Bí mật rợn người ở "hòn đảo ma" khét tiếng nước Mỹ

Hòn đảo không bóng người North Brother nằm cách Manhattan, New York, Mỹ khoảng 2 km. Nơi đây bị bỏ hoang suốt gần 6 thập kỷ qua. Cách duy nhất để lên đảo ma North Brother là đi thuyền từ South Bronx. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đặt chân lên hòn đảo. Chỉ những người có giấy phép và được một nhân viên thuộc Sở Công viên và Giải trí New York hộ tống mới có thể lên đảo North Brother. Sở dĩ hòn đảo này vắng bóng người là vì quá khứ "đen tối", gắn liền với sự chết chóc và bệnh tật. Theo các tài liệu lịch sử, North Brother được phát hiện vào năm 1614. Phải tới năm 1885, những người đầu tiên mới đặt chân lên hòn đảo này sinh sống. Kể từ đây, liên tiếp xảy ra những sự kiện đau thương tại hòn đảo này. Cụ thể, vào tháng 6/1904, tàu hơi nước General Slocum gặp nạn khi bốc cháy và chìm ở sông Đông. Trong thảm kịch kinh hoàng này, 1.021 người thiệt mạng và chỉ có 321 người sống sót. Thi thể các nạn nhân xấu số dạt vào bờ suốt nhiều ngày liền tạo nên cảnh tượng bi thương đầy ám ảnh. Trong thời gian từ năm 1880 - 1943, hòn đảo North Brother là nơi điều trị những người bị các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao, trong đó có bệnh lao. Không ít bệnh nhân qua đời khi điều trị trên đảo. Hòn đảo trở thành trại giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên từ năm 1952 - 1963. Tuy nhiên, chương trình này hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, người dân dần rời khỏi North Brother. Đến năm 1963, không còn người sinh sống trên đảo. Kể từ đây, chính quyền New York quản lý hòn đảo. Trong những năm qua, New York đã nỗ lực tìm cách hồi sinh hòn đảo North Brother nhưng không hiệu quả. Do vậy, nơi đây bị bỏ hoang suốt gần 6 thập kỷ khiến các công trình trên đảo trở nên tan hoang và u ám. Mời độc giả xem video: Sắp có hòn đảo dành riêng cho người ngoại tình (nguồn: VTC14)

