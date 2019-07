Bói chuẩn tài vận trọn đời của 12 con giáp: Tý làm giàu sớm, Mão phát tài muộn

Tuổi Tý: Người tuổi Tý có trực giác sắc bén, năng lực xuất chúng, tính cách hướng ngoại, bẩm sinh đã có tài vận vượng phát. Nếu theo con đường quan chức sẽ có được vị trí cao, còn nếu không thì cũng sẽ có cuộc sống sung túc, ấm no, không lo thiếu tiền. Tuổi Sửu: người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, chính trực. Tài vận vào thời trẻ của con giáp này không tốt, gặp nhiều trở ngại nhưng do cần cù, cố gắng nên bước vào trung vận, hoặc hậu vận sẽ có nguồn tài chính rủng rỉnh hơn khi trẻ. Tuổi Dần: Người tuổi Dần ưa thích mạo hiểm lại thông minh nhưng khi còn trẻ thường không gặp may mắn về tiền bạc. Chỉ khi đến năm 30 tuổi hoặc sau 40 tuổi thì tài vận của con giáp này mới khởi sắc và có của ăn của để. Tuổi Mão: Người tuổi Mão tư chất thông minh, nhanh nhẹn, học hỏi rất nhanh, nhưng con giáp này lại thiếu nghị lực dễ bỏ cuộc giữa chừng nên bỏ lỡ không ít cơ hội làm giàu. Con giáp này thường phát tài ở hậu vận. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang số mệnh quý nhân đồng thời lại là người có chí tiến thủ cao, luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc nên cho dù có gặp phải đối thủ “khó chơi” như thế nào cũng đều dễ dàng vượt qua được nên thường có nguồn thu nhập dồi dào. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ tuy là người tỉ mẩn nhưng do tính tình không ổn định nên gặp nhiều thị phi trong cuộc sống, do đó ảnh hưởng xấu đến tài vận nên thu nhập thường không nhiều như mong đợi. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ thông minh linh hoạt, chính trực, giỏi giao tiếp nhưng lại có nhược điểm dễ nổi nóng nên thường tài vận chỉ phát ở hậu vận khi đã biết kiềm chế cái tôi của bản thân. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi nho nhã, trọng tình nghĩa nhưng lại không có tài khí tốt chỉ đến năm Ngọ khi bước vào cục diện “Ngọ Mùi tương hợp” thì mới có tài vận vượng. Tuổi Thân: Người tuổi Thân thông minh, cơ trí, tài năng xuất chúng, có thể coi là người tài hiếm có, đặc biệt con giáp này luôn là một trong những con giáp được Thần Tài ưu ái nhất nên luôn có những cơ hội kiếm tiền mà người khác không có được. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu thông minh, hiếu học, đặc biệt bẩm sinh đã có tài lộc vượng nên cả đời không gặp khó khăn về tiền bạc nhưng với điều kiện là không gặp phải tiểu nhân, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp.

n Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất trung thực, chính trực, luôn đối tốt với mọi người. Con giáp này khi trẻ thường gặp khó khăn về tài vận nên ít có cơ hội trở nên giàu có. Người tuổi Tuất chỉ thật sự rủng rỉnh về tiền bạc khi bước vào trung vận. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi thẳng thắn, tương đối lạc quan. Con giáp này không chỉ có vận quý nhân vượng mà còn có tài vận phát nên luôn gặp suôn sẻ về tiền bạc và tìm kiếm dễ dàng các cơ hội phát tài. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

Tuổi Tý: Người tuổi Tý có trực giác sắc bén, năng lực xuất chúng, tính cách hướng ngoại, bẩm sinh đã có tài vận vượng phát. Nếu theo con đường quan chức sẽ có được vị trí cao, còn nếu không thì cũng sẽ có cuộc sống sung túc, ấm no, không lo thiếu tiền. Tuổi Sửu: người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, chính trực. Tài vận vào thời trẻ của con giáp này không tốt, gặp nhiều trở ngại nhưng do cần cù, cố gắng nên bước vào trung vận, hoặc hậu vận sẽ có nguồn tài chính rủng rỉnh hơn khi trẻ. Tuổi Dần: Người tuổi Dần ưa thích mạo hiểm lại thông minh nhưng khi còn trẻ thường không gặp may mắn về tiền bạc. Chỉ khi đến năm 30 tuổi hoặc sau 40 tuổi thì tài vận của con giáp này mới khởi sắc và có của ăn của để. Tuổi Mão: Người tuổi Mão tư chất thông minh, nhanh nhẹn, học hỏi rất nhanh, nhưng con giáp này lại thiếu nghị lực dễ bỏ cuộc giữa chừng nên bỏ lỡ không ít cơ hội làm giàu. Con giáp này thường phát tài ở hậu vận. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang số mệnh quý nhân đồng thời lại là người có chí tiến thủ cao, luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc nên cho dù có gặp phải đối thủ “khó chơi” như thế nào cũng đều dễ dàng vượt qua được nên thường có nguồn thu nhập dồi dào. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ tuy là người tỉ mẩn nhưng do tính tình không ổn định nên gặp nhiều thị phi trong cuộc sống, do đó ảnh hưởng xấu đến tài vận nên thu nhập thường không nhiều như mong đợi. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ thông minh linh hoạt, chính trực, giỏi giao tiếp nhưng lại có nhược điểm dễ nổi nóng nên thường tài vận chỉ phát ở hậu vận khi đã biết kiềm chế cái tôi của bản thân. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi nho nhã, trọng tình nghĩa nhưng lại không có tài khí tốt chỉ đến năm Ngọ khi bước vào cục diện “Ngọ Mùi tương hợp” thì mới có tài vận vượng. Tuổi Thân: Người tuổi Thân thông minh, cơ trí, tài năng xuất chúng, có thể coi là người tài hiếm có, đặc biệt con giáp này luôn là một trong những con giáp được Thần Tài ưu ái nhất nên luôn có những cơ hội kiếm tiền mà người khác không có được. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu thông minh, hiếu học, đặc biệt bẩm sinh đã có tài lộc vượng nên cả đời không gặp khó khăn về tiền bạc nhưng với điều kiện là không gặp phải tiểu nhân, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp.

n Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất trung thực, chính trực, luôn đối tốt với mọi người. Con giáp này khi trẻ thường gặp khó khăn về tài vận nên ít có cơ hội trở nên giàu có. Người tuổi Tuất chỉ thật sự rủng rỉnh về tiền bạc khi bước vào trung vận. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi thẳng thắn, tương đối lạc quan. Con giáp này không chỉ có vận quý nhân vượng mà còn có tài vận phát nên luôn gặp suôn sẻ về tiền bạc và tìm kiếm dễ dàng các cơ hội phát tài. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.