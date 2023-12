Biết sự thật về món súp, Từ Hi nổi điên làm chuyện động trời nào?

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) thường được gọi là Từ Hi hoàng thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ ruột của vua Đồng Trị. Ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự còn tại vị, Từ Hi thái hậu vẫn nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Với quyền lực lớn trong tay, bà hoàng này có cuộc sống cực kỳ xa hoa và tận hưởng nhiều đặc quyền. Từ Hi Thái Hậu, phụ nữ quyền lực nhất nhà Thanh, có cuộc sống xa hoa và ẩm thực cầu kỳ. Bữa ăn chính hàng ngày của bà phải có trên trăm món khác nhau, do 128 đầu bếp tài giỏi thực hiện. Một lần, khi cảm thấy chán các món ăn trong cung, Từ Hi quyết định tổ chức cuộc thi nấu ăn ở ngoại cung để tuyển chọn thêm đầu bếp. Bà thưởng thức một món súp ngon từ một đầu bếp và chọn người này để nấu món súp yêu thích suốt 10 năm. Tuy nhiên, sau đó, Từ Hi phát hiện món súp ưa thích được làm từ nội tạng cừu. Tức giận vì đã ăn một thứ có nguồn gốc từ nội tạng cừu, bà chấm dứt ngay lập tức việc ăn món này và ra lệnh chém đầu bếp. Từ đó, bà không bao giờ ăn món này nữa.

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) thường được gọi là Từ Hi hoàng thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ ruột của vua Đồng Trị. Ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự còn tại vị, Từ Hi thái hậu vẫn nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Với quyền lực lớn trong tay, bà hoàng này có cuộc sống cực kỳ xa hoa và tận hưởng nhiều đặc quyền. Từ Hi Thái Hậu, phụ nữ quyền lực nhất nhà Thanh, có cuộc sống xa hoa và ẩm thực cầu kỳ. Bữa ăn chính hàng ngày của bà phải có trên trăm món khác nhau, do 128 đầu bếp tài giỏi thực hiện. Một lần, khi cảm thấy chán các món ăn trong cung, Từ Hi quyết định tổ chức cuộc thi nấu ăn ở ngoại cung để tuyển chọn thêm đầu bếp. Bà thưởng thức một món súp ngon từ một đầu bếp và chọn người này để nấu món súp yêu thích suốt 10 năm. Tuy nhiên, sau đó, Từ Hi phát hiện món súp ưa thích được làm từ nội tạng cừu. Tức giận vì đã ăn một thứ có nguồn gốc từ nội tạng cừu, bà chấm dứt ngay lập tức việc ăn món này và ra lệnh chém đầu bếp . Từ đó, bà không bao giờ ăn món này nữa.