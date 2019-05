Bói chuẩn kiếp nạn khó qua của 12 con giáp cuối năm 2019

Tuổi Tý: Thời gian cuối năm 2019, vận thế của người tuổi Tý không ổn định, mọi việc trong quá trình thực hiện thường phát sinh nhiều thị phi, phiền phức dẫn đến sự đình trệ, nên cần cẩn thận và chú ý đến từng tiểu tiết bởi tiểu tiết đôi khi gây nên những sai sót lớn. Đặc biệt những người tuổi Tý đang khởi nghiệp, khi mở rộng việc làm ăn, cần đặc biệt lưu tâm cần tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác hợp tác nếu không muốn thua thiệt trong việc làm ăn. Ngoài ra chuyện tình cảm thời gian cuối năm 2019 của người tuổi Tý dễ xảy ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn nên thận trọng trước khi phát ngôn hay đưa ra quyết định về tình cảm. Tuổi Sửu: Thời gian cuối năm do có cát tinh “Chính Ấn” và “Thiên Ất Quý Nhân” nên con giáp này không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm cũng như không nên dính líu đến chuyện vay nợ hoặc đứng ra làm người bảo lãnh cho người khác vay nợ nếu không muốn dính đến thị phi và những phiền phức không đáng có. Tuổi Dần: Do có cát tinh “Thiên Đức” và “ Thanh Long” phù hộ nên vận thế trong suốt năm tương đối hanh thông, đặc biệt sự nghiệp và tài vận. Nhưng thời điểm cuối năm, chuyện tình cảm của người tuổi Dần gặp nhiều trắc trở do vận đào hoa xấu đeo bám nên cần kiềm chế bản thân để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Tuổi Mão: Năm 2019 có thể nói là năm may mắn của người tuổi Mão chỉ đến thời điểm cuối năm con giáp này vấp váp trong chuyện tình cảm. Nhưng chỉ cần con giáp này bình tĩnh giải quyết mọi việc thì năm 2019 sẽ là một năm hoàn hỏa của người tuổi Mão. Tuổi Thìn: Đầu năm 2019, người tuổi Thìn được cát tinh “Nguyệt Đức” và “Long Đức” soi chiếu nên tài vận vô cùng vượng phát. Nhưng bước vào thời điểm cuối năm 2019, do chịu sự áp chế của “Bạo Bại và “Tiểu Hao” nên các khoản chi tiêu tăng vọt, tiền bạc hao hụt nhiều nên con giáp này cần quản lý chặt tiền bạc để tránh rơi vào cảnh “phá sản”. Tuổi Tỵ: Xét về tổng thế, năm 2019 là năm vận thế chuyển biến khả quan của người tuổi Tỵ, nhưng thời điểm cuối năm cung mệnh của con giáp này lại xuất hiện hung tinh “Bệnh Phù” nên sức khỏe không được tốt. Con giáp này cần tăng cường rèn luyện để nâng cao sức khỏe. Tuổi Ngọ: Thời điểm cuối năm 2019, dù có cát tinh “Tử Vi” và “Long Đức” xuất hiện trong cung mệnh nhưng do bị ảnh hưởng bởi hai cát tinh “Bạo Bại” và “Tiểu Hao” nên chuyện tình cảm không suôn sẻ, dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt, nếu không biết kiềm chế dễ dẫn đến việc “chuyện bé xé ra to”, ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm lứa đôi, thậm chí còn ảnh hưởng đến tài chính. Tuổi Mùi: Thời gian đầu năm vận thế của người tuổi Mùi tương đối bình ổn, không phát sinh bất cứ vấn đề nào ngoài ý muốn. Bước vào thời điểm cuối năm, mọi chuyện lại chuyển biến xấu đi. Do bị ảnh hưởng của sao “Hoa Cái” dễ dẫn đến việc phá tài nên lời khuyên cho con giáp này là không nên tùy tiện tin vào người khác để tránh bị lừa gạt về tiền bạc. Tuổi Thân: Thời điểm cuối năm 2019 của người tuổi Thân không tốt. Sự nghiệp không thuận lợi, khó có được kết quả tốt trong công việc. Tài vận chuyển biến xấu, hao tài tốn của, thu nhập giảm, tiền bạc hao hụt. Chuyện tình cảm cũng không như ý, tranh cãi, mâu thuẫn xảy ra liên miên. Lời khuyên cho con giáp này thời điểm cuối năm là nên bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề, đừng để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng tiêu cực. Tuổi Dậu: Cuối năm 2019, người tuổi Dậu chịu ảnh hưởng xấu không ít hung tinh nên vận thế tổng thế không thuận lợi. Con giáp này dễ bị tiểu nhân ám hại trong công việc nên phàm làm việc gì cũng nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi. Ngoài ra cũng cần quản lý tốt thu chi tránh rơi vào tình trang chi nhiều hơn thu, bởi thời điểm cuối năm người tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại trong việc cầu tài. Tuổi Tuất: Thời điểm cuối năm 2019, sự nghiệp, thu nhập hay tình cảm của người tuổi Tuất đều rất hanh thông do có cát tinh “Hoa Cái” phù hộ nhưng con giáp này cần chú ý đặc biệt đến sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tuất có phần giảm sút, nên đi kiểm tra tổng quát sức khỏe và tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao. Tuổi Hợi: Năm 2019 là năm tuổi của người tuổi Hợi nên cần vô cùng cẩn thận trong mọi mặt của cuộc sống. Thời điểm cuối năm, con giáp này cần cẩn thận trong kết giao bạn bè và không nên quá tin vào lời người khác để tránh thị phi trong tình cảm, công việc và thất thoát tiền nong. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Yotube.

