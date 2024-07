Bí mật người lính 6 tuổi trong quân đội Liên Xô hồi Thế chiến 2

Quân đội Liên Xô gây chú ý khi có một người lính 6 tuổi trong hàng ngũ binh sĩ. Người đó chính là Seryozha Aleshkov. Theo các sử liệu, Aleshkov sinh khoảng năm 1934 - 1936. Cậu bé đến từ làng Gryn trong Vùng Kaluga. Vào mùa hè năm 1942, Aleshkov trở thành trẻ mồ côi. Điều này xuất phát từ việc quân Đức quốc xã bất ngờ tấn công làng Gryn vì ngôi làng mà Aleshkov sinh sống trở thành căn cứ kháng chiến của quân đội Liên Xô. Quân lính phát xít Đức giết hại nhiều dân làng, bao gồm mẹ và anh trai của Aleshkov. Cha của Aleshkov mất trước đó không lâu. Aleshkov thoát khỏi lưỡi hái tử thần của phát xít Đức nhờ được một người hàng xóm cứu. Sau khi được cứu, cậu bé chạy vào rừng. Cậu chạy mãi cho tới khi kiệt sức vì đói khát. May mắn Aleshkov được một nhóm trinh sát của Trung đoàn súng trường cận vệ 142 phát hiện. Nhờ vậy, Aleshkov được đưa đến hầm trú ẩn của đơn vị và chăm sóc cẩn thận. Biết hoàn cảnh đáng thương của cậu bé, Trung đoàn súng trường cận vệ 142 quyết định giữ em lại. Về sau, chỉ huy trung đoàn Mikhail Vorobyov nhận nuôi Aleshkov. Sau khi bình phục sức khỏe, Aleshkov phấn khích vì được đóng góp công sức nhỏ bé của mình khi giúp việc cho những binh sĩ trong trung đoàn. Mỗi ngày, Aleshkov đều đến sở chỉ huy báo cáo và sẵn sàng làm nhiệm vụ. Do chỉ mới 6 tuổi nên Aleshkov làm công việc giao báo và thư cho các đơn vị cũng như đến trụ sở để xin chỉ thị. Khi các binh sĩ trong đơn vị tham gia trận chiến, cậu bé Aleshkov dũng cảm làm công việc mang nước, băng đạn và lựu đạn cho mọi người. Không những vậy, vào một hôm, Aleshkov phát hiện quân Đức quốc xã giấu những khẩu pháo trong một đống cỏ khô. Cậu bé nhanh chóng báo cho cấp trên để vô hiệu hóa số vũ khí của kẻ thù. Đây được xem là một trong những chiến công lớn của Aleshkov. Đến tháng 11/1942, Trung đoàn súng trường cận vệ 142 nhận nhiệm vụ lên đường tới Stalingrad. Aleshkov theo các binh sĩ đến nơi đóng quân mới. Tại đây, cha nuôi của Aleshkov bị thương trong một trận pháo kích. Ông bị vùi lấp dưới hầm chỉ huy nhưng vẫn sống sót. Aleshkov phát hiện và cố gắng đào bới đất đá để giải cứu cha nuôi nhưng thất bại. Vì vậy, cậu bé nhanh chóng chạy đi tìm kiếm một số chiến sĩ đặc công Liên Xô giúp đỡ. Nhờ vậy, cha nuôi của Aleshkov được cứu sống. Với hành động dũng cảm trên, Aleshkov được tặng thưởng huân chương Vì chiến công cao quý của quân đội Liên Xô. Về sau, do chiến trường Thế chiến 2 vô cùng nguy hiểm và ác liệt nên Aleshkov được gửi đến trường quân sự Suvorov. Vào năm 1954, Aleshkov tốt nghiệp trường Suvorov và sau đó trở thành sinh viên của Học viện Luật Kharkov. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng luật trong tay, Aleshkov chuyển tới vùng Chelyabinsk và làm việc tại các phòng ban của văn phòng công tố trước khi trở thành cố vấn pháp lý tại nhà máy Chelyabinsk Plexiglas. Đến năm 1990, ông qua đời khi gặp một cơn đau tim. Mời độc giả xem video: Chiêm ngưỡng những cánh đồng bất tận của nước Nga. Nguồn: THĐT1.

