Từ Hi Thái hậu không được đi qua cánh cổng nào ở Tử Cấm Thành?

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) thường được gọi là Từ Hi hoàng thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ ruột của vua Đồng Trị. Ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự còn tại vị, Từ Hi thái hậu vẫn nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Với quyền lực lớn trong tay, bà hoàng này có cuộc sống cực kỳ xa hoa và tận hưởng nhiều đặc quyền. Dù quyền lực là vậy nhưng Từ Hi thái hậu không được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành. Điều này khiến nhiều người tò mò vì sao lại như vậy. Trước sự tò mò của công chúng, các chuyên gia đã đưa ra lời giải. Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành có 5 cửa. Trong đó, cửa chính giữa gọi là Chính Môn, hai cửa hai bên là Đông Trắc Môn và Tây Trắc Môn, hai cửa ngoài cùng là cửa phụ Dịch Môn. Triều đình có quy định chặt chẽ về 5 nhóm người được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn. Người đầu tiên được đi qua cánh cửa này là hoàng đế - chủ nhân của cung điện hoàng gia tráng lệ này. Người tiếp theo có thể đi qua Chính Môn Ngọ Môn là hoàng hậu. Vào ngày cử hành nghi lễ đại hôn, hoàng hậu sẽ đi qua Chính Môn Ngọ Môn để tiến vào hoàng cung. Ngoài dịp đại hôn, hoàng hậu mỗi khi xuất cung sẽ đi ra từ Thần Vũ Môn ở Bắc Môn thay vì Chính Môn Ngọ Môn như hoàng đế. Ba người khác được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn gồm: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Khi triều đình tổ chức thi cử, tất cả thí sinh đi vào hoàng cung bằng hai cửa phụ Dịch Môn. Kết thúc cuộc thi, 3 thí sinh đỗ đạt cao nhất gồm: Trạng Nguyên - Bảng Nhãn - Thám Hoa có thể tiến cung từ Chính Môn Ngọ Môn để tiếp nhận nghi lễ phong vị. Trong khi đó, những thí sinh đạt danh hiệu thấp hơn sẽ vào cung bằng cửa Dịch Môn của Tử Cấm Thành. Do không thuộc 5 nhóm đối tượng được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn nên Từ Hi thái hậu cũng như hoàng thân quốc thích, quan lại cũng không thể làm trái quy định của triều đình. Mời độc giả xem video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) thường được gọi là Từ Hi hoàng thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ ruột của vua Đồng Trị. Ngay cả khi hoàng đế Đồng Trị và Quang Tự còn tại vị, Từ Hi thái hậu vẫn nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong suốt 47 năm. Với quyền lực lớn trong tay, bà hoàng này có cuộc sống cực kỳ xa hoa và tận hưởng nhiều đặc quyền. Dù quyền lực là vậy nhưng Từ Hi thái hậu không được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành. Điều này khiến nhiều người tò mò vì sao lại như vậy. Trước sự tò mò của công chúng, các chuyên gia đã đưa ra lời giải. Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành có 5 cửa. Trong đó, cửa chính giữa gọi là Chính Môn, hai cửa hai bên là Đông Trắc Môn và Tây Trắc Môn, hai cửa ngoài cùng là cửa phụ Dịch Môn. Triều đình có quy định chặt chẽ về 5 nhóm người được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn. Người đầu tiên được đi qua cánh cửa này là hoàng đế - chủ nhân của cung điện hoàng gia tráng lệ này. Người tiếp theo có thể đi qua Chính Môn Ngọ Môn là hoàng hậu. Vào ngày cử hành nghi lễ đại hôn, hoàng hậu sẽ đi qua Chính Môn Ngọ Môn để tiến vào hoàng cung. Ngoài dịp đại hôn, hoàng hậu mỗi khi xuất cung sẽ đi ra từ Thần Vũ Môn ở Bắc Môn thay vì Chính Môn Ngọ Môn như hoàng đế. Ba người khác được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn gồm: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Khi triều đình tổ chức thi cử, tất cả thí sinh đi vào hoàng cung bằng hai cửa phụ Dịch Môn. Kết thúc cuộc thi, 3 thí sinh đỗ đạt cao nhất gồm: Trạng Nguyên - Bảng Nhãn - Thám Hoa có thể tiến cung từ Chính Môn Ngọ Môn để tiếp nhận nghi lễ phong vị. Trong khi đó, những thí sinh đạt danh hiệu thấp hơn sẽ vào cung bằng cửa Dịch Môn của Tử Cấm Thành. Do không thuộc 5 nhóm đối tượng được phép đi qua Chính Môn Ngọ Môn nên Từ Hi thái hậu cũng như hoàng thân quốc thích, quan lại cũng không thể làm trái quy định của triều đình. Mời độc giả xem video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.