người tuổi Mão rất dễ bị tiểu nhân phá hoại, đặt điều thị phi, có thể bị giáng chức, thậm chí là mất việc. Tuổi Thìn: Trong năm 2020, tháng 4 là thời điểm xảy ra nhiều chuyện xui xẻo, vấn đề phát sinh liên tiếp xảy ra trong công việc của người tuổi Ngọ. Còn tháng 8 là tháng tài chính bất ổn, chi nhiều hơn thu, phát sinh nhiều khoản chi phí liên quan đến sức khỏe. Tháng 10 là thời điểm các mối quan hệ từ tình cảm lứa đôi cho đến quan hệ bạn bè phát sinh nhiều khúc mắc khó giải quyết và xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm. Tuổi Tỵ: Tháng 1/2020 là thời điểm tài chính bất ổn, tài vận đi xuống, không nên bỏ tiền ra đầu tư, tốt nhất nên giữ chặt tiền trong ví, và bảo quản tốt tài sản tránh bị mất cắp. Tháng 8 là tháng sức khỏe bất ổn, dễ mắc các bệnh ốm vặt nên cần tăng cường rèn luyện sức khỏe. Còn tháng 11, con giáp này cần đặc biệt chú ý bởi thời gian này dễ mắc bệnh nặng và phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc vì bệnh tật. Tuổi Ngọ: Tháng 4/2020, người tuổi Ngọ cần đặc biệt cẩn thận trong mọi việc bởi sẽ gặp họa tiểu nhân, bị tiểu nhân đố kỵ ghen ghét đố kỵ, ám hại dễ gây nên các thiệt hại về tài chính và công việc. Tháng 9, con giáp này lại gặp nhiều thị phi trong cuộc sống. Tháng 10, chuyện tình cảm không thuận lợi, có khả năng xảy ra chuyện chia ly. Tuổi Mùi: Trong năm 2020, chuyện tình cảm của người tuổi Mùi xảy ra nhiều biến cố nhất vào tháng 5. Nếu không có sự thấu hiểu, khoan dung và đồng cảm thì rất dễ dẫn đến chuyện chia tay. Tháng 9, con giáp này lại gặp nhiều áp lực trong cuộc sống do vận đen liên tiếp kéo đến khiến cho sự nghiệp, tài vận bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuổi Thân: Trong năm 2020, người tuổi Thân cần thận trọng khi tham gia giao thông để tránh phát sinh tai nạn ngoài ý muốn. Còn tháng 6, sự nghiệp của con giáp này xuống dốc không phanh, làm bất cứ việc gì cũng gặp vô số trở ngại. Tháng 8, cuộc sống của người tuổi Thân lại phát sinh liên tiếp những chuyện ngoài ý muốn, con giáp này cần bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Tháng 12, thu nhập của người tuổi Thân giảm sụt, khó lòng có thêm thu nhập. Tuổi Dậu: Tháng 7/2019, người tuổi Dậu cần chú ý đặc biệt đến tài chính, nên quản lý tốt thu chi, không nên dễ dàng nghe theo lời người khác để tránh rơi vào cảnh trắng tay. Tháng 5, chuyện tình cảm không tốt, đề phòng sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Tuổi Tuất: Tháng 2/2020 là tháng đen nhất năm của người tuổi Tuất. Sự nghiệp, tài vận, tình cảm đều trắc trở và dễ bị tiểu nhân đâm sau lưng. Tháng 4 và tháng 5 lại vô cùng khó khăn trong việc kiếm tiền, hầu như không có cơ hội phát tài nào. Tuổi Hợi: Tháng 7 và tháng 9/2020 là tháng xảy ra nhiều chuyện phiền phức khiến người tuổi Hợi phải lao tâm khổ tứ, không là công việc biến động thì cũng là tài chính eo hẹp, tình cảm rắc rối. Còn tháng 11 cũng là thời điểm con giáp này cần chú ý đến an toàn cho bản thân. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

